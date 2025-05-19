Жилой комплекс Двухэтажные таунхаусы рядом с рисовыми полями, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия

Современный двухэтажный комплекс из 6 таунхаусов в нежных тонах с собственным бассейном и экзотическими растениями.

Каждый дом имеет по две просторные спальни с ванной, расположенные на первом и втором этажах, рабочий кабинет, кухню и гостиную. Балкон и большие панорамные окна открывают вид на рисовые террасы, создавая ощущение единения с природой.

Форма владения: Leasehold 29 лет (С возможностью продления).

Прогнозируемая доходность от сдачи в аренду — 11–18% годовых.

Расположение и объекты поблизости

Чангу — самый популярный район среди туристов и экспатов. Здесь хорошо развита инфраструктура: европейские кафе и рестораны, люксовые спа-салоны, спортзалы, сёрф-кемпы и пляжные клубы.