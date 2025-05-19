Жилой комплекс Комплекс апартаментов и вилл с бассейнами, ресторанами и спа в 7 минутах от пляжа, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия

Курортный комплекс премиум класса на второй линии от океана состоит из апартаментов и вилл.

Современные апартаменты выполнены в балийском стиле, имеют панорамные окна, удобную планировку и собственные балконы.

Смарт-виллы располагаются на 1 этаже зданий с апартаментами, имеют отдельный вход, террасу и зеленую зону.

Виллы с 1, 2 или 3 спальнями имеют собственный бассейн, террасу и внутренний дворик. Некоторые виллы имеют террасы на крыше с видом на океан.

Особенности:

панорамный вид на океан

прямой доступ к пляжу

рестораны

детский центр

бассейн на крыше

парковка

спа

фитнес-центр

коворкинг

паддл-корты

Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится в пешей доступности от уединенного песчаного пляжа, в центре туристического района Нуса-Дуа.