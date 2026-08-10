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Квартиры в новостройках в Вильяхойосе, Испания

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Торревьеха
11
Марбелья
112
Бенидорм
4
Аликанте
1
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Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Показать все Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Вильяхойоса, Испания
от
$488,525
Год сдачи 2026
Роскошные квартиры в Вильяхойосе с 2 и 3 спальнями и общим бассейном недалеко от пляжа Ультрасовременные квартиры находятся в Вильяхойосе – это живописный прибрежный городок, расположенный в провинции Аликанте, в Валенсийском сообществе Испании. Известный своими яркими и красочными зданиями,…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Показать все Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Вильяхойоса, Испания
от
$431,530
Год сдачи 2026
Роскошные квартиры в Вильяхойосе с 2 и 3 спальнями и общим бассейном недалеко от пляжа Ультрасовременные квартиры находятся в Вильяхойосе – это живописный прибрежный городок, расположенный в провинции Аликанте, в Валенсийском сообществе Испании. Известный своими яркими и красочными зданиями,…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Показать все Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Вильяхойоса, Испания
от
$540,867
Год сдачи 2026
Роскошные квартиры в Вильяхойосе с 2 и 3 спальнями и общим бассейном недалеко от пляжа Ультрасовременные квартиры находятся в Вильяхойосе – это живописный прибрежный городок, расположенный в провинции Аликанте, в Валенсийском сообществе Испании. Известный своими яркими и красочными зданиями,…
Агентство
TEKCE Real Estate
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TekceTekce
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Показать все Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Вильяхойоса, Испания
от
$715,340
Год сдачи 2026
Роскошные квартиры в Вильяхойосе с 2 и 3 спальнями и общим бассейном недалеко от пляжа Ультрасовременные квартиры находятся в Вильяхойосе – это живописный прибрежный городок, расположенный в провинции Аликанте, в Валенсийском сообществе Испании. Известный своими яркими и красочными зданиями,…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Показать все Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Вильяхойоса, Испания
от
$726,972
Год сдачи 2026
Роскошные квартиры в Вильяхойосе с 2 и 3 спальнями и общим бассейном недалеко от пляжа Ультрасовременные квартиры находятся в Вильяхойосе – это живописный прибрежный городок, расположенный в провинции Аликанте, в Валенсийском сообществе Испании. Известный своими яркими и красочными зданиями,…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Allonbay Alba
Жилой комплекс Allonbay Alba
Жилой комплекс Allonbay Alba
Жилой комплекс Allonbay Alba
Жилой комплекс Allonbay Alba
Жилой комплекс Allonbay Alba
Вильяхойоса, Испания
от
$916,019
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Площадь 95–120 м²
2 объекта недвижимости 2
Представляем роскошные новые апартаменты, дуплексы и пентхаусы, расположенных прямо на берегу моря между Бенидормом и Вильяхойосой на Коста Бланка. Эти элегантные белые здания, каждый всего в шесть этажей, окружены обширными зелеными зонами и предлагают от одной до четырех спален с просторны…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
95.0
901,557
Квартира 3 комнаты
120.0
1,26 млн
Агентство
EspanaTour
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Жилой комплекс Allonbay Urban
Жилой комплекс Allonbay Urban
Жилой комплекс Allonbay Urban
Жилой комплекс Allonbay Urban
Жилой комплекс Allonbay Urban
Жилой комплекс Allonbay Urban
Жилой комплекс Allonbay Urban
Вильяхойоса, Испания
от
$292,421
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Площадь 58–127 м²
4 объекта недвижимости 4
Откройте для себя Вильяхойосу в нашем новом жилом комплексе, расположенном в самом сердце города, всего в нескольких шагах от центрального пляжа. Здесь вы найдете апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями, предлагающие вид на море и удобство центрального расположения. В комплексе представлены новы…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
58.0
287,805
Квартира 2 комнаты
82.0
483,720
Квартира 3 комнаты
90.0 – 127.0
658,830 – 918,548
Агентство
EspanaTour
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Жилой комплекс Allonbay Azure
Жилой комплекс Allonbay Azure
Жилой комплекс Allonbay Azure
Жилой комплекс Allonbay Azure
Жилой комплекс Allonbay Azure
Жилой комплекс Allonbay Azure
Вильяхойоса, Испания
от
$351,566
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 48–115 м²
3 объекта недвижимости 3
Уникальный дизайн с высококачественным строительством и материалами премиум-класса. Жилой комплекс Azure Residencial расположен всего в нескольких метрах от пляжа, в окружении гор. В зонах общественного пользования есть бассейн, обширные сады, детская площадка, полностью оборудованный тренаж…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
48.0
344,441
Квартира 3 комнаты
91.0 – 115.0
583,700 – 728,759
Агентство
EspanaTour
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Жилой комплекс Alonis Living
Жилой комплекс Alonis Living
Жилой комплекс Alonis Living
Жилой комплекс Alonis Living
Жилой комплекс Alonis Living
Показать все Жилой комплекс Alonis Living
Жилой комплекс Alonis Living
Вильяхойоса, Испания
от
$381,663
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 8
Площадь 74–226 м²
4 объекта недвижимости 4
Жилой комплекс Alonis Living Playa del Torres выделяется своей инновационной и элегантной архитектурой и находится всего менее чем в 5 минутах ходьбы от идиллического Playa del Torres. Это идеальное место для тех, кто мечтает каждый день наслаждаться морским бризом, средиземноморским солнцем…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
74.0
375,649
Квартира 2 комнаты
106.0 – 226.0
433,441 – 746,674
Квартира 3 комнаты
131.0
528,220
Агентство
EspanaTour
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Жилой комплекс Orizonne
Жилой комплекс Orizonne
Жилой комплекс Orizonne
Жилой комплекс Orizonne
Жилой комплекс Orizonne
Показать все Жилой комплекс Orizonne
Жилой комплекс Orizonne
Вильяхойоса, Испания
от
$373,094
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
Площадь 82–108 м²
2 объекта недвижимости 2
Комплекс Orizonne находится в природной зоне, всего в 2 км от центра Вильяхойосы и 10 км от Бенидорма. Недалеко расположены пляжи Парадис, Болноу и Аспарайо. Вильяхойоса — тихий и уютный городок на Коста-Бланке, где есть все необходимое для комфортной жизни. Комплекс имеет развитую инфраструктуру
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
82.0
404,545
Квартира 3 комнаты
108.0
439,220
Агентство
EspanaTour
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