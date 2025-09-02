Апарт-отель Прима Резиденс

PRIMA RESIDENCE — это премиальный жилой комплекс от создателей отеля Citadince, расположенный в сердце Бату Болонг, всего в 300 метрах от океана. Район Чангу, где находится проект, является эпицентром серф-культуры Бали и популярным местом среди туристов и экспатов. В пешей доступности находятся легендарные пляжные клубы, такие как FINNS BEACH CLUB и ATLAS BEACH CLUB, а также множество ресторанов, баров и магазинов.

О проекте:

PRIMA RESIDENCE — это выдающийся архитектурный проект, вдохновленный азиатской эстетикой. Комплекс сочетает в себе современный дизайн с элементами природы: фасады украшены вертикальными садами, а открытые балконы и криволинейные панели создают ощущение движения и легкости. Проект включает 120 апартаментов категории DELUXE, выполненных с повышенным комфортом для краткосрочного отдыха и долгосрочного проживания.

Планировки и цены:

Однокомнатные апартаменты: 50 м², стартовая цена от $189,000.

50 м², стартовая цена от $189,000. Двухкомнатные апартаменты: 93,1 м², стартовая цена от $378,000.

Все апартаменты оснащены гостиной, кухней, спальней, ванной комнатой и террасой.

Инфраструктура:

На крыше комплекса расположен панорамный бассейн с видом на океан, ресторан, бар и конференц-зал. Также в проекте предусмотрен спортивный зал и зоны отдыха. Уникальная инфраструктура делает PRIMA RESIDENCE привлекательным как для туристов, так и для бизнес-гостей.

Управление:

Управляющая компания — международный лидер Colliers, обеспечивающий высокие стандарты обслуживания и стабильную доходность. Проект интегрирован с платформами Airbnb, Booking.com, Expedia и Agoda, что гарантирует высокую заполняемость.

Инвестиционная привлекательность:

Средняя чистая прибыль в год: $51,643.

Срок окупаемости: 6,5 лет.

Доходность: от 13,4%.

Рост стоимости апартаментов: 40-50% на этапе строительства.

Команда:

Проект реализуется опытным застройщиком с экспертизой в строительстве на Бали 20+ лет, в числе проектов которого отель Citadince у пляжа Берава.

Срок сдачи:

III квартал 2027 года.



PRIMA RESIDENCE — это уникальная возможность инвестировать в недвижимость на Бали, сочетающую роскошь, комфорт и высокую доходность. Проект идеально подходит для тех, кто ценит премиальное качество жизни и стабильные финансовые перспективы.