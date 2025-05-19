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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и панорамным видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия

Унгасан, Индонезия
от
$153,484
18.05.2025
$153,484
17.05.2025
$152,918
16.05.2025
$153,020
14.05.2025
$154,252
13.05.2025
$152,607
11.05.2025
$152,278
10.05.2025
$152,786
09.05.2025
$151,546
08.05.2025
$150,995
07.05.2025
$151,516
14.04.2025
$150,837
13.04.2025
$150,925
12.04.2025
$151,487
11.04.2025
$154,911
10.04.2025
$155,543
09.04.2025
$156,323
08.04.2025
$156,226
06.04.2025
$156,319
05.04.2025
$154,895
04.04.2025
$156,964
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22407
ID новостройки на Realting
In CRM: 2398092
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Унгасан

О комплексе

Апартаменты сочетают современный комфорт и уют с потенциалом значительного роста стоимости и стабильным доходом. Как инвестиционный продукт, это долгосрочное вложение в качественный, продуманный до мелочей проект.

Красивые и безопасные апартаменты всегда привлекают внимание покупателей и арендаторов. Удобное расположение, современный дизайн, наличие инфраструктуры создают практически идеальные условия для жизни и отдыха. Это способствует росту спроса на жилье, что делает инвестиции особенно выгодными.

Инфраструктура

  • ухоженные сады
  • парковка
  • круглосуточная охрана
  • фитнес-центр
  • зона отдыха
  • коворкинг
  • бассейны
  • детская площадка
  • спа
  • ресторан с панорамным видом на океан
  • конференц-зал
  • зоны барбекю

Окончание строительства - 2 квартал 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в центре невероятных природных локаций и развитой инфраструктуры развлечений.

  • 5-звездочные отели - 30 минут
  • Ресторан - 10 минут
  • Международные школы и университеты - 20-30 минут
  • Пляж Меласти - 4 минуты
  • 20 живописных пляжей - 20 минут
  • 3 популярных гольф-клуба - 20 минут
  • Международный аэропорт - 35 минут

Местонахождение на карте

Унгасан, Индонезия

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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и панорамным видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$153,484
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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