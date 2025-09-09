Квартира в новостройке Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше

Квартиры с соляриями и инфинити-бассейном в Сан-Педро-де-Алькантара

Сан-Педро-де-Алькантара — один из самых аутентичных и гостеприимных районов Марбельи, где традиционный андалузский стиль сочетается с удобствами современной жизни. Здесь вы найдете оживленный центр, широкие проспекты и близость к морю, что создает расслабленную прибрежную атмосферу и позволяет быть рядом с самыми престижными местами города. Круглогодичная активная жизнь, отличная кухня и удобное транспортное сообщение делают этот район идеальным для комфортной и насыщенной жизни.

Квартиры на продажу в Марбелье, Малага, расположены менее чем в километре от пляжа, всего в 3 км от Пуэрто-Бануса, примерно в 9 км от центра Марбельи и в 48 км от международного аэропорта Малаги, что обеспечивает удобный доступ ко всем необходимым объектам.

Жилой комплекс создан для комфорта и общения. На крыше находится панорамный бассейн-инфинити с потрясающим видом, а на уровне сада — спокойный бассейн, окруженный ухоженными средиземноморскими садами. Просторные солнечные террасы, стильная стойка ресепшн и зона консьержа поддерживают атмосферу отдыха и современного прибрежного образа жизни.

Квартиры оформлены в современном, функциональном и элегантном стиле. Светлые и просторные планировки с большим количеством естественного света плавно объединяют внутренние комнаты с террасами. Каждая квартира продумана до мелочей для вашего комфорта, сочетая чистые линии и качественную отделку, что создает идеальный баланс между стилем и удобством.

AGP-01010