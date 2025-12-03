  1. Realting.com
Квартиры в новостройках в Каталонии, Испания

Барселона
3
Барселонес
1
Valles Occidental
2
Сабадель
2
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в жилом комплексе в Сабаделе, Барселона
Сабадель, Испания
от
$441,763
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Квартиры в Сабаделе, Барселона, в проекте с бассейном и парковкой в спокойном городском окружении Ковадонга — это спокойное место в городе Сабадель в провинции Барселона, которое находится в непосредственной близости от всей необходимой инфраструктуры. В нескольких минутах ходьбы расположены…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Санта-Эулалия недалеко от аэропорта
Оспиталет-де-Льобрегат, Испания
от
$573,310
Год сдачи 2025
Современные апартаменты с балконами и террасами в Санта-Эулалия Оспиталет-де-Льобрегат – оживлённый и развитый район, сочетающий комфорт городской инфраструктуры с насыщенной социальной и культурной жизнью. Здесь расположены парки, культурные учреждения, спортивные комплексы, а также разнооб…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
John TaylorJohn Taylor
Жилой комплекс Edificio de 10 apartamentos para reformar en Castell Platja d Aro en la Costa Brava
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Агентство
Scat Realty
Оставить заявку
