Жилой комплекс Виллы в новом жилом комплексе с бассейном и видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия

Эстетичный уютный комплекс вилл всего на 51 юнит с общим бассейном, баром и террасой на крыше с видом на океан. На территории есть ритейл-зона с коммерческими помещениями и детская площадка.

Востребованный проект в премиальной локации. Все апартаменты в проекте уже были раскуплены, а на виллы сохраняется высокий спрос.

Проектом занимается один из крупнейших девелоперов премиум-класса на Бали с большим портфолио сданных проектов и надёжной репутацией.

Низкая цена за м2 по сравнению с аналогами в районе. В соседних off-plan проектах стоимость м2 на 17–27% выше.

К покупке также доступны вторичные апартаменты стоимостью 120 и 124 000 долларов.

Преимущества

Доходность - 16% в год при арендной ставке от 220 долларов в сутки.

Расположение и объекты поблизости

Букит, Меласти — район, который ценят за приватность, уютные рестораны с аутентичной кухней, прекрасные пляжи и места для сёрфинга.

3 минуты на байке до пляжа Меласти. Большая доля фото с Бали делается именно здесь, а пляж Меласти считается одним из самых живописных пляжей острова.