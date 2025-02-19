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Жилой комплекс Апартаменты с уникальным природным ландшафтом на берегу океана, Бали, Индонезия

Кутух, Индонезия
от
$119,940
14.04.2025
$119,199
13.04.2025
$119,269
12.04.2025
$119,714
11.04.2025
$122,420
10.04.2025
$122,919
09.04.2025
$123,535
08.04.2025
$123,459
06.04.2025
$123,531
05.04.2025
$122,407
04.04.2025
$124,041
03.04.2025
$125,417
02.04.2025
$125,154
01.04.2025
$124,871
30.03.2025
$124,488
29.03.2025
$125,418
28.03.2025
$125,875
25.03.2025
$124,927
24.03.2025
$124,499
22.03.2025
$124,475
22.03.2025
$124,743
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 21038
ID новостройки на Realting
In CRM: 2382882
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Кутух

О комплексе

Предлагаются меблированные апартаменты с уникальным видом на океан и джунгли.

Резиденция располагает рестораном и кинотеатром на крыше, инфинити-бассейном с панорамным видом на океан.

Окончание строительства - февраль 2026 года.

Преимущества

Доходность - 14,6% годовых.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 2 минутах от знаменитого пляжа Пандава и в 5 минутах от пляжа Меласти, всей необходимой инфраструктуры и отелей, ресторанов и баров, магазинов, фитнес-клубов, школы серфинга.

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Местонахождение на карте

Кутух, Индонезия

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Жилой комплекс Апартаменты с уникальным природным ландшафтом на берегу океана, Бали, Индонезия
Кутух, Индонезия
от
$119,940
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