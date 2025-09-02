  1. Realting.com
Жилой комплекс MAGNUM RESORT BERAWA

Tibubeneng, Индонезия
$280,000
Местонахождение

  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Деревня
    Tibubeneng

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

О комплексе

MAGNUM RESORT BERAWA — это эксклюзивный комплекс премиум-класса, расположенный в самом сердце туристического района Берва, всего в 500 метрах от знаменитых пляжей Batu Bolong и Berawa. Район известен как эпицентр серф-культуры, трендовых пляжных клубов (FINNS Beach Club, Atlas Beach Club, La Brisa) и цифровых кочевников. В пешей доступности — международные школы, спа-центры, конные клубы и инфраструктура для комфортной жизни.

 

О проекте:
Победитель престижных премий Property Awards (включая номинации Best Apartment Development Asia Pacific и Best Residential Development Indonesia), MAGNUM RESORT BERAWA переопределяет стандарты luxury-недвижимости. Комплекс сочетает инновационный дизайн, технологичность и уникальную инфраструктуру:

  • Самый длинный в мире rooftop-бассейн (190 м) с панорамным видом на океан.
  • Многофункциональная крыша: lounge-бар, ресторан, chill-зона.
  • Технология «Умный дом» — управление освещением, климатом и безопасностью голосом.
  • Премиальная отделка: итальянский мрамор, керамогранит Crystaline, сантехника Moen.

 

Инфраструктура:

  • Фитнес-центр с современным оборудованием.
  • Ресторан с фьюжн-кухней и видом на океан.
  • Коворкинг и конференц-залы для цифровых кочевников.
  • Подземный паркинг и круглосуточная охрана.

 

Планировки и цены:

  • Однокомнатные апартаменты (80 м²): кухня-гостиная, спальня, ванная, балкон (вид на океан с 3+ этажей).
  • Двухкомнатные апартаменты (162 м²): 2 спальни, 2 ванные, балкон с джакузи.
  • Отделка под ключ: мебель класса люкс, интегрированная техника.

 

Инвестиционная привлекательность:

  • Высокий спрос: Берва входит в топ-15 городов для фрилансеров (Forbes, 2023), а заполняемость жилья превышает 90%.
  • Доходность:
    • Прогнозируемая доходность: 12–17% годовых.
    • Потенциал роста стоимости: до 40% за период строительства.
  • Управляющая компания — международный лидер Colliers, обеспечивающий высокие стандарты обслуживания и стабильную доходность.

 

Уникальные преимущества:

  1. Эксклюзивный дизайн: архитектор Антони Пьетро (лауреат международных премий) создал проект, который станет новой иконой Бали.
  2. Лучшая локация: 5 минут до топовых пляжных клубов и серф-спотов.
  3. Безопасность: 100% легальность сделок и юридическая поддержка.

 

Команда:
Проект реализует Magnum Estate — ведущий девелопер премиальной недвижимости на Бали.


MAGNUM RESORT BERAWA — это идеальный выбор для инвесторов, ищущих сочетание высокой доходности, премиального качества жизни и статусного расположения. Проект предлагает не просто недвижимость, а уникальный lifestyle в самом трендовом районе острова.

Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 81.0
Цена за м², USD 3,457 – 5,309
Цена квартиры, USD 280,000 – 430,000
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 162.0
Цена за м², USD 3,333 – 5,185
Цена квартиры, USD 540,000 – 840,000

Местонахождение на карте

Tibubeneng, Индонезия

Видеообзор жилой комплекс MAGNUM RESORT BERAWA

Вы просматриваете
Задайте все интересующие вопросы
