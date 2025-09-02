Квартира в новостройке Магнум Берава

Апартаменты на Бали от известного застройщика в самом популярном районе Чангу, в 300 метрах от океана. Красивый пляж Берава и лучшие пляжные клубы в нескольких минутах ходьбы.

Жилой комплекс в ТОП месте, с просторной гостиной и самым длинным в мире бассейном на крыше с видом на океан!

Квартиры с полной отделкой, мебель и бытовая техника. Общая площадь 81 кв.м., одна спальня, кухня, гостиная и большая терраса. Панорамные окна с хорошим видом!

В комплексе будет профессиональная управляющая компания, которая будет заниматься всеми вопросами, связанными с обслуживанием и арендой квартир, что обеспечит вам хорошую прибыльность. Вы также можете использовать квартиры самостоятельно в любое время года без ограничений.

Объект имеет очень хороший потенциал роста цен!

Есть рассрочка до конца строительства.

Любая форма оплаты. Возможна удаленная сделка.