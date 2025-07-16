  1. Realting.com
  Индонезия
  Чангу
  Жилой комплекс Апартаменты ПРЕМИУМ КЛАССА на первой линии океана.

Жилой комплекс Апартаменты ПРЕМИУМ КЛАССА на первой линии океана.

Чангу, Индонезия
от
$290,000
BTC
3.4494923
ETH
180.8026378
USDT
286 718.5066909
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9
ID: 27555
ID новостройки на Realting
In CRM: 001384
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 05.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Чангу

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Этот комплекс - не просто апартаменты, это идеальное сочетание роскоши, комфорта и взаимодействия с природой на берегу Индийского океана, в районе Чангу | Сесех.

В каждом апартаменте - приватные бассейны, джакузи или ванные комнаты, централизованное кондиционирование воздуха, технологии умного дома и солнечные панели на крыше.

Купив кокон в этом уникальном комплексе, вы приобретаете не просто жилье, а возможность окунуться в мир роскоши, комфорта и гармонии с природой.

Добро пожаловать в ваш уникальный кокон на берегу Индийского океана — место, где реальность становится лучше, чем мечты.

Площадь: 53 м2 - 120 м2
Меблировка: полная

Цена: скидка 10% при 100% оплате!

Апартаменты - 53 м2
Апартаменты - 75 м2

Leasehold 30 лет + 20 продление.

Для инвесторов:

Аренда: доход от аренды до 12%
Перепродажа: прирост стоимости - 30%

План оплаты:

  • Первый взнос 30%
  • Без% рассрочка до конца строительства

Окончание строительства: 3-й квартал 2026 года.


Инфраструктура:

  • Три бассейна
  • Йога-парк
  • Пляжный лаунж
  • Рестораны и Бары
  • СПА
  • Фитнес-центр
  • Бутики и Магазины
  • Школа серфинга
  • Зоны для медитации
  • И многое другое

Местонахождение на карте

Чангу, Индонезия

Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
