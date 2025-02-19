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Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU

Чангу, Индонезия
от
$155,000
15.05.2025
$155,000
12.12.2024
$140,000
15.10.2024
$155,000
11.06.2024
$145,000
;
13
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Описание Описание
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ID: 19937
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 15.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Чангу

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Онлайн-показ

О комплексе

Современные апартаменты с видом на океан. Привлекательные апартаменты для инвестиций. Средняя заполняемость острова 70-90%. Туристический сезон - 365 дней. Арендная доходность - 17%. Окупаемость за 6 лет. Апартаменты с частной террасой с видом на океан, откуда можно наблюдать красивые рассветы и закаты. Сдача с полной отделкой под ключ. Кухня с бытовой техникой. Жилой комплекс в трех минутах от океана, с развитой инфраструктурой. Управление недвижимостью удаленно и консьерж сервис внутри комплекса. Инфраструктура: - Зона для встреч; - Коворкинг; - Бассейн; - Спортивная зона; - Услуги массажиста; - Электро-зарядка; - Управляющая компания, консьерж сервис. Пишите или звоните, ответим на все Ваши вопросы! *стоимость указана на 14.10.2024г.

Местонахождение на карте

Чангу, Индонезия

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Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Чангу, Индонезия
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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