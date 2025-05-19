Жилой комплекс Большой жилой комплекс с отелем, бассейнами и культовым пляжным клубом, Берава, Бали, Индонезия

Предлагаются номера в отельном комплексе от всемирно известного бренда с Бали. Комплекс расположен на территории популярного пляжного клуба Finns. Также на территории будут расположены:
Окончание строительства - 2 квартал 2026 года.
План оплаты:
Комплекс гарантирует следующие услуги сервиса:
Отель будет управляться Finns. Компания была основана в 2009 году и на данный момент управляет более чем 20 брендами в области отдыха, спорта, F&B и гостеприимства. Самые известные бренды - FINNS Beach Club и FINNS Recreation Club. Сейчас Finns Beach Club - это ключевой пляжный клуб на Бали с 3 бассейнами, 10 барами, 3 ресторанами и 170 метрами до пляжа. Инфраструктура, на территории которой будет расположен отель, уже успешно функционирует. Только за 2023 год Finns посетили 1,5 миллиона гостей, что составляет 20% от всего международного турпотока на Бали. В социальных сетях у Finns более 450 тысяч подписчиков, общий охват всех соцсетей достигает 50 миллионов просмотров. Средний ROI за последние 5 лет - 13% годовых.Расположение и объекты поблизости
Комплекс находится на территории пляжного клуба в 170 метрах от первой линии пляжа Бату Болонг.