  2. Испания
  3. Мурсия
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Мурсии, Испания

Campo de Cartagena y Mar Menor
3
Лос-Алькасарес
1
Жилой комплекс Costa Serena (Apartments&Villas)
Жилой комплекс Costa Serena (Apartments&Villas)
Жилой комплекс Costa Serena (Apartments&Villas)
Жилой комплекс Costa Serena (Apartments&Villas)
Жилой комплекс Costa Serena (Apartments&Villas)
Жилой комплекс Costa Serena (Apartments&Villas)
Жилой комплекс Costa Serena (Apartments&Villas)
Лос-Алькасарес, Испания
от
$370,155
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 85–112 м²
4 объекта недвижимости 4
Жители могут наслаждаться общим бассейном и ландшафтными садами, созданными для отдыха и релаксации. Частные сады, отделанные искусственной травой, гармонично дополняют каждую виллу. Для вашего удобства предусмотрено подземное парковочное место с предварительной установкой для зарядки эле…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
85.0 – 101.0
373,237 – 408,228
Дом
103.0 – 112.0
500,371 – 570,353
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Жилой комплекс Miami Towers
Жилой комплекс Miami Towers
Жилой комплекс Miami Towers
Жилой комплекс Miami Towers
Жилой комплекс Miami Towers
Жилой комплекс Miami Towers
Жилой комплекс Miami Towers
San Javier, Испания
от
$474,410
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
Площадь 123 м²
1 объект недвижимости 1
Жилой комплекс с видом на Средиземное море, с прямым выходом из общественного бассейна на набережную и пляж. Каждый объект недвижимости сдается под ключ, не только оборудованный кухонной техникой и кондиционером, но и полностью меблированный. В комплексе есть: Большой пейзажный бассейн…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
123.0
524,865
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Жилой комплекс Amara Maris Apartments
Жилой комплекс Amara Maris Apartments
Жилой комплекс Amara Maris Apartments
Жилой комплекс Amara Maris Apartments
Жилой комплекс Amara Maris Apartments
Жилой комплекс Amara Maris Apartments
Жилой комплекс Amara Maris Apartments
San Javier, Испания
от
$297,364
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Площадь 51–115 м²
3 объекта недвижимости 3
AMARA MARIS Beach & Spa — это новый роскошный жилой комплекс, расположенный на берегу Средиземного моря, на потрясающем курорте Ла Манга-дель-Мар-Менор, на побережье Коста-Калида. Комплекс состоит из двух 9-этажных блоков с 1-3 спальнями, квартир с террасами с видом на море во всех объектах …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
51.0
335,913
Квартира 2 комнаты
98.0
536,528
Квартира 3 комнаты
115.0
641,501
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
