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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия

Беноа, Индонезия
от
$165,239
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10
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Описание Описание
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ID: 27041
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In CRM: 2447902
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Дата обновления: 18.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Беноа
  • Город
    Нуса-Дуа

О комплексе

Коллекция элегантных вилл в центре Нуса-Дуа, созданная для тех, кто ценит эстетику, комфорт и панорамные виды. Белоснежная архитектура, просторные интерьеры с естественным светом и панорамное остекление делают этот проект идеальным для отдыха.

Особенности:

  • Локация в эпицентре премиального курорта
  • Собственный пляж
  • Собственные бассейны

Окончание строительства - октябрь 2025 года.

2 варианта рассрочки:

  • Вариант 1: 30/20/20/15/15%
  • Вариант 2: 30/30/30/5/5%
Удобства и оснащение в доме
  • вся необходимая мебель высочайшего качества
  • техническое оснащение от Philips, Sharp, Shneider и других мировых брендов
  • полный набор бытовой техники и посуды от ведущих брендов
  • качественные предметы интерьера от местных мастеров
Преимущества

Стабильная доходность до 15%.

Гарантия на конструктив 20 лет.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится всего 5 минут до лучших пляжей Нуса-Дуа.

Нуса-Дуа - это курортная столица Бали, знаменитая своими белоснежными пляжами, бирюзовой водой и роскошными отелями. Этот район создавался специально для комфортного отдыха: здесь расположены лучшие пятизвездочные резорты, элитные рестораны, поля для гольфа и частные пляжи с идеальным сервисом. Нуса-Дуа привлекает путешественников, которые выбирают высокий уровень сервиса, уединенные пляжи и безупречный комфорт. Это место для состоятельных туристов, ценителей премиального отдыха, семей, которые ищут спокойствие и безопасность, а также тех, кто любит балийскую природу в сочетании с современной инфраструктурой.

Местонахождение на карте

Беноа, Индонезия

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$165,239
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