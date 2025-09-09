Квартира в новостройке Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном

Новые квартиры с соляриями и террасами в Касарес-Коста

Касарес-Коста — уютный прибрежный район в муниципалитете Касарес, сочетающий андалузские традиции и средиземноморский стиль жизни. Этот регион известен своими песчаными пляжами, спокойной атмосферой и природной красотой. Здесь легко найти баланс между отдыхом и комфортной повседневной жизнью. В районе есть пляжные клубы, рестораны и живописные прогулочные маршруты, при этом он сохраняет статус тихой жилой зоны. Рядом находятся престижные гольф-поля, что делает Касарес-Коста особенно привлекательным для жизни и инвестиций.

Эти современные квартиры на продажу в Малаге расположены в спокойном и развитом районе Касарес-Коста. Комплекс находится в 13 км от элитной яхтенной гавани Сотогранде, в 15 км от живописного города Эстепона и в 38 км от Марбельи — центра ресторанов, магазинов и ночной жизни.

Жилой комплекс предлагает широкий выбор удобств: открытые бассейны, полностью оборудованный тренажерный зал, традиционную сауну и хаммам, коворкинги и симулятор для игры в гольф. Это отличное место как для комфортного проживания, так и для сдачи квартир в аренду.

Комплекс включает 99 современных квартир с планировками на 2 и 3 спальни. Квартиры на первом этаже имеют собственные сады, а квартиры на верхних этажах — просторные солярии с панорамным видом на море. Все квартиры оборудованы большими террасами, идеально подходящими для отдыха на свежем воздухе.

