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  4. Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спа и рестораном рядом с океаном, Переренан, Бали, Индонезия

Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спа и рестораном рядом с океаном, Переренан, Бали, Индонезия

Pererenan, Индонезия
от
$107,447
14.04.2025
$106,783
13.04.2025
$106,846
12.04.2025
$107,243
11.04.2025
$109,668
10.04.2025
$110,115
09.04.2025
$110,667
08.04.2025
$110,599
06.04.2025
$110,664
05.04.2025
$109,655
04.04.2025
$111,121
03.04.2025
$112,353
02.04.2025
$112,117
01.04.2025
$111,863
30.03.2025
$111,520
29.03.2025
$112,353
28.03.2025
$112,763
27.03.2025
$112,368
26.03.2025
$112,298
25.03.2025
$111,913
24.03.2025
$111,531
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ID: 19734
ID новостройки на Realting
In CRM: 2366837
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Деревня
    Pererenan

О комплексе

Это самый крупный уникальный эко-город, расположенный в Переренане, который занимает пространство в 2 гектара в 600 метрах от пляжа Лима, воплощённый в стиле современного Сингапура. Это место, где урбанистический дизайн и Балийская природа находятся в гармонии, создавая комфортное пространство для жизни, работы и отдыха.

Предлагаются апартаменты и 7 вилл премиум класса. Виллы имеют собственные сады и бассейны.

Резиденция располагает консьерж-сервисом, общим бассейном, спа, тренажёрным залом, зоной коворкинга, торговым павильоном, баром и рестораном с видом на океан, множеством арт-пространств, прогулочных и коммерческих зон, круглосуточной охраной.

Тип владения - Leasehold на 30 лет + 30 приоритетные права на продление по рыночной цене. Окончание строительства - 2026 год.

Оплата

Бронь - 1 500 долларов США

Первый взнос - 35%

В первом блоке доступны апартаменты с видом на сад стоимостью от 90 000 до 180 000 долларов при оплате рассрочкой; во втором блоке доступны апартаменты с видом на сад или океан стоимостью от 90 000 до 110 000 долларов при оплате в рассрочку. Виллы проданы. При единовременной оплате скидки! !

Преимущества

Застройщик даёт гарантию до 12 месяцев на общие дефекты, до 5 лет — на скрытые дефекты в конструкции, до 7 лет — на гидроизоляцию.

Доступна рассрочка на весь период стройки.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 2 минутах езды от океана (600 м), рядом с зеленой зоной и живописной рекой. Всего 2 минуты до Bali polo club и Le Bajo (3 ресторана, бассейн, зона для детей).

Местонахождение на карте

Pererenan, Индонезия

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спа и рестораном рядом с океаном, Переренан, Бали, Индонезия
Pererenan, Индонезия
от
$107,447
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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