Жилой комплекс Апартаменты ПРЕМИУМ КЛАССА на первой линии океана.

Этот комплекс - не просто апартаменты, это идеальное сочетание роскоши, комфорта и взаимодействия с природой на берегу Индийского океана, в районе Чангу | Сесех.
В каждом апартаменте - приватные бассейны, джакузи или ванные комнаты, централизованное кондиционирование воздуха, технологии умного дома и солнечные панели на крыше.
Купив кокон в этом уникальном комплексе, вы приобретаете не просто жилье, а возможность окунуться в мир роскоши, комфорта и гармонии с природой.
Добро пожаловать в ваш уникальный кокон на берегу Индийского океана — место, где реальность становится лучше, чем мечты.
Площадь: 53 м2 - 120 м2
Меблировка: полная
Цена: скидка 10% при 100% оплате!
Апартаменты - 53 м2
Апартаменты - 75 м2
Leasehold 30 лет + 20 продление.
Для инвесторов:
Аренда: доход от аренды до 12%
Перепродажа: прирост стоимости - 30%
План оплаты:
Окончание строительства: 3-й квартал 2026 года.
Инфраструктура: