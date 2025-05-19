  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Южная Кута
  4. Жилой комплекс Green Village

Жилой комплекс Green Village

Беноа, Индонезия
от
$90,000
;
3
Оставить заявку
Показать контакты
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26181
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 27.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Беноа
  • Город
    Нуса-Дуа

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

курортный комплекс во второй линии от океана с по-настоящему уникальным преимуществом: панорамный вид на горизонт и восходящее солнце. Это редкая точка на карте Бали, где каждый день начинается как картина.

Комплекс расположен в шаговой доступности от уединенного песчаного пляжа без волн, где можно купаться комфортно и безопасно. Это сердце туристического центра Nusa Dua, района, где расположено более 90% всех пятизвездочных отелей острова.

Это делает проект единственным в своем роде на полуострове Букит.

Местонахождение на карте

Беноа, Индонезия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

19.05.2025
Доходность до 15% и рост стоимости вдвое к 2027: рассказываем о новом проекте на Бали, который вот-вот начнут строить
Все новости
Похожие комплексы
Жилой комплекс SKY LINER Uluwatu
Печату, Индонезия
от
$149,500
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, спа-центром и круглосуточной охраной, Чангу, Бали, Индонезия
Pererenan, Индонезия
от
$145,566
Апарт - отель Villa project showcasing glamp villa
tanjung skuie, Индонезия
от
$34,990
Жилой комплекс Baza Kedungu
Малые Зондские острова, Индонезия
от
$79,000
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами, Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$250,791
Вы просматриваете
Жилой комплекс Green Village
Беноа, Индонезия
от
$90,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс Клубный дом апартаментов Oasis 3
Жилой комплекс Клубный дом апартаментов Oasis 3
Tibubeneng, Индонезия
от
$140,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Площадь 31–49 м²
5 объектов недвижимости 5
Ваш идеальный арендный бизнес на Бали! Клубный дом Oasis 3 имеет всего 22 апартамента, расположившихся на 2-4 этажах. На 5м этаже гостей ждет инфинити бассейн с видом на 360 градусов зонами отдыха и бара. Здание располагается всего в 300 метрах от океана, в популярной туристической локации …
Застройщик
BREIG Property Investments
Оставить заявку
Жилой комплекс Changgu Secrets
Жилой комплекс Changgu Secrets
Чангу, Индонезия
от
$209,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Доходная недвижимость на Бали для жизни и инвестиций в топовой локации Чангу Чангу - Жемчужина туристической части Бали. Это самая востребованная и посещаемая локация, сочетающая в себе несколько разных стилей отдыха и жизни. Здесь сосредоточены лучшие кафе и рестораны, пляжные клубы и…
Агентство
Риэлтор без границ
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов и меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов и меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$100,316
Предлагаются апартаменты и виллы с бассейнами, садами, парковочными местами и видами на залив. Резиденция располагает общим бассейном и баром, коворкингом, фитнес-залом, рестораном на крыше, массажным кабинетом, студией йоги, консьерж-сервисом и круглосуточной охраной. Также будет построен б…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Индонезии
Доходность до 15% и рост стоимости вдвое к 2027: рассказываем о новом проекте на Бали, который вот-вот начнут строить
19.05.2025
Доходность до 15% и рост стоимости вдвое к 2027: рассказываем о новом проекте на Бали, который вот-вот начнут строить
«Около 50% наших клиентов выбирают оплату криптовалютой». Как купить недвижимость на Бали за криптовалюту на практике
19.02.2025
«Около 50% наших клиентов выбирают оплату криптовалютой». Как купить недвижимость на Бали за криптовалюту на практике
Самая дешевая недвижимость на Бали — от 50,000 евро
17.12.2024
Самая дешевая недвижимость на Бали — от 50,000 евро
Почему стоит вложиться в недвижимость на Бали уже сейчас?
22.11.2024
Почему стоит вложиться в недвижимость на Бали уже сейчас?
«Даже извержение вулкана не так отразилось на рынке острова, как COVID-19». Как строить и зарабатывать на недвижимости Бали даже в кризисные времена — эксперт
30.01.2024
«Даже извержение вулкана не так отразилось на рынке острова, как COVID-19». Как строить и зарабатывать на недвижимости Бали даже в кризисные времена — эксперт
Индонезия вводит 5-летнюю многократную туристическую визу: подробности
22.12.2023
Индонезия вводит 5-летнюю многократную туристическую визу: подробности
«Ломбок — это Бали 15 лет назад». Что важно знать инвесторам в рынок недвижимости Индонезии
04.10.2023
«Ломбок — это Бали 15 лет назад». Что важно знать инвесторам в рынок недвижимости Индонезии
Устойчивость и стабильность. Эксперт посчитал премию странового риска для Индонезии
07.09.2023
Устойчивость и стабильность. Эксперт посчитал премию странового риска для Индонезии
Показать все публикации