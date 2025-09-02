  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Tibubeneng
  Квартира в новостройке Магнум Берава

Квартира в новостройке Магнум Берава

Tibubeneng, Индонезия
от
$280,000
24.09.2025
$280,000
26.02.2024
$300,000
28.07.2023
$260,000
BTC
3.3305443
ETH
174.5680641
USDT
276 831.6616326
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
11
ID: 4724
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 24.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Деревня
    Tibubeneng

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

О комплексе

Апартаменты на Бали от известного застройщика в самом популярном районе Чангу, в 300 метрах от океана. Красивый пляж Берава и лучшие пляжные клубы в нескольких минутах ходьбы.

Жилой комплекс в ТОП месте, с просторной гостиной и самым длинным в мире бассейном на крыше с видом на океан!

Квартиры с полной отделкой, мебель и бытовая техника. Общая площадь 81 кв.м., одна спальня, кухня, гостиная и большая терраса. Панорамные окна с хорошим видом!

В комплексе будет профессиональная управляющая компания, которая будет заниматься всеми вопросами, связанными с обслуживанием и арендой квартир, что обеспечит вам хорошую прибыльность. Вы также можете использовать квартиры самостоятельно в любое время года без ограничений.

Объект имеет очень хороший потенциал роста цен!

Есть рассрочка до конца строительства.

Любая форма оплаты. Возможна удаленная сделка.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 81.0
Цена за м², USD 3,704
Цена квартиры, USD 300,000
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 162.0
Цена за м², USD 3,951
Цена квартиры, USD 640,000

Местонахождение на карте

Tibubeneng, Индонезия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Магнум Берава
Tibubeneng, Индонезия
от
$280,000
Realting.com
Перейти
