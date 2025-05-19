Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и панорамным видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия

Апартаменты сочетают современный комфорт и уют с потенциалом значительного роста стоимости и стабильным доходом. Как инвестиционный продукт, это долгосрочное вложение в качественный, продуманный до мелочей проект.

Красивые и безопасные апартаменты всегда привлекают внимание покупателей и арендаторов. Удобное расположение, современный дизайн, наличие инфраструктуры создают практически идеальные условия для жизни и отдыха. Это способствует росту спроса на жилье, что делает инвестиции особенно выгодными.

Инфраструктура

ухоженные сады

парковка

круглосуточная охрана

фитнес-центр

зона отдыха

коворкинг

бассейны

детская площадка

спа

ресторан с панорамным видом на океан

конференц-зал

зоны барбекю

Окончание строительства - 2 квартал 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в центре невероятных природных локаций и развитой инфраструктуры развлечений.