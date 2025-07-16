Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия

Коллекция элегантных вилл в центре Нуса-Дуа, созданная для тех, кто ценит эстетику, комфорт и панорамные виды. Белоснежная архитектура, просторные интерьеры с естественным светом и панорамное остекление делают этот проект идеальным для отдыха.
Особенности:
Окончание строительства - октябрь 2025 года.
2 варианта рассрочки:
Стабильная доходность до 15%.
Гарантия на конструктив 20 лет.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится всего 5 минут до лучших пляжей Нуса-Дуа.
Нуса-Дуа - это курортная столица Бали, знаменитая своими белоснежными пляжами, бирюзовой водой и роскошными отелями. Этот район создавался специально для комфортного отдыха: здесь расположены лучшие пятизвездочные резорты, элитные рестораны, поля для гольфа и частные пляжи с идеальным сервисом. Нуса-Дуа привлекает путешественников, которые выбирают высокий уровень сервиса, уединенные пляжи и безупречный комфорт. Это место для состоятельных туристов, ценителей премиального отдыха, семей, которые ищут спокойствие и безопасность, а также тех, кто любит балийскую природу в сочетании с современной инфраструктурой.