Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия

Коллекция элегантных вилл в центре Нуса-Дуа, созданная для тех, кто ценит эстетику, комфорт и панорамные виды. Белоснежная архитектура, просторные интерьеры с естественным светом и панорамное остекление делают этот проект идеальным для отдыха.

Особенности:

Локация в эпицентре премиального курорта

Собственный пляж

Собственные бассейны

Окончание строительства - октябрь 2025 года.

2 варианта рассрочки:

Вариант 1: 30/20/20/15/15%

Вариант 2: 30/30/30/5/5%

вся необходимая мебель высочайшего качества

техническое оснащение от Philips, Sharp, Shneider и других мировых брендов

полный набор бытовой техники и посуды от ведущих брендов

качественные предметы интерьера от местных мастеров

Удобства и оснащение в домеПреимущества

Стабильная доходность до 15%.

Гарантия на конструктив 20 лет.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится всего 5 минут до лучших пляжей Нуса-Дуа.

Нуса-Дуа - это курортная столица Бали, знаменитая своими белоснежными пляжами, бирюзовой водой и роскошными отелями. Этот район создавался специально для комфортного отдыха: здесь расположены лучшие пятизвездочные резорты, элитные рестораны, поля для гольфа и частные пляжи с идеальным сервисом. Нуса-Дуа привлекает путешественников, которые выбирают высокий уровень сервиса, уединенные пляжи и безупречный комфорт. Это место для состоятельных туристов, ценителей премиального отдыха, семей, которые ищут спокойствие и безопасность, а также тех, кто любит балийскую природу в сочетании с современной инфраструктурой.