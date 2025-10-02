  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Михас
  4. Квартира в новостройке Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе

Квартира в новостройке Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе

Михас, Испания
от
$527,499
;
23
Оставить заявку
ID: 32622
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Михас

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Дома с видом на поле для гольфа и рейтингом энергоэффективности «A» в престижном районе Михаса

Этот новый проект расположен в Михасе – одном из самых популярных муниципалитетов на побережье Коста-дель-Соль. Регион сочетает в себе традиционную испанскую культуру, современную инфраструктуру и отличное расположение рядом с пляжами, полями для гольфа и ключевыми достопримечательностями Коста-дель-Соль. Михас предлагает живописную красоту и мягкий средиземноморский климат, что обеспечивает высокий уровень качества жизни. Этот район идеально подходит для различных типов покупателей – от тех, кто ищет жилье для отдыха, до инвесторов, заинтересованных в аренде, и семей, которые хотят найти комфортное постоянное место проживания.

Проект расположен рядом с гольф-клубом Calanova, менее чем в 5 минутах езды от привилегированного сообщества Ла-Кала-де-Михас и его нетронутых песчаных пляжей, предлагая уникальный и эксклюзивный образ жизни для любителей гольфа. Всего в 2 км находится широкий спектр повседневных услуг и удобств: уличные рынки, супермаркеты, медицинские центры, хозяйственные магазины, аптеки, а также образовательные, культурные и спортивные центры. Близость и удобный доступ к главной автомагистрали А-7 облегчают любую поездку. Комплекс находится в 11 км от соседнего города Фуэнхирола, в 19 км от центра белоснежного Михас-Пуэбло, в 22 км от Марбельи, в 30 км от Пуэрто-Бануса и в 33 км от международного аэропорта Малаги.

Жилой комплекс обособленного типа предлагает современные резиденции, которые идеально подходят для тех, кто ценит безопасность и спокойствие. Этот проект — это не просто дом, а целый образ жизни. Он дает возможность насладиться уединением в просторных садовых зонах и воспользоваться общим бассейном, который подходит как для взрослых, так и для детей. Общественные зоны комплекса способствуют улучшению самочувствия: тренажерный зал и клуб для жителей обеспечивают комфортные условия для активного времяпрепровождения и общения. Все пространства спроектированы так, чтобы поддерживать вашу активность и создавать атмосферу для социальных встреч, при этом оставаясь в пределах уюта и безопасности вашего сообщества.

Эти дома в Михасе, Малага, спроектированы с акцентом на максимальный комфорт и благополучие жителей. Благодаря просторным открытым зонам, высококачественным материалам и функциональному современному дизайну, каждое жилье становится уникальным домом для вас и вашей семьи. Все объекты идеально сбалансированы, сочетая внутреннее и внешнее пространство. Просторные террасы предлагают возможность расслабиться и насладиться открытым видом на поле для гольфа или живописную природу. Каждый уголок этих апартаментов был тщательно продуман для оптимального использования естественного освещения. Просторные интерьеры с большими окнами создают светлую и гостеприимную атмосферу, наполняя дома теплом и уютом.


AGP-00939

Местонахождение на карте

Михас, Испания
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с видом на море в Финестрате
Finestrat, Испания
от
$364,171
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
от
$427,825
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Гуардамар, Испания
от
$274,348
Жилой комплекс Luz Resort
Finestrat, Испания
от
$422,833
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Михас, Испания
от
$719,286
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Михас, Испания
от
$527,499
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Показать все Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
от
$233,426
Год сдачи 2026
Видовые современные апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сан-Мигель-де-Салинас Сан-Мигель-де-Салинас — это живописный город, расположенный в сердце провинции Аликанте, в самом центре Коста-Бланки. Он привлекает своей традиционной атмосферой, отличающейся спокойствием и гармонией с природой. Окруж…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Показать все Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Ла-Нусия, Испания
от
$481,227
Год сдачи 2027
Квартиры с 2 и 3 спальнями в Ла-Нусии недалеко от Бенидорма и Альтеи Эти квартиры находятся в Ла-Нусии — тихом и уютном городке на побережье Коста-Бланка, в провинции Аликанте. Район окружён красивой природой и расположен рядом с известным спортивным комплексом Ciudad Deportiva, который пред…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Casares, Испания
от
$759,312
Год сдачи 2027
Новые квартиры с соляриями и террасами в Касарес-Коста Касарес-Коста — уютный прибрежный район в муниципалитете Касарес, сочетающий андалузские традиции и средиземноморский стиль жизни. Этот регион известен своими песчаными пляжами, спокойной атмосферой и природной красотой. Здесь легко найт…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
ВНЖ в Испании 2025: все альтернативы закрытой Золотой визе
02.10.2025
ВНЖ в Испании 2025: все альтернативы закрытой Золотой визе
Недвижимость на Канарских островах: доходные квартиры и лучшие районы для инвестиций
25.09.2025
Недвижимость на Канарских островах: доходные квартиры и лучшие районы для инвестиций
Изменения в законодательстве Испании для мигрантов: новые правила получения ВНЖ и воссоединения семей
12.09.2025
Изменения в законодательстве Испании для мигрантов: новые правила получения ВНЖ и воссоединения семей
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
09.09.2025
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
03.09.2025
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
22.08.2025
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
07.07.2025
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
Показать все публикации