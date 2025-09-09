  1. Realting.com
  Квартира в новостройке Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном

Квартира в новостройке Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном

Casares, Испания
от
$540,348
;
17
ID: 27646
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Costa del Sol Occidental
  • Деревня
    Casares

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    2027

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Новые квартиры с соляриями и террасами в Касарес-Коста

Касарес-Коста — уютный прибрежный район в муниципалитете Касарес, сочетающий андалузские традиции и средиземноморский стиль жизни. Этот регион известен своими песчаными пляжами, спокойной атмосферой и природной красотой. Здесь легко найти баланс между отдыхом и комфортной повседневной жизнью. В районе есть пляжные клубы, рестораны и живописные прогулочные маршруты, при этом он сохраняет статус тихой жилой зоны. Рядом находятся престижные гольф-поля, что делает Касарес-Коста особенно привлекательным для жизни и инвестиций.

Эти современные квартиры на продажу в Малаге расположены в спокойном и развитом районе Касарес-Коста. Комплекс находится в 13 км от элитной яхтенной гавани Сотогранде, в 15 км от живописного города Эстепона и в 38 км от Марбельи — центра ресторанов, магазинов и ночной жизни.

Жилой комплекс предлагает широкий выбор удобств: открытые бассейны, полностью оборудованный тренажерный зал, традиционную сауну и хаммам, коворкинги и симулятор для игры в гольф. Это отличное место как для комфортного проживания, так и для сдачи квартир в аренду.

Комплекс включает 99 современных квартир с планировками на 2 и 3 спальни. Квартиры на первом этаже имеют собственные сады, а квартиры на верхних этажах — просторные солярии с панорамным видом на море. Все квартиры оборудованы большими террасами, идеально подходящими для отдыха на свежем воздухе.


AGP-00995

Местонахождение на карте

Casares, Испания
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы

Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Rojales, Испания
от
$462,651
Год сдачи 2025
Апартаменты в Сьюдад-Кесада, Аликанте с садом или солярием Расположенный в живописной урбанизации Сьюдад-Кесада, Рохалес, провинция Аликанте, этот новый частный комплекс удачно сочетает современную архитектуру с комфортом для повседневной жизни. Район славится своим спокойным средиземноморск…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Innova Sun
Жилой комплекс Innova Sun
Жилой комплекс Innova Sun
Жилой комплекс Innova Sun
Жилой комплекс Innova Sun
Жилой комплекс Innova Sun
Жилой комплекс Innova Sun
Callosa de Segura, Испания
от
$270,553
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 76–87 м²
2 объекта недвижимости 2
Комплекс находится в Ориуэла Коста — это живописный курортный район, часть испанского побережья Коста Бланка. Здесь можно насладиться исконным средиземноморским пейзажем – долинами, горными сосновыми и дубовыми рощами, лугами, насыщенными ароматами различных душистых растений. Окрестные соле…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
76.0
306,079
Дом
87.0
411,912
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
el Verger, Испания
от
$395,549
Новые квартиры с 1–3 спальнями, бассейном и спа-зоной в Эль-Вергер, Аликанте Эль-Вергер — уютный городок в самом сердце региона Марина-Альта, где сочетаются природное очарование и комфорт современной жизни. Окруженный живописными пейзажами и расположенный недалеко от золотистых пляжей Коста-…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Актуальные новости в Испании
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
09.09.2025
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
03.09.2025
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
22.08.2025
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
07.07.2025
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
26.06.2025
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
10.04.2025
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
Купить недвижимость в Испании 2025: цены, локации и перспективы инвестиций от эксперта рынка
08.01.2025
Купить недвижимость в Испании 2025: цены, локации и перспективы инвестиций от эксперта рынка
Показать все публикации