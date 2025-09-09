  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Марбелья
  4. Квартира в новостройке Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше

Марбелья, Испания
от
$665,134
;
21
ID: 27592
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Costa del Sol Occidental
  • Город
    Марбелья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры с соляриями и инфинити-бассейном в Сан-Педро-де-Алькантара

Сан-Педро-де-Алькантара — один из самых аутентичных и гостеприимных районов Марбельи, где традиционный андалузский стиль сочетается с удобствами современной жизни. Здесь вы найдете оживленный центр, широкие проспекты и близость к морю, что создает расслабленную прибрежную атмосферу и позволяет быть рядом с самыми престижными местами города. Круглогодичная активная жизнь, отличная кухня и удобное транспортное сообщение делают этот район идеальным для комфортной и насыщенной жизни.

Квартиры на продажу в Марбелье, Малага, расположены менее чем в километре от пляжа, всего в 3 км от Пуэрто-Бануса, примерно в 9 км от центра Марбельи и в 48 км от международного аэропорта Малаги, что обеспечивает удобный доступ ко всем необходимым объектам.

Жилой комплекс создан для комфорта и общения. На крыше находится панорамный бассейн-инфинити с потрясающим видом, а на уровне сада — спокойный бассейн, окруженный ухоженными средиземноморскими садами. Просторные солнечные террасы, стильная стойка ресепшн и зона консьержа поддерживают атмосферу отдыха и современного прибрежного образа жизни.

Квартиры оформлены в современном, функциональном и элегантном стиле. Светлые и просторные планировки с большим количеством естественного света плавно объединяют внутренние комнаты с террасами. Каждая квартира продумана до мелочей для вашего комфорта, сочетая чистые линии и качественную отделку, что создает идеальный баланс между стилем и удобством.


AGP-01010

Местонахождение на карте

Марбелья, Испания
Образование
Здравоохранение

