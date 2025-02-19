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Жилой комплекс Виллы в новом жилом комплексе с бассейном и видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия

Унгасан, Индонезия
от
$554,725
14.04.2025
$551,299
13.04.2025
$551,621
12.04.2025
$553,676
11.04.2025
$566,191
10.04.2025
$568,498
09.04.2025
$571,351
08.04.2025
$570,996
06.04.2025
$571,335
05.04.2025
$566,130
04.04.2025
$573,692
03.04.2025
$580,053
02.04.2025
$578,835
01.04.2025
$577,525
30.03.2025
$575,756
29.03.2025
$580,056
28.03.2025
$582,172
27.03.2025
$580,133
26.03.2025
$579,769
25.03.2025
$577,786
24.03.2025
$575,810
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ID: 19968
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In CRM: 2372955
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Унгасан

О комплексе

Эстетичный уютный комплекс вилл всего на 51 юнит с общим бассейном, баром и террасой на крыше с видом на океан. На территории есть ритейл-зона с коммерческими помещениями и детская площадка.

Востребованный проект в премиальной локации. Все апартаменты в проекте уже были раскуплены, а на виллы сохраняется высокий спрос.

Проектом занимается один из крупнейших девелоперов премиум-класса на Бали с большим портфолио сданных проектов и надёжной репутацией.

Низкая цена за м2 по сравнению с аналогами в районе. В соседних off-plan проектах стоимость м2 на 17–27% выше.

К покупке также доступны вторичные апартаменты стоимостью 120 и 124 000 долларов.

Преимущества

Доходность - 16% в год при арендной ставке от 220 долларов в сутки.

Расположение и объекты поблизости

Букит, Меласти — район, который ценят за приватность, уютные рестораны с аутентичной кухней, прекрасные пляжи и места для сёрфинга.

3 минуты на байке до пляжа Меласти. Большая доля фото с Бали делается именно здесь, а пляж Меласти считается одним из самых живописных пляжей острова.

  • Blue Point Beach, Унгасан - 15 минут
  • Гаруда-Вишну-Кенчана - 8 минут
  • Пляжный клуб - 4 минуты

Местонахождение на карте

Унгасан, Индонезия

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Жилой комплекс Виллы в новом жилом комплексе с бассейном и видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$554,725
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