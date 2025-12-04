  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Malaga
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Malaga, Испания

Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Марбелья, Испания
от
$794,629
Год сдачи 2027
Квартиры с соляриями и инфинити-бассейном в Сан-Педро-де-Алькантара Сан-Педро-де-Алькантара — один из самых аутентичных и гостеприимных районов Марбельи, где традиционный андалузский стиль сочетается с удобствами современной жизни. Здесь вы найдете оживленный центр, широкие проспекты и близо…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Показать все Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Михас, Испания
от
$725,311
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Дома с видом на поле для гольфа и рейтингом энергоэффективности «A» в престижном районе Михаса Этот новый проект расположен в Михасе – одном из самых популярных муниципалитетов на побережье Коста-дель-Соль. Регион сочетает в себе традиционную испанскую культуру, современную инфраструктуру и …
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Показать все Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Фуэнхирола, Испания
от
$814,639
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Шикарные апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с просторными террасами в закрытом комплексе Апартаменты расположены в популярном жилом районе Фуэнхирола на побережье Коста-дель-Соль. Благодаря прекрасному климату, богатой социальной инфраструктуре, оживленной атмосфере и красоте природы, Фуэнхир…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Фуэнхирола, Испания
от
$1,71 млн
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Квартиры с потрясающим видом в Фуэнхироле, сертифицированные BREEAM, с большими террасами Этот проект находится в муниципалитете Фуэнхирола. Расположенная в самом сердце Коста-дель-Соль, шумная и оживленная Фуэнхирола может похвастаться прекрасными песчаными пляжами, отличной инфраструктурой…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Малага, Испания
от
$283,613
Год сдачи 2028
Эксклюзивные квартиры с бассейном на крыше в историческом центре Малаги Исторический центр Малаги — это сердце города, где традиции и современность переплетаются в удивительной гармонии. Узкие улочки с уютными кафе, тапас-барами и бутиками открывают виды на величественные площади, окруженные…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Малага, Испания
от
$420,018
Год сдачи 2028
Эксклюзивные квартиры с бассейном на крыше в историческом центре Малаги Исторический центр Малаги — это сердце города, где традиции и современность переплетаются в удивительной гармонии. Узкие улочки с уютными кафе, тапас-барами и бутиками открывают виды на величественные площади, окруженные…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Эстепона, Испания
от
$481,577
Год сдачи 2028
Современные квартиры на берегу Средиземного моря в Эстепоне Эстепона — настоящий бриллиант Коста-дель-Соль. Город очаровывает своим историческим центром с уютными улочками, оживленной набережной, мариной и более чем 20 км чистейших пляжей, многие из которых отмечены Голубым флагом. Благоприя…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Эстепона, Испания
от
$523,867
Год сдачи 2028
Современные квартиры на берегу Средиземного моря в Эстепоне Эстепона — настоящий бриллиант Коста-дель-Соль. Город очаровывает своим историческим центром с уютными улочками, оживленной набережной, мариной и более чем 20 км чистейших пляжей, многие из которых отмечены Голубым флагом. Благоприя…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Марбелья, Испания
от
$587,437
Год сдачи 2027
Квартиры с соляриями и инфинити-бассейном в Сан-Педро-де-Алькантара Сан-Педро-де-Алькантара — один из самых аутентичных и гостеприимных районов Марбельи, где традиционный андалузский стиль сочетается с удобствами современной жизни. Здесь вы найдете оживленный центр, широкие проспекты и близо…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Михас, Испания
от
$465,005
Год сдачи 2027
Квартиры в живописном месте в Михасе, Малага Этот жилой комплекс в Михасе, районе Серрадо-дель-Агила, расположен среди холмов недалеко от Средиземного моря и представляет собой элегантный гольф-курорт. В центре комплекса — прекрасно спроектированное 9-луночное поле для гольфа с живописными л…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе
Михас, Испания
от
$731,487
Год сдачи 2027
Эксклюзивные квартиры в Михас Гольф на Коста-дель-Соль, для ценителей комфорта и жизни в гармонии с природой Михас Гольф (Mijas Golf) — престижный и благоустроенный жилой район на побережье Коста-дель-Соль, знаменитый своими двумя великолепными полями для гольфа на 18 лунок: Los Lagos и Los …
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Показать все Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Михас, Испания
от
$366,704
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Дома с видом на поле для гольфа и рейтингом энергоэффективности «A» в престижном районе Михаса Этот новый проект расположен в Михасе – одном из самых популярных муниципалитетов на побережье Коста-дель-Соль. Регион сочетает в себе традиционную испанскую культуру, современную инфраструктуру и …
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Фуэнхирола, Испания
от
$935,896
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Престижные квартиры с видом на море в Фуэнхироле Стильные квартиры расположены в престижном жилом комплексе в одном из самых востребованных районов Фуэнхиролы, между Бенальмаденой и побережьем Коста-дель-Соль. Этот регион славится не только великолепным климатом, но и широким спектром удобст…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Показать все Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Фуэнхирола, Испания
от
$749,704
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Шикарные апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с просторными террасами в закрытом комплексе Апартаменты расположены в популярном жилом районе Фуэнхирола на побережье Коста-дель-Соль. Благодаря прекрасному климату, богатой социальной инфраструктуре, оживленной атмосфере и красоте природы, Фуэнхир…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Марбелья, Испания
от
$707,787
Год сдачи 2029
Роскошные и стильные квартиры в гармонии с природой в Марбелье Марбелья — одно из самых привлекательных мест Европы, где сочетаются средиземноморский образ жизни, космополитичная атмосфера и природная красота. Благодаря мягкому климату, известным полям для гольфа, изысканным ресторанам и ярк…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Марбелья, Испания
от
$1,18 млн
Год сдачи 2027
Квартиры с соляриями и инфинити-бассейном в Сан-Педро-де-Алькантара Сан-Педро-де-Алькантара — один из самых аутентичных и гостеприимных районов Марбельи, где традиционный андалузский стиль сочетается с удобствами современной жизни. Здесь вы найдете оживленный центр, широкие проспекты и близо…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Эстепона, Испания
от
$755,780
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Квартиры на берегу моря с большими террасами и видом на море в жилом районе Эстепоны Этот новый проект расположен в муниципалитете Эстепона на побережье Коста-дель-Соль, на юге Испании. Эстепона – это очаровательный город с более чем 20 километрами побережья, славящийся живописным старым гор…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Малага, Испания
от
$387,440
Год сдачи 2028
Эксклюзивные квартиры с бассейном на крыше в историческом центре Малаги Исторический центр Малаги — это сердце города, где традиции и современность переплетаются в удивительной гармонии. Узкие улочки с уютными кафе, тапас-барами и бутиками открывают виды на величественные площади, окруженные…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры со светлыми интерьерами в Бенальмадене, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры со светлыми интерьерами в Бенальмадене, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры со светлыми интерьерами в Бенальмадене, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры со светлыми интерьерами в Бенальмадене, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры со светлыми интерьерами в Бенальмадене, Малага
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры со светлыми интерьерами в Бенальмадене, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры со светлыми интерьерами в Бенальмадене, Малага
Benalmadena, Испания
от
$1,24 млн
Год сдачи 2028
Идеальные квартиры и пентхаусы в Бенальмадене в комплексе с развитой инфраструктурой Торремуэлье — уютный прибрежный район в Бенальмадене на побережье Коста-дель-Соль. Он известен живописными видами на море, спокойной атмосферой и удобной близостью к пляжам и природным зонам. Здесь сочетаютс…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Марбелья, Испания
от
$665,134
Год сдачи 2027
Квартиры с соляриями и инфинити-бассейном в Сан-Педро-де-Алькантара Сан-Педро-де-Алькантара — один из самых аутентичных и гостеприимных районов Марбельи, где традиционный андалузский стиль сочетается с удобствами современной жизни. Здесь вы найдете оживленный центр, широкие проспекты и близо…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Показать все Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Михас, Испания
от
$447,680
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Дома с видом на поле для гольфа и рейтингом энергоэффективности «A» в престижном районе Михаса Этот новый проект расположен в Михасе – одном из самых популярных муниципалитетов на побережье Коста-дель-Соль. Регион сочетает в себе традиционную испанскую культуру, современную инфраструктуру и …
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Марбелья, Испания
от
$853,490
Год сдачи 2027
Квартиры с соляриями и инфинити-бассейном в Сан-Педро-де-Алькантара Сан-Педро-де-Алькантара — один из самых аутентичных и гостеприимных районов Марбельи, где традиционный андалузский стиль сочетается с удобствами современной жизни. Здесь вы найдете оживленный центр, широкие проспекты и близо…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Показать все Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Фуэнхирола, Испания
от
$576,024
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Шикарные апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с просторными террасами в закрытом комплексе Апартаменты расположены в популярном жилом районе Фуэнхирола на побережье Коста-дель-Соль. Благодаря прекрасному климату, богатой социальной инфраструктуре, оживленной атмосфере и красоте природы, Фуэнхир…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Марбелья, Испания
от
$1,35 млн
Год сдачи 2027
Квартиры с соляриями и инфинити-бассейном в Сан-Педро-де-Алькантара Сан-Педро-де-Алькантара — один из самых аутентичных и гостеприимных районов Марбельи, где традиционный андалузский стиль сочетается с удобствами современной жизни. Здесь вы найдете оживленный центр, широкие проспекты и близо…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с видом на море в Малаге в проекте
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с видом на море в Малаге в проекте
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с видом на море в Малаге в проекте
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с видом на море в Малаге в проекте
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с видом на море в Малаге в проекте
Показать все Многоквартирный жилой дом Апартаменты с видом на море в Малаге в проекте
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с видом на море в Малаге в проекте "Termica Beach"
Малага, Испания
от
$1,40 млн
Год сдачи 2028
Апартаменты на берегу моря рядом с инфраструктурой в Малаге в проекте «Termica Beach» Малага — один из самых ярких и привлекательных городов на побережье Коста-дель-Соль, известный своими золотыми пляжами, богатым культурным наследием и активным стилем жизни. Это не просто ворота в мир среди…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Фуэнхирола, Испания
от
$971,213
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Престижные квартиры с видом на море в Фуэнхироле Стильные квартиры расположены в престижном жилом комплексе в одном из самых востребованных районов Фуэнхиролы, между Бенальмаденой и побережьем Коста-дель-Соль. Этот регион славится не только великолепным климатом, но и широким спектром удобст…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Фуэнхирола, Испания
от
$692,393
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Престижные квартиры с видом на море в Фуэнхироле Стильные квартиры расположены в престижном жилом комплексе в одном из самых востребованных районов Фуэнхиролы, между Бенальмаденой и побережьем Коста-дель-Соль. Этот регион славится не только великолепным климатом, но и широким спектром удобст…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе
Михас, Испания
от
$671,020
Год сдачи 2027
Эксклюзивные квартиры в Михас Гольф на Коста-дель-Соль, для ценителей комфорта и жизни в гармонии с природой Михас Гольф (Mijas Golf) — престижный и благоустроенный жилой район на побережье Коста-дель-Соль, знаменитый своими двумя великолепными полями для гольфа на 18 лунок: Los Lagos и Los …
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Эстепона, Испания
от
$847,604
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Квартиры на берегу моря с большими террасами и видом на море в жилом районе Эстепоны Этот новый проект расположен в муниципалитете Эстепона на побережье Коста-дель-Соль, на юге Испании. Эстепона – это очаровательный город с более чем 20 километрами побережья, славящийся живописным старым гор…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Эстепона, Испания
от
$594,500
Год сдачи 2028
Современные квартиры на берегу Средиземного моря в Эстепоне Эстепона — настоящий бриллиант Коста-дель-Соль. Город очаровывает своим историческим центром с уютными улочками, оживленной набережной, мариной и более чем 20 км чистейших пляжей, многие из которых отмечены Голубым флагом. Благоприя…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Casares, Испания
от
$513,517
Год сдачи 2027
Новые квартиры с соляриями и террасами в Касарес-Коста Касарес-Коста — уютный прибрежный район в муниципалитете Касарес, сочетающий андалузские традиции и средиземноморский стиль жизни. Этот регион известен своими песчаными пляжами, спокойной атмосферой и природной красотой. Здесь легко найт…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Casares, Испания
от
$858,573
Год сдачи 2027
Новые квартиры с соляриями и террасами в Касарес-Коста Касарес-Коста — уютный прибрежный район в муниципалитете Касарес, сочетающий андалузские традиции и средиземноморский стиль жизни. Этот регион известен своими песчаными пляжами, спокойной атмосферой и природной красотой. Здесь легко найт…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Фуэнхирола, Испания
от
$688,678
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Престижные квартиры с видом на море в Фуэнхироле Стильные квартиры расположены в престижном жилом комплексе в одном из самых востребованных районов Фуэнхиролы, между Бенальмаденой и побережьем Коста-дель-Соль. Этот регион славится не только великолепным климатом, но и широким спектром удобст…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Показать все Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Михас, Испания
от
$437,269
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Дома с видом на поле для гольфа и рейтингом энергоэффективности «A» в престижном районе Михаса Этот новый проект расположен в Михасе – одном из самых популярных муниципалитетов на побережье Коста-дель-Соль. Регион сочетает в себе традиционную испанскую культуру, современную инфраструктуру и …
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Marbella, Spain
Жилой комплекс Marbella, Spain
Жилой комплекс Marbella, Spain
Жилой комплекс Marbella, Spain
Жилой комплекс Marbella, Spain
Показать все Жилой комплекс Marbella, Spain
Жилой комплекс Marbella, Spain
Марбелья, Испания
от
$502,776
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 120–550 м²
5 объектов недвижимости 5
Новый жилой комплекс с потрясающей инфраструктурой, как у превосходного 5-звездочного отеля. Первая линия моря. Окружен живописными пейзажами и полями для гольфа
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Вилла
500.0 – 550.0
1,92 млн – 3,49 млн
Агентство
Marbella Company Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Марбелья, Испания
от
$927,869
Год сдачи 2029
Роскошные и стильные квартиры в гармонии с природой в Марбелье Марбелья — одно из самых привлекательных мест Европы, где сочетаются средиземноморский образ жизни, космополитичная атмосфера и природная красота. Благодаря мягкому климату, известным полям для гольфа, изысканным ресторанам и ярк…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на озеро в загородном клубе в Бенаависе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на озеро в загородном клубе в Бенаависе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на озеро в загородном клубе в Бенаависе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на озеро в загородном клубе в Бенаависе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на озеро в загородном клубе в Бенаависе
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на озеро в загородном клубе в Бенаависе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на озеро в загородном клубе в Бенаависе
Benahavis, Испания
от
$2,83 млн
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Энергоэффективные квартиры в клубном комплексе в Бенаависе Бенаавис – это красивое место с живописной природой и прекрасными видами, расположенное между знаменитыми Марбельей, Рондой и Эстепоной. Район очень близок к пляжу – примерно в 7 км. Энергоэффективные квартиры расположены в респектаб…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры с видом на море в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры с видом на море в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры с видом на море в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры с видом на море в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры с видом на море в Фуэнхироле
Показать все Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры с видом на море в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры с видом на море в Фуэнхироле
Фуэнхирола, Испания
от
$865,263
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Квартиры в комплексе с развитой инфраструктурой в престижном районе Фуэнхиролы Квартиры расположены в Фуэнхироле — популярном туристическом курорте между Бенальмаденой и Михасом. Здесь есть всё необходимое для комфортной жизни и отдыха: бары, спортивные центры, ночные клубы и рестораны. Квар…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Показать все Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Фуэнхирола, Испания
от
$552,750
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Шикарные апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с просторными террасами в закрытом комплексе Апартаменты расположены в популярном жилом районе Фуэнхирола на побережье Коста-дель-Соль. Благодаря прекрасному климату, богатой социальной инфраструктуре, оживленной атмосфере и красоте природы, Фуэнхир…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Фуэнхирола, Испания
от
$965,327
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Квартиры с потрясающим видом в Фуэнхироле, сертифицированные BREEAM, с большими террасами Этот проект находится в муниципалитете Фуэнхирола. Расположенная в самом сердце Коста-дель-Соль, шумная и оживленная Фуэнхирола может похвастаться прекрасными песчаными пляжами, отличной инфраструктурой…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе
Михас, Испания
от
$551,824
Год сдачи 2027
Эксклюзивные квартиры в Михас Гольф на Коста-дель-Соль, для ценителей комфорта и жизни в гармонии с природой Михас Гольф (Mijas Golf) — престижный и благоустроенный жилой район на побережье Коста-дель-Соль, знаменитый своими двумя великолепными полями для гольфа на 18 лунок: Los Lagos и Los …
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Марбелья, Испания
от
$939,849
Год сдачи 2029
Роскошные и стильные квартиры в гармонии с природой в Марбелье Марбелья — одно из самых привлекательных мест Европы, где сочетаются средиземноморский образ жизни, космополитичная атмосфера и природная красота. Благодаря мягкому климату, известным полям для гольфа, изысканным ресторанам и ярк…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Casares, Испания
от
$678,493
Год сдачи 2027
Новые квартиры с соляриями и террасами в Касарес-Коста Касарес-Коста — уютный прибрежный район в муниципалитете Касарес, сочетающий андалузские традиции и средиземноморский стиль жизни. Этот регион известен своими песчаными пляжами, спокойной атмосферой и природной красотой. Здесь легко найт…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Михас, Испания
от
$719,286
Год сдачи 2027
Квартиры в живописном месте в Михасе, Малага Этот жилой комплекс в Михасе, районе Серрадо-дель-Агила, расположен среди холмов недалеко от Средиземного моря и представляет собой элегантный гольф-курорт. В центре комплекса — прекрасно спроектированное 9-луночное поле для гольфа с живописными л…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Эстепона, Испания
от
$1,21 млн
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Квартиры на берегу моря с большими террасами и видом на море в жилом районе Эстепоны Этот новый проект расположен в муниципалитете Эстепона на побережье Коста-дель-Соль, на юге Испании. Эстепона – это очаровательный город с более чем 20 километрами побережья, славящийся живописным старым гор…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с видом на море в Малаге в проекте
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с видом на море в Малаге в проекте
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с видом на море в Малаге в проекте
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с видом на море в Малаге в проекте
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с видом на море в Малаге в проекте
Показать все Многоквартирный жилой дом Апартаменты с видом на море в Малаге в проекте
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с видом на море в Малаге в проекте "Termica Beach"
Малага, Испания
от
$1,53 млн
Год сдачи 2028
Апартаменты на берегу моря рядом с инфраструктурой в Малаге в проекте «Termica Beach» Малага — один из самых ярких и привлекательных городов на побережье Коста-дель-Соль, известный своими золотыми пляжами, богатым культурным наследием и активным стилем жизни. Это не просто ворота в мир среди…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Показать все Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Фуэнхирола, Испания
от
$1,04 млн
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Шикарные апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с просторными террасами в закрытом комплексе Апартаменты расположены в популярном жилом районе Фуэнхирола на побережье Коста-дель-Соль. Благодаря прекрасному климату, богатой социальной инфраструктуре, оживленной атмосфере и красоте природы, Фуэнхир…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на озеро в загородном клубе в Бенаависе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на озеро в загородном клубе в Бенаависе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на озеро в загородном клубе в Бенаависе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на озеро в загородном клубе в Бенаависе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на озеро в загородном клубе в Бенаависе
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на озеро в загородном клубе в Бенаависе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на озеро в загородном клубе в Бенаависе
Benahavis, Испания
от
$1,76 млн
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Энергоэффективные квартиры в клубном комплексе в Бенаависе Бенаавис – это красивое место с живописной природой и прекрасными видами, расположенное между знаменитыми Марбельей, Рондой и Эстепоной. Район очень близок к пляжу – примерно в 7 км. Энергоэффективные квартиры расположены в респектаб…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с видом на море в Малаге в проекте
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с видом на море в Малаге в проекте
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с видом на море в Малаге в проекте
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с видом на море в Малаге в проекте
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с видом на море в Малаге в проекте
Показать все Многоквартирный жилой дом Апартаменты с видом на море в Малаге в проекте
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с видом на море в Малаге в проекте "Termica Beach"
Малага, Испания
от
$4,34 млн
Год сдачи 2028
Апартаменты на берегу моря рядом с инфраструктурой в Малаге в проекте «Termica Beach» Малага — один из самых ярких и привлекательных городов на побережье Коста-дель-Соль, известный своими золотыми пляжами, богатым культурным наследием и активным стилем жизни. Это не просто ворота в мир среди…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Показать все Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Михас, Испания
от
$527,499
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Дома с видом на поле для гольфа и рейтингом энергоэффективности «A» в престижном районе Михаса Этот новый проект расположен в Михасе – одном из самых популярных муниципалитетов на побережье Коста-дель-Соль. Регион сочетает в себе традиционную испанскую культуру, современную инфраструктуру и …
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Casares, Испания
от
$847,604
Год сдачи 2027
Новые квартиры с соляриями и террасами в Касарес-Коста Касарес-Коста — уютный прибрежный район в муниципалитете Касарес, сочетающий андалузские традиции и средиземноморский стиль жизни. Этот регион известен своими песчаными пляжами, спокойной атмосферой и природной красотой. Здесь легко найт…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на озеро в загородном клубе в Бенаависе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на озеро в загородном клубе в Бенаависе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на озеро в загородном клубе в Бенаависе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на озеро в загородном клубе в Бенаависе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на озеро в загородном клубе в Бенаависе
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на озеро в загородном клубе в Бенаависе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на озеро в загородном клубе в Бенаависе
Benahavis, Испания
от
$2,24 млн
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Энергоэффективные квартиры в клубном комплексе в Бенаависе Бенаавис – это красивое место с живописной природой и прекрасными видами, расположенное между знаменитыми Марбельей, Рондой и Эстепоной. Район очень близок к пляжу – примерно в 7 км. Энергоэффективные квартиры расположены в респектаб…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Марбелья, Испания
от
$580,153
Год сдачи 2029
Роскошные и стильные квартиры в гармонии с природой в Марбелье Марбелья — одно из самых привлекательных мест Европы, где сочетаются средиземноморский образ жизни, космополитичная атмосфера и природная красота. Благодаря мягкому климату, известным полям для гольфа, изысканным ресторанам и ярк…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Фуэнхирола, Испания
от
$1,08 млн
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Квартиры с потрясающим видом в Фуэнхироле, сертифицированные BREEAM, с большими террасами Этот проект находится в муниципалитете Фуэнхирола. Расположенная в самом сердце Коста-дель-Соль, шумная и оживленная Фуэнхирола может похвастаться прекрасными песчаными пляжами, отличной инфраструктурой…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Марбелья, Испания
от
$1,28 млн
Год сдачи 2027
Квартиры с соляриями и инфинити-бассейном в Сан-Педро-де-Алькантара Сан-Педро-де-Алькантара — один из самых аутентичных и гостеприимных районов Марбельи, где традиционный андалузский стиль сочетается с удобствами современной жизни. Здесь вы найдете оживленный центр, широкие проспекты и близо…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры с видом на море в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры с видом на море в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры с видом на море в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры с видом на море в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры с видом на море в Фуэнхироле
Показать все Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры с видом на море в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры с видом на море в Фуэнхироле
Фуэнхирола, Испания
от
$1,84 млн
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Квартиры в комплексе с развитой инфраструктурой в престижном районе Фуэнхиролы Квартиры расположены в Фуэнхироле — популярном туристическом курорте между Бенальмаденой и Михасом. Здесь есть всё необходимое для комфортной жизни и отдыха: бары, спортивные центры, ночные клубы и рестораны. Квар…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Эстепона, Испания
от
$1,43 млн
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Квартиры на берегу моря с большими террасами и видом на море в жилом районе Эстепоны Этот новый проект расположен в муниципалитете Эстепона на побережье Коста-дель-Соль, на юге Испании. Эстепона – это очаровательный город с более чем 20 километрами побережья, славящийся живописным старым гор…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Marea by Missoni DarGlobal
Многоквартирный жилой дом Marea by Missoni DarGlobal
Многоквартирный жилой дом Marea by Missoni DarGlobal
Многоквартирный жилой дом Marea by Missoni DarGlobal
Многоквартирный жилой дом Marea by Missoni DarGlobal
Показать все Многоквартирный жилой дом Marea by Missoni DarGlobal
Многоквартирный жилой дом Marea by Missoni DarGlobal
Casares, Испания
от
$1,13 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Расположенный в непосредственной близости от курорта Finca Cortesin, отель Marea с интерьерами от Missoni спроектирован вокруг Коста-дель-Соль. Захватывающий дух пейзаж Соль, захватывающее Средиземное море и поле для гольфа мирового класса. . Роскошный жилой комплекс в Финка Кортезин предла…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Малага, Испания
от
$400,326
Год сдачи 2028
Эксклюзивные квартиры с бассейном на крыше в историческом центре Малаги Исторический центр Малаги — это сердце города, где традиции и современность переплетаются в удивительной гармонии. Узкие улочки с уютными кафе, тапас-барами и бутиками открывают виды на величественные площади, окруженные…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Михас, Испания
от
$513,317
Год сдачи 2027
Квартиры в живописном месте в Михасе, Малага Этот жилой комплекс в Михасе, районе Серрадо-дель-Агила, расположен среди холмов недалеко от Средиземного моря и представляет собой элегантный гольф-курорт. В центре комплекса — прекрасно спроектированное 9-луночное поле для гольфа с живописными л…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Фуэнхирола, Испания
от
$847,604
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Квартиры с потрясающим видом в Фуэнхироле, сертифицированные BREEAM, с большими террасами Этот проект находится в муниципалитете Фуэнхирола. Расположенная в самом сердце Коста-дель-Соль, шумная и оживленная Фуэнхирола может похвастаться прекрасными песчаными пляжами, отличной инфраструктурой…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Фуэнхирола, Испания
от
$634,208
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Престижные квартиры с видом на море в Фуэнхироле Стильные квартиры расположены в престижном жилом комплексе в одном из самых востребованных районов Фуэнхиролы, между Бенальмаденой и побережьем Коста-дель-Соль. Этот регион славится не только великолепным климатом, но и широким спектром удобст…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Эстепона, Испания
от
$905,288
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Квартиры на берегу моря с большими террасами и видом на море в жилом районе Эстепоны Этот новый проект расположен в муниципалитете Эстепона на побережье Коста-дель-Соль, на юге Испании. Эстепона – это очаровательный город с более чем 20 километрами побережья, славящийся живописным старым гор…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Малага, Испания
от
$365,312
Год сдачи 2028
Эксклюзивные квартиры с бассейном на крыше в историческом центре Малаги Исторический центр Малаги — это сердце города, где традиции и современность переплетаются в удивительной гармонии. Узкие улочки с уютными кафе, тапас-барами и бутиками открывают виды на величественные площади, окруженные…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Casares, Испания
от
$523,973
Год сдачи 2027
Новые квартиры с соляриями и террасами в Касарес-Коста Касарес-Коста — уютный прибрежный район в муниципалитете Касарес, сочетающий андалузские традиции и средиземноморский стиль жизни. Этот регион известен своими песчаными пляжами, спокойной атмосферой и природной красотой. Здесь легко найт…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Марбелья, Испания
от
$974,554
Год сдачи 2029
Роскошные и стильные квартиры в гармонии с природой в Марбелье Марбелья — одно из самых привлекательных мест Европы, где сочетаются средиземноморский образ жизни, космополитичная атмосфера и природная красота. Благодаря мягкому климату, известным полям для гольфа, изысканным ресторанам и ярк…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Показать все Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Фуэнхирола, Испания
от
$814,639
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Шикарные апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с просторными террасами в закрытом комплексе Апартаменты расположены в популярном жилом районе Фуэнхирола на побережье Коста-дель-Соль. Благодаря прекрасному климату, богатой социальной инфраструктуре, оживленной атмосфере и красоте природы, Фуэнхир…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Показать все Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Михас, Испания
от
$394,467
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Дома с видом на поле для гольфа и рейтингом энергоэффективности «A» в престижном районе Михаса Этот новый проект расположен в Михасе – одном из самых популярных муниципалитетов на побережье Коста-дель-Соль. Регион сочетает в себе традиционную испанскую культуру, современную инфраструктуру и …
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Марбелья, Испания
от
$684,581
Год сдачи 2027
Квартиры с соляриями и инфинити-бассейном в Сан-Педро-де-Алькантара Сан-Педро-де-Алькантара — один из самых аутентичных и гостеприимных районов Марбельи, где традиционный андалузский стиль сочетается с удобствами современной жизни. Здесь вы найдете оживленный центр, широкие проспекты и близо…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с видом на море в Малаге в проекте
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с видом на море в Малаге в проекте
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с видом на море в Малаге в проекте
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с видом на море в Малаге в проекте
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с видом на море в Малаге в проекте
Показать все Многоквартирный жилой дом Апартаменты с видом на море в Малаге в проекте
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с видом на море в Малаге в проекте "Termica Beach"
Малага, Испания
от
$847,604
Год сдачи 2028
Апартаменты на берегу моря рядом с инфраструктурой в Малаге в проекте «Termica Beach» Малага — один из самых ярких и привлекательных городов на побережье Коста-дель-Соль, известный своими золотыми пляжами, богатым культурным наследием и активным стилем жизни. Это не просто ворота в мир среди…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Casares, Испания
от
$608,785
Год сдачи 2027
Новые квартиры с соляриями и террасами в Касарес-Коста Касарес-Коста — уютный прибрежный район в муниципалитете Касарес, сочетающий андалузские традиции и средиземноморский стиль жизни. Этот регион известен своими песчаными пляжами, спокойной атмосферой и природной красотой. Здесь легко найт…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры со светлыми интерьерами в Бенальмадене, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры со светлыми интерьерами в Бенальмадене, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры со светлыми интерьерами в Бенальмадене, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры со светлыми интерьерами в Бенальмадене, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры со светлыми интерьерами в Бенальмадене, Малага
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры со светлыми интерьерами в Бенальмадене, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры со светлыми интерьерами в Бенальмадене, Малага
Benalmadena, Испания
от
$840,334
Год сдачи 2028
Идеальные квартиры и пентхаусы в Бенальмадене в комплексе с развитой инфраструктурой Торремуэлье — уютный прибрежный район в Бенальмадене на побережье Коста-дель-Соль. Он известен живописными видами на море, спокойной атмосферой и удобной близостью к пляжам и природным зонам. Здесь сочетаютс…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Михас, Испания
от
$1,03 млн
Год сдачи 2027
Квартиры в живописном месте в Михасе, Малага Этот жилой комплекс в Михасе, районе Серрадо-дель-Агила, расположен среди холмов недалеко от Средиземного моря и представляет собой элегантный гольф-курорт. В центре комплекса — прекрасно спроектированное 9-луночное поле для гольфа с живописными л…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Михас, Испания
от
$613,900
Год сдачи 2027
Квартиры в живописном месте в Михасе, Малага Этот жилой комплекс в Михасе, районе Серрадо-дель-Агила, расположен среди холмов недалеко от Средиземного моря и представляет собой элегантный гольф-курорт. В центре комплекса — прекрасно спроектированное 9-луночное поле для гольфа с живописными л…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Показать все Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Фуэнхирола, Испания
от
$872,764
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Шикарные апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с просторными террасами в закрытом комплексе Апартаменты расположены в популярном жилом районе Фуэнхирола на побережье Коста-дель-Соль. Благодаря прекрасному климату, богатой социальной инфраструктуре, оживленной атмосфере и красоте природы, Фуэнхир…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
