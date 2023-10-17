la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Сдача в: 2025
BREEZE - это новое частное и закрытое сообщество, созданное для того, чтобы жить с максимальной функциональностью, наблюдая за Средиземным морем, в очень тихом районе, с легким общением и недалеко от пляжей, ( менее 8 км от Кала Финестрата ) и эксклюзивного поля для гольфа Puig Campana, Mall, Рестораны, школы, аптеки, банки и La Marina.
ТИПОЛОГИЯ домов: 2-3 BR Apartments + 2 бани и 3 BD Townhouses
Каждый дом спроектирован с великолепным видом на общие зоны с видом на бассейн и частные сады, улучшая природную среду, горизонт Бенидорма и некоторые объекты также имеют вид на море.
BREEZE - это закрытое сообщество, построенное с превосходными качествами и прекрасной отделкой.
Удобства Жилого:
Частная открытая парковка
Кладовки
Ландшафтные садовые зоны
Детская игровая площадка
Общий бассейн
Зона хранения цикла
Буксиры и виллы имеют по желанию частный бассейн
55 км от аэропорта
Удобства дома:
Аэротермальная система для горячей воды
Солнечные тепловые панели для поддержки электроснабжения
А / С и нагреватель с тепловым насосом в комплекте
Двойное остекление во всех окнах
Предварительная установка для электромобиля
Кухня оборудована стеклокерамической плитой, электрической духовкой и вытяжной плитой
Моторизованные ставни с выключателем управления в спальнях и гостиной.
Дата доставки: март 2025
Расположение: 45 минут езды от международного аэропорта, 5 часов от Мадрида, Марбельи и Барселоны, 1 и ½ час от Валенсии и 35 минут от города Аликанте.
КЛИМАТ: известный как Флорида Средиземного моря, солнечная и мягкая, круглый год.
СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ: замечательно доступная по сравнению, например, с крупными городами, такими как Барселона или Мадрид, где стандарт выше на 31% в потребительских ценах
Цена и условия оплаты:
2 BD + 2 ванны с 72 м2 жилой площади + 43 м террасы - от 242.000 €
3 BD + 2 ванны с 83 м2 жилой площади + 52 м террасы - от 262.000 €
3 BD + 3 ванны, ТУАЛЫ: 176 мт 2 + 17 м террасы + 67 м частного сада - от 367.000 €
Бронирование: 6.000 € плюс IVA = 6.600 €
30 дней с момента бронирования: 30%
6 месяцев из резерва: 10%
Вручение ключей: март 2025 года: 60% остаток оплачивается по нотариальной подписи
( IVA, нотариус и регистрация имущества, не включены )
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