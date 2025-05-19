Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и панорамным видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия

Апартаменты сочетают современный комфорт и уют с потенциалом значительного роста стоимости и стабильным доходом. Как инвестиционный продукт, это долгосрочное вложение в качественный, продуманный до мелочей проект.
Красивые и безопасные апартаменты всегда привлекают внимание покупателей и арендаторов. Удобное расположение, современный дизайн, наличие инфраструктуры создают практически идеальные условия для жизни и отдыха. Это способствует росту спроса на жилье, что делает инвестиции особенно выгодными.
Инфраструктура
Окончание строительства - 2 квартал 2026 года.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в центре невероятных природных локаций и развитой инфраструктуры развлечений.