Апарт-отель Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.

Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика!

Единственный курортный комплекс в Нуса Дуа под управление бренда Ramada by Wyndham (4 звезды), который представлен в 95 странах и насчитывает более 9 300 отелей по всему миру.

Комплекс состоит:

Отель который включает 100 юнитов (9 видов юнитов)

67 вилл из натурального камня с приватными бассейнами

Коллаборация с ведущей галереей современного искусства в Сингапура - MayinArt (в каждом номере картины)

Все номера оснащены всем необходимым для комфортного проживания, включая современную мебель, технику и удобства.

Повышенная доходность от бренда: 14% - 18% годовых. Согласно данным STR и Colliers, в сравнении частными объектами брендированные отели показывают:

+18–25% - к заполняемости

+30–40% - к средней цене за ночь

Бизнес который не требует не какого вовлечения в процесс!

Будет мобильное приложение где инвесторы смогут смотреть заполняемость и доходность в онлайн режиме!

Leasehold: 30 лет с 2025 года + 30 лет

Розовая земля (туристическая)

Первый взнос 30%

Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 2-й квартал 2028 года.



Инфраструктура:

Концепция Art-Wellness отеля

Лобби, Лобби-Бар

Ресторан с террасой

Коворкинг

СПА и Wellness Centre

Фитнес центр

Открытый бассейн с пляжным сервисом

Открытый паркинг для авто и байков

И многое другое

Это инфраструктура обеспечивает жильцам удобство и комфортный образ жизни без необходимости покидать комплекс.