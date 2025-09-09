Квартира в новостройке Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания

Эксклюзивные квартиры с бассейном на крыше в историческом центре Малаги

Исторический центр Малаги — это сердце города, где традиции и современность переплетаются в удивительной гармонии. Узкие улочки с уютными кафе, тапас-барами и бутиками открывают виды на величественные площади, окруженные историческими памятниками, музеями и культурными достопримечательностями. Жизнь в этом районе означает погружение в атмосферу искусства, истории и средиземноморского колорита.

Квартиры на продажу в Малаге отличаются превосходным расположением. Пляж Ла-Малагета с золотистым песком находится всего в 1 км от комплекса, а международный аэропорт Малаги — в 9 км. Для любителей гламурного отдыха Коста-дель-Соль, Пуэрто-Банус — всего в 54 км, а Марбелья — в 47 км, что позволяет легко сочетать городской комфорт с отдыхом на побережье.

Общие зоны комплекса спроектированы для максимального удобства и отдыха. На крышах зданий располагаются бассейны, террасы для загара и зоны отдыха, где жильцы могут насладиться панорамными видами на город. Также предусмотрены озелененные пространства и частная подземная парковка.

Внутри квартир — идеальное сочетание современного дизайна и уюта. Просторные окна и открытая планировка создают атмосферу наполненности светом, а высококачественная отделка и стильные кухни придают пространству функциональность и элегантность. Просторные террасы и балконы расширяют жилую площадь и позволяют наслаждаться мягким андалузским климатом в любое время года.

