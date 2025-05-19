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  4. Жилой комплекс Комплекс апартаментов и вилл с бассейнами, ресторанами и спа в 7 минутах от пляжа, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия

Жилой комплекс Комплекс апартаментов и вилл с бассейнами, ресторанами и спа в 7 минутах от пляжа, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия

Беноа, Индонезия
от
$89,643
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18
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Описание Описание
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ID: 26276
ID новостройки на Realting
In CRM: 2456286
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 04.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Беноа
  • Город
    Нуса-Дуа

О комплексе

Курортный комплекс премиум класса на второй линии от океана состоит из апартаментов и вилл.

Современные апартаменты выполнены в балийском стиле, имеют панорамные окна, удобную планировку и собственные балконы.

Смарт-виллы располагаются на 1 этаже зданий с апартаментами, имеют отдельный вход, террасу и зеленую зону.

Виллы с 1, 2 или 3 спальнями имеют собственный бассейн, террасу и внутренний дворик. Некоторые виллы имеют террасы на крыше с видом на океан.

Особенности:

  • панорамный вид на океан
  • прямой доступ к пляжу
  • рестораны
  • детский центр
  • бассейн на крыше
  • парковка
  • спа
  • фитнес-центр
  • коворкинг
  • паддл-корты
Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится в пешей доступности от уединенного песчаного пляжа, в центре туристического района Нуса-Дуа.

  • Пляж Гегер - 7 минут ходьбы
  • Элитные кафе и рестораны - 7 минут
  • Пляж Меласти - 15 минут
  • Гольф-клуб - 3 минуты
  • Аэропорт - 20 минут

Местонахождение на карте

Беноа, Индонезия

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Жилой комплекс Комплекс апартаментов и вилл с бассейнами, ресторанами и спа в 7 минутах от пляжа, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$89,643
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
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Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
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