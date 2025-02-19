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Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и видами на океан в Джимбаране, Бали, Индонезия

Джимбаран, Индонезия
от
$424,789
14.04.2025
$422,166
13.04.2025
$422,413
12.04.2025
$423,985
11.04.2025
$433,570
10.04.2025
$435,336
09.04.2025
$437,521
08.04.2025
$437,250
06.04.2025
$437,508
05.04.2025
$433,523
04.04.2025
$439,313
03.04.2025
$444,185
02.04.2025
$443,252
01.04.2025
$442,249
30.03.2025
$440,895
29.03.2025
$444,187
28.03.2025
$445,807
27.03.2025
$444,246
26.03.2025
$443,967
25.03.2025
$442,449
24.03.2025
$440,936
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23336
ID новостройки на Realting
In CRM: 2417427
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Город
    Джимбаран

О комплексе

Недвижимость европейского класса в тропическом раю Бали! В комплексе будет клубная инфраструктура для более чем 50 видов активностей - зоны отдыха, СПА, тренажёрный зал, бассейн, места для проведения мероприятий и т.д. К услугам жильцов на территории будет работать постоянный доктор и медсестра. На выбор есть 6 видов вилл и 3 вида апартаментов. В этом закрытом комплексе нет транспорта!

Преимущества
  • высокая заполняемость
  • рост стоимости недвижимости
  • продуманная эргономика и качественные материалы
  • максимум естественного света
  • можно заказать различные услуги - стирка, уборка, стрижка газона и т.д.
Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен на холме у пляжа Джимбаран, откуда открываются потрясающие виды на океан, холмы полуострова Букит и гору Агунг вдали. Район отличает развитая инфраструктура, великолепные рестораны и высокий уровень безопасности.

Местонахождение на карте

Джимбаран, Индонезия

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Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и видами на океан в Джимбаране, Бали, Индонезия
Джимбаран, Индонезия
от
$424,789
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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