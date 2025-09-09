  1. Realting.com
  4. Квартира в новостройке Квартиры со светлыми интерьерами в Бенальмадене, Малага

Квартира в новостройке Квартиры со светлыми интерьерами в Бенальмадене, Малага

Benalmadena, Испания
от
$1,25 млн
;
14
ID: 27687
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Costa del Sol Occidental
  • Деревня
    Benalmadena

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Идеальные квартиры и пентхаусы в Бенальмадене в комплексе с развитой инфраструктурой

Торремуэлье — уютный прибрежный район в Бенальмадене на побережье Коста-дель-Соль. Он известен живописными видами на море, спокойной атмосферой и удобной близостью к пляжам и природным зонам. Здесь сочетаются современные виллы, традиционные андалузские дома и местные кафе и магазины — всё это между Средиземным морем и зелеными холмами Бенальмадены. Торремуэлье также удобно расположен с точки зрения транспорта: железнодорожное сообщение позволяет легко добраться до других городов поблизости. Это делает район отличным выбором как для постоянного проживания, так и для отдыха в тишине у моря.

Этот чудесный комплекс расположен в самом сердце Торремуэлье, рядом со всей инфраструктурой. Пляж находится в нескольких минутах ходьбы — всего в 400 метрах, поле для гольфа Torrequebrada — примерно в 5 км, пристань для яхт Пуэрто-Марина — в 6 км, международный аэропорт Малаги — всего в 16 км, а известная Марбелья — в 52 км.

Этот современный жилой комплекс предлагает всё для комфортной и стильной жизни. Здесь есть полностью оборудованный тренажёрный зал, бассейн, социальная зона, коворкинг-пространство, частная парковка и кладовые. Проект отличается элегантным современным дизайном и высококачественными материалами. Каждая резиденция спроектирована с вниманием к деталям, чтобы удовлетворить запросы даже самых требовательных жильцов. Благодаря расположению на склоне, все квартиры выходят окнами к морю, открывая захватывающий панорамный вид. До пляжа — всего несколько шагов через ухоженный общественный парк.

Квартиры в Бенальмадене, Малага, выходящие на южную сторону, светлые и просторные, с собственными террасами и потрясающим видом. Жители могут воспользоваться крытым и открытым бассейнами, тренажерным залом, коворкинг-зонами, зелеными насаждениями и частной парковкой с местом для хранения вещей. Благодаря первоклассным удобствам и безопасному проживанию это идеальное место для наслаждения прибрежной жизнью.


AGP-00971

Местонахождение на карте

Benalmadena, Испания
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

