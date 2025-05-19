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  4. Жилой комплекс Большой жилой комплекс с отелем, бассейнами и культовым пляжным клубом, Берава, Бали, Индонезия

Жилой комплекс Большой жилой комплекс с отелем, бассейнами и культовым пляжным клубом, Берава, Бали, Индонезия

Чангу, Индонезия
от
$170,037
18.05.2025
$170,037
17.05.2025
$169,409
16.05.2025
$169,522
14.05.2025
$170,887
13.05.2025
$169,065
11.05.2025
$168,700
10.05.2025
$169,263
09.05.2025
$167,889
08.05.2025
$167,278
07.05.2025
$167,856
14.04.2025
$165,065
13.04.2025
$165,163
12.04.2025
$165,777
11.04.2025
$169,525
10.04.2025
$170,216
09.04.2025
$171,069
08.04.2025
$173,074
06.04.2025
$173,177
05.04.2025
$171,599
04.04.2025
$173,891
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12
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22365
ID новостройки на Realting
In CRM: 2395391
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Чангу

О комплексе

Предлагаются номера в отельном комплексе от всемирно известного бренда с Бали. Комплекс расположен на территории популярного пляжного клуба Finns. Также на территории будут расположены:

  • Бассейн на крыше только для взрослых
  • Детский водный центр Splash
  • Бассейн площадью 866 м2
  • 25-метровый бассейн
  • Фитнес-центр
  • Technogym
  • Студия пилатеса Reformer
  • Боксерский ринг
  • Йога центр
  • Танцевальная студия
  • Студия TRX
  • Оздоровительный центр
  • Центр восстановления
  • Студия физиотерапии
  • Сауна
  • Пространство для медитации
  • 4 корта для паддл-тенниса
  • SPA-центр Body Temple

Окончание строительства - 2 квартал 2026 года.

План оплаты:

  • возвратное бронирование 2000 долларов США - 2 недели
  • 35% первый платёж
  • далее рассрочка на 18 месяцев
Дополнительные возможности

Комплекс гарантирует следующие услуги сервиса:

  • Парковку
  • Круглосуточную стойку регистрации
  • Доставку багажа
  • Доступ в Интернет
  • Услуги прачечной и камердинера
  • Круглосуточное обслуживание в люксе
  • Медицинское обслуживание
  • Видеонаблюдение в общественных местах, охрану
  • Услуги консьержа
Преимущества

Отель будет управляться Finns. Компания была основана в 2009 году и на данный момент управляет более чем 20 брендами в области отдыха, спорта, F&B и гостеприимства. Самые известные бренды - FINNS Beach Club и FINNS Recreation Club. Сейчас Finns Beach Club - это ключевой пляжный клуб на Бали с 3 бассейнами, 10 барами, 3 ресторанами и 170 метрами до пляжа. Инфраструктура, на территории которой будет расположен отель, уже успешно функционирует. Только за 2023 год Finns посетили 1,5 миллиона гостей, что составляет 20% от всего международного турпотока на Бали. В социальных сетях у Finns более 450 тысяч подписчиков, общий охват всех соцсетей достигает 50 миллионов просмотров. Средний ROI за последние 5 лет - 13% годовых.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится на территории пляжного клуба в 170 метрах от первой линии пляжа Бату Болонг.

Местонахождение на карте

Чангу, Индонезия

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Жилой комплекс Большой жилой комплекс с отелем, бассейнами и культовым пляжным клубом, Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$170,037
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