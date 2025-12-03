  1. Realting.com
Квартиры в новостройках в Лос-Алькасарес, Испания

Жилой комплекс Costa Serena (Apartments&Villas)
Лос-Алькасарес, Испания
от
$370,155
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 85–112 м²
4 объекта недвижимости 4
Жители могут наслаждаться общим бассейном и ландшафтными садами, созданными для отдыха и релаксации. Частные сады, отделанные искусственной травой, гармонично дополняют каждую виллу. Для вашего удобства предусмотрено подземное парковочное место с предварительной установкой для зарядки эле…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
85.0 – 101.0
372,187 – 407,080
Дом
103.0 – 112.0
498,964 – 568,749
