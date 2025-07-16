Жилой комплекс Апартаменты ПРЕМИУМ КЛАССА на первой линии океана.

Этот комплекс - не просто апартаменты, это идеальное сочетание роскоши, комфорта и взаимодействия с природой на берегу Индийского океана, в районе Чангу | Сесех.

В каждом апартаменте - приватные бассейны, джакузи или ванные комнаты, централизованное кондиционирование воздуха, технологии умного дома и солнечные панели на крыше.

Купив кокон в этом уникальном комплексе, вы приобретаете не просто жилье, а возможность окунуться в мир роскоши, комфорта и гармонии с природой.

Добро пожаловать в ваш уникальный кокон на берегу Индийского океана — место, где реальность становится лучше, чем мечты.

Площадь: 53 м2 - 120 м2

Меблировка: полная

Цена: скидка 10% при 100% оплате!

Апартаменты - 53 м2

Апартаменты - 75 м2

Leasehold 30 лет + 20 продление.

Для инвесторов:

Аренда: доход от аренды до 12%

Перепродажа: прирост стоимости - 30%

План оплаты:

Первый взнос 30%

Без% рассрочка до конца строительства

Окончание строительства: 3-й квартал 2026 года.



Инфраструктура: