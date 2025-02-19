Жилой комплекс Апартаменты с уникальным природным ландшафтом на берегу океана, Бали, Индонезия

Предлагаются меблированные апартаменты с уникальным видом на океан и джунгли.
Резиденция располагает рестораном и кинотеатром на крыше, инфинити-бассейном с панорамным видом на океан.
Окончание строительства - февраль 2026 года.Преимущества
Доходность - 14,6% годовых.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 2 минутах от знаменитого пляжа Пандава и в 5 минутах от пляжа Меласти, всей необходимой инфраструктуры и отелей, ресторанов и баров, магазинов, фитнес-клубов, школы серфинга.
.