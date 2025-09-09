  1. Realting.com
  4. Квартира в новостройке Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном

Casares, Испания
от
$759,312
17
ID: 27647
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Costa del Sol Occidental
  • Деревня
    Casares

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Новые квартиры с соляриями и террасами в Касарес-Коста

Касарес-Коста — уютный прибрежный район в муниципалитете Касарес, сочетающий андалузские традиции и средиземноморский стиль жизни. Этот регион известен своими песчаными пляжами, спокойной атмосферой и природной красотой. Здесь легко найти баланс между отдыхом и комфортной повседневной жизнью. В районе есть пляжные клубы, рестораны и живописные прогулочные маршруты, при этом он сохраняет статус тихой жилой зоны. Рядом находятся престижные гольф-поля, что делает Касарес-Коста особенно привлекательным для жизни и инвестиций.

Эти современные квартиры на продажу в Малаге расположены в спокойном и развитом районе Касарес-Коста. Комплекс находится в 13 км от элитной яхтенной гавани Сотогранде, в 15 км от живописного города Эстепона и в 38 км от Марбельи — центра ресторанов, магазинов и ночной жизни.

Жилой комплекс предлагает широкий выбор удобств: открытые бассейны, полностью оборудованный тренажерный зал, традиционную сауну и хаммам, коворкинги и симулятор для игры в гольф. Это отличное место как для комфортного проживания, так и для сдачи квартир в аренду.

Комплекс включает 99 современных квартир с планировками на 2 и 3 спальни. Квартиры на первом этаже имеют собственные сады, а квартиры на верхних этажах — просторные солярии с панорамным видом на море. Все квартиры оборудованы большими террасами, идеально подходящими для отдыха на свежем воздухе.


AGP-00995

Местонахождение на карте

Casares, Испания
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
