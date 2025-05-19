Жилой комплекс Green Village

курортный комплекс во второй линии от океана с по-настоящему уникальным преимуществом: панорамный вид на горизонт и восходящее солнце. Это редкая точка на карте Бали, где каждый день начинается как картина.

Комплекс расположен в шаговой доступности от уединенного песчаного пляжа без волн, где можно купаться комфортно и безопасно. Это сердце туристического центра Nusa Dua, района, где расположено более 90% всех пятизвездочных отелей острова.

Это делает проект единственным в своем роде на полуострове Букит.