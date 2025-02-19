Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и видами на океан в Джимбаране, Бали, Индонезия

Недвижимость европейского класса в тропическом раю Бали! В комплексе будет клубная инфраструктура для более чем 50 видов активностей - зоны отдыха, СПА, тренажёрный зал, бассейн, места для проведения мероприятий и т.д. К услугам жильцов на территории будет работать постоянный доктор и медсестра. На выбор есть 6 видов вилл и 3 вида апартаментов. В этом закрытом комплексе нет транспорта!

высокая заполняемость

рост стоимости недвижимости

продуманная эргономика и качественные материалы

максимум естественного света

можно заказать различные услуги - стирка, уборка, стрижка газона и т.д.

ПреимуществаРасположение и объекты поблизости

Комплекс расположен на холме у пляжа Джимбаран, откуда открываются потрясающие виды на океан, холмы полуострова Букит и гору Агунг вдали. Район отличает развитая инфраструктура, великолепные рестораны и высокий уровень безопасности.