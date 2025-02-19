Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спа и рестораном рядом с океаном, Переренан, Бали, Индонезия

Это самый крупный уникальный эко-город, расположенный в Переренане, который занимает пространство в 2 гектара в 600 метрах от пляжа Лима, воплощённый в стиле современного Сингапура. Это место, где урбанистический дизайн и Балийская природа находятся в гармонии, создавая комфортное пространство для жизни, работы и отдыха.

Предлагаются апартаменты и 7 вилл премиум класса. Виллы имеют собственные сады и бассейны.

Резиденция располагает консьерж-сервисом, общим бассейном, спа, тренажёрным залом, зоной коворкинга, торговым павильоном, баром и рестораном с видом на океан, множеством арт-пространств, прогулочных и коммерческих зон, круглосуточной охраной.

Тип владения - Leasehold на 30 лет + 30 приоритетные права на продление по рыночной цене. Окончание строительства - 2026 год.

Оплата

Бронь - 1 500 долларов США

Первый взнос - 35%

В первом блоке доступны апартаменты с видом на сад стоимостью от 90 000 до 180 000 долларов при оплате рассрочкой; во втором блоке доступны апартаменты с видом на сад или океан стоимостью от 90 000 до 110 000 долларов при оплате в рассрочку. Виллы проданы. При единовременной оплате скидки! !

Преимущества

Застройщик даёт гарантию до 12 месяцев на общие дефекты, до 5 лет — на скрытые дефекты в конструкции, до 7 лет — на гидроизоляцию.

Доступна рассрочка на весь период стройки.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 2 минутах езды от океана (600 м), рядом с зеленой зоной и живописной рекой. Всего 2 минуты до Bali polo club и Le Bajo (3 ресторана, бассейн, зона для детей).