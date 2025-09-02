Апарт-отель Прима Резиденс

  1. Realting.com
Чангу, Индонезия
от
$189,000
BTC
2.2481174
ETH
117.8334432
USDT
186 861.3716020
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
12 1
ID: 28101
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 24.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Чангу

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

PRIMA RESIDENCE — это премиальный жилой комплекс от создателей отеля Citadince, расположенный в сердце Бату Болонг, всего в 300 метрах от океана. Район Чангу, где находится проект, является эпицентром серф-культуры Бали и популярным местом среди туристов и экспатов. В пешей доступности находятся легендарные пляжные клубы, такие как FINNS BEACH CLUB и ATLAS BEACH CLUB, а также множество ресторанов, баров и магазинов.

 

О проекте:
PRIMA RESIDENCE — это выдающийся архитектурный проект, вдохновленный азиатской эстетикой. Комплекс сочетает в себе современный дизайн с элементами природы: фасады украшены вертикальными садами, а открытые балконы и криволинейные панели создают ощущение движения и легкости. Проект включает 120 апартаментов категории DELUXE, выполненных с повышенным комфортом для краткосрочного отдыха и долгосрочного проживания.

 

Планировки и цены:

  • Однокомнатные апартаменты: 50 м², стартовая цена от $189,000.
  • Двухкомнатные апартаменты: 93,1 м², стартовая цена от $378,000.

Все апартаменты оснащены гостиной, кухней, спальней, ванной комнатой и террасой.

 

Инфраструктура:
На крыше комплекса расположен панорамный бассейн с видом на океан, ресторан, бар и конференц-зал. Также в проекте предусмотрен спортивный зал и зоны отдыха. Уникальная инфраструктура делает PRIMA RESIDENCE привлекательным как для туристов, так и для бизнес-гостей.

 

Управление:
Управляющая компания — международный лидер Colliers, обеспечивающий высокие стандарты обслуживания и стабильную доходность. Проект интегрирован с платформами Airbnb, Booking.com, Expedia и Agoda, что гарантирует высокую заполняемость.

 

Инвестиционная привлекательность:

  • Средняя чистая прибыль в год: $51,643.
  • Срок окупаемости: 6,5 лет.
  • Доходность: от 13,4%.
  • Рост стоимости апартаментов: 40-50% на этапе строительства.

 

Команда:
Проект реализуется опытным застройщиком с экспертизой в строительстве на Бали 20+ лет, в числе проектов которого отель Citadince у пляжа Берава. 

 

Срок сдачи:
III квартал 2027 года.

PRIMA RESIDENCE — это уникальная возможность инвестировать в недвижимость на Бали, сочетающую роскошь, комфорт и высокую доходность. Проект идеально подходит для тех, кто ценит премиальное качество жизни и стабильные финансовые перспективы.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 50.4
Цена за м², USD 4,147
Цена квартиры, USD 209,000
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 93.1
Цена за м², USD 4,275
Цена квартиры, USD 398,000

Местонахождение на карте

Чангу, Индонезия

Видеообзор апарт - отель Прима Резиденс

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Задайте все интересующие вопросы
