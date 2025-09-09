  1. Realting.com
  2. Испания
  3. la Nucia
  Квартира в новостройке Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море

Квартира в новостройке Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море

la Nucia, Испания
от
$426,157
;
29
ID: 27665
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Валенсия
  • Город
    la Nucia

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    2027
    2027

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры с 2 и 3 спальнями в Ла-Нусии недалеко от Бенидорма и Альтеи

Эти квартиры находятся в Ла-Нусии — тихом и уютном городке на побережье Коста-Бланка, в провинции Аликанте. Район окружён красивой природой и расположен рядом с известным спортивным комплексом Ciudad Deportiva, который предлагает современные спортивные площадки и залы. Это отличное место для семейного отдыха и жизни, особенно для тех, кто ищет спокойствие в сочетании с возможностью активного досуга — всего в нескольких минутах от Бенидорма и Альтеи.

Квартиры на продажу в Ла-Нусии, Аликанте, имеют удобное расположение: ближайший торговый центр — в 500 м, центр Ла-Нусии — в 2 км, пляжи Бенидорма — в 9 км, Альтеа — в 11 км, ближайшее гольф-поле — в 12 км, центр Аликанте — в 45 км, а аэропорт Аликанте-Эльче — примерно в 61 км. Это обеспечивает отличную транспортную доступность как на местном, так и на международном уровне.

Жилой комплекс предлагает обустроенные общественные пространства: большой бассейн, окружённый зелеными насаждениями, современный тренажерный зал, социальный клуб для жильцов и лифты в каждом здании. Все это создает атмосферу уюта, комфорта и добрососедства.

На продажу представлены квартиры с 2 и 3 спальнями, а также пентхаусы, каждая планировка включает 2 ванные комнаты. Просторные гостиные и столовые объединены в открытое пространство, наполненное естественным светом. Кухни современного дизайна оснащены кухонным островом. Большие террасы идеально подходят для отдыха на свежем воздухе, а в пентхаусах предусмотрены собственные солярии с видами на море и горы. У каждой квартиры есть собственный гараж, а планировки разработаны с учетом практичности, комфорта и современного стиля.


ALC-01104

Местонахождение на карте

la Nucia, Испания
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
la Nucia, Испания
от
$426,157
