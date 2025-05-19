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Жилой комплекс Двухэтажные таунхаусы рядом с рисовыми полями, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия

Чангу, Индонезия
от
$235,743
18.05.2025
$235,743
17.05.2025
$234,874
16.05.2025
$235,031
14.05.2025
$236,922
13.05.2025
$234,396
11.05.2025
$233,891
10.05.2025
$234,672
09.05.2025
$232,766
08.05.2025
$231,919
07.05.2025
$232,721
14.04.2025
$231,677
13.04.2025
$231,813
12.04.2025
$232,676
11.04.2025
$237,936
10.04.2025
$238,905
09.04.2025
$240,105
08.04.2025
$239,956
06.04.2025
$240,097
05.04.2025
$237,910
04.04.2025
$241,088
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ID: 14746
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Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Чангу

О комплексе

Современный двухэтажный комплекс из 6 таунхаусов в нежных тонах с собственным бассейном и экзотическими растениями.

Каждый дом имеет по две просторные спальни с ванной, расположенные на первом и втором этажах, рабочий кабинет, кухню и гостиную. Балкон и большие панорамные окна открывают вид на рисовые террасы, создавая ощущение единения с природой.

Форма владения: Leasehold 29 лет (С возможностью продления).

Прогнозируемая доходность от сдачи в аренду — 11–18% годовых.

Расположение и объекты поблизости

Чангу — самый популярный район среди туристов и экспатов. Здесь хорошо развита инфраструктура: европейские кафе и рестораны, люксовые спа-салоны, спортзалы, сёрф-кемпы и пляжные клубы.

Местонахождение на карте

Чангу, Индонезия

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Жилой комплекс Двухэтажные таунхаусы рядом с рисовыми полями, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$235,743
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