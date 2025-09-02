Жилой комплекс MAGNUM RESORT BERAWA

MAGNUM RESORT BERAWA — это эксклюзивный комплекс премиум-класса, расположенный в самом сердце туристического района Берва, всего в 500 метрах от знаменитых пляжей Batu Bolong и Berawa. Район известен как эпицентр серф-культуры, трендовых пляжных клубов (FINNS Beach Club, Atlas Beach Club, La Brisa) и цифровых кочевников. В пешей доступности — международные школы, спа-центры, конные клубы и инфраструктура для комфортной жизни.

О проекте:

Победитель престижных премий Property Awards (включая номинации Best Apartment Development Asia Pacific и Best Residential Development Indonesia), MAGNUM RESORT BERAWA переопределяет стандарты luxury-недвижимости. Комплекс сочетает инновационный дизайн, технологичность и уникальную инфраструктуру:

Самый длинный в мире rooftop-бассейн (190 м) с панорамным видом на океан.

Многофункциональная крыша : lounge-бар, ресторан, chill-зона.

Технология «Умный дом» — управление освещением, климатом и безопасностью голосом.

Премиальная отделка: итальянский мрамор, керамогранит Crystaline, сантехника Moen.

Инфраструктура:

Фитнес-центр с современным оборудованием.

с современным оборудованием. Ресторан с фьюжн-кухней и видом на океан.

с фьюжн-кухней и видом на океан. Коворкинг и конференц-залы для цифровых кочевников.

и конференц-залы для цифровых кочевников. Подземный паркинг и круглосуточная охрана.

Планировки и цены:

Однокомнатные апартаменты (80 м²): кухня-гостиная, спальня, ванная, балкон (вид на океан с 3+ этажей).

Двухкомнатные апартаменты (162 м²): 2 спальни, 2 ванные, балкон с джакузи.

Отделка под ключ: мебель класса люкс, интегрированная техника.

Инвестиционная привлекательность:

Высокий спрос : Берва входит в топ-15 городов для фрилансеров (Forbes, 2023), а заполняемость жилья превышает 90% .

: Берва входит в топ-15 городов для фрилансеров (Forbes, 2023), а заполняемость жилья превышает . Доходность : Прогнозируемая доходность: 12–17% годовых. Потенциал роста стоимости: до 40% за период строительства.

: Управляющая компания — международный лидер Colliers, обеспечивающий высокие стандарты обслуживания и стабильную доходность.

Уникальные преимущества:

Эксклюзивный дизайн: архитектор Антони Пьетро (лауреат международных премий) создал проект, который станет новой иконой Бали. Лучшая локация: 5 минут до топовых пляжных клубов и серф-спотов. Безопасность: 100% легальность сделок и юридическая поддержка.

Команда:

Проект реализует Magnum Estate — ведущий девелопер премиальной недвижимости на Бали.



MAGNUM RESORT BERAWA — это идеальный выбор для инвесторов, ищущих сочетание высокой доходности, премиального качества жизни и статусного расположения. Проект предлагает не просто недвижимость, а уникальный lifestyle в самом трендовом районе острова.