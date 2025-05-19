Жилой комплекс Большой жилой комплекс с отелем, бассейнами и культовым пляжным клубом, Берава, Бали, Индонезия

Предлагаются номера в отельном комплексе от всемирно известного бренда с Бали. Комплекс расположен на территории популярного пляжного клуба Finns. Также на территории будут расположены:

Бассейн на крыше только для взрослых

Детский водный центр Splash

Бассейн площадью 866 м2

25-метровый бассейн

Фитнес-центр

Technogym

Студия пилатеса Reformer

Боксерский ринг

Йога центр

Танцевальная студия

Студия TRX

Оздоровительный центр

Центр восстановления

Студия физиотерапии

Сауна

Пространство для медитации

4 корта для паддл-тенниса

SPA-центр Body Temple

Окончание строительства - 2 квартал 2026 года.

План оплаты:

возвратное бронирование 2000 долларов США - 2 недели

35% первый платёж

далее рассрочка на 18 месяцев

Дополнительные возможности

Комплекс гарантирует следующие услуги сервиса:

Парковку

Круглосуточную стойку регистрации

Доставку багажа

Доступ в Интернет

Услуги прачечной и камердинера

Круглосуточное обслуживание в люксе

Медицинское обслуживание

Видеонаблюдение в общественных местах, охрану

Услуги консьержа

Преимущества

Отель будет управляться Finns. Компания была основана в 2009 году и на данный момент управляет более чем 20 брендами в области отдыха, спорта, F&B и гостеприимства. Самые известные бренды - FINNS Beach Club и FINNS Recreation Club. Сейчас Finns Beach Club - это ключевой пляжный клуб на Бали с 3 бассейнами, 10 барами, 3 ресторанами и 170 метрами до пляжа. Инфраструктура, на территории которой будет расположен отель, уже успешно функционирует. Только за 2023 год Finns посетили 1,5 миллиона гостей, что составляет 20% от всего международного турпотока на Бали. В социальных сетях у Finns более 450 тысяч подписчиков, общий охват всех соцсетей достигает 50 миллионов просмотров. Средний ROI за последние 5 лет - 13% годовых.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится на территории пляжного клуба в 170 метрах от первой линии пляжа Бату Болонг.