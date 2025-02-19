Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU

Современные апартаменты с видом на океан. Привлекательные апартаменты для инвестиций. Средняя заполняемость острова 70-90%. Туристический сезон - 365 дней. Арендная доходность - 17%. Окупаемость за 6 лет. Апартаменты с частной террасой с видом на океан, откуда можно наблюдать красивые рассветы и закаты. Сдача с полной отделкой под ключ. Кухня с бытовой техникой. Жилой комплекс в трех минутах от океана, с развитой инфраструктурой. Управление недвижимостью удаленно и консьерж сервис внутри комплекса. Инфраструктура: - Зона для встреч; - Коворкинг; - Бассейн; - Спортивная зона; - Услуги массажиста; - Электро-зарядка; - Управляющая компания, консьерж сервис. Пишите или звоните, ответим на все Ваши вопросы! *стоимость указана на 14.10.2024г.