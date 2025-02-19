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Жилой комплекс Новые квартиры и виллы премиум класса с бассейнами и панорамным видом на океан в Меласти, Бали, Индонезия

Унгасан, Индонезия
от
$140,530
14.04.2025
$139,662
13.04.2025
$139,744
12.04.2025
$140,264
11.04.2025
$143,436
10.04.2025
$144,020
09.04.2025
$144,742
08.04.2025
$144,653
06.04.2025
$144,739
05.04.2025
$143,420
04.04.2025
$145,336
03.04.2025
$146,947
02.04.2025
$146,639
01.04.2025
$146,306
30.03.2025
$145,858
29.03.2025
$146,948
28.03.2025
$147,484
27.03.2025
$146,967
26.03.2025
$146,876
25.03.2025
$146,372
24.03.2025
$145,871
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ID: 21557
ID новостройки на Realting
In CRM: 2390718
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Унгасан

О комплексе

Жилой комплекс состоит из апартаментов и вилл, СПА-центра (сауна и хамам), ресторана (шеф-повар из Франции), винного погреба и сигарного бара, спортзала и студии йоги, магазина, сада, вертолётной площадки, подземного паркинга и места для проведения мероприятий. В комплексе круглосуточно работает консьерж-сервис и охрана (видеонаблюдение и вход по биометрическому пропуску), можно заказать машину премиум класса с шофёром, ценные вещи можно оставить в помещении с сейфовыми ячейками. Форма собственности: лизхолд на 30 + 30 лет (есть возможность оформить во фрихолд).

Дополнительные возможности

В комплексе созданы все условия, чтобы найти новых друзей и компаньонов для занятия хобби. Тренировки по mental health повысят вовлеченность в ежедневные приятные дела, а оптимизация сна поможет гармонизировать уровни медиаторов и гормонов для стабильно хорошего самочувствия.

Удобства и оснащение в доме
  • тревожная кнопка
  • полностью автономное водо-и электроснабжение
  • пожарная безопасность
  • дополнительная сейсмоустойчивость
  • усиленная защита от насекомых
  • охрана 24/7
  • вся территория находится под видеонаблюдением
  • вход по биометрическому пропуску
  • централизованное хранилище ценностей
Преимущества
  • Оценка доходности от застройщика: от 12% в год при средней арендной ставке около 165 долларов за ночь.
  • Идеальные условия для отдыха и перезагрузки: интегрированный подход к улучшению качества жизни, где резиденты и арендаторы получают персонализированный велнес-сервис, учитывающий их индивидуальные потребности.
  • Клубная инфраструктура высокого класса: на территории комплекса работает собственный ресторан с шеф-поварами из Франции и Италии, студия йоги, спа, сауна и хаммам, зоны ритейла и круглосуточный консьерж-сервис.
  • Резидентов в любой момент ожидают несколько авто для трансфера в нужную точку острова. Для срочных трансферов доступен чартерный вертолёт.
  • Застройщик реализует концепцию «лайфстайл под ключ»: вся необходимая техника, тренажёры, мебель, музыкальные инструменты и элементы декора подбирает сервис аренды от девелопера.
  • Доступна беспроцентная рассрочка с первоначальным взносом от 30%.
Расположение и объекты поблизости

Букит, Меласти — район, который ценят за приватность, уютные рестораны с аутентичной кухней, прекрасные пляжи и места для сёрфинга. 7 минут на байке до пляжа Меласти и пляжных клубов, 5 минут до State Junior High School.

Местонахождение на карте

Унгасан, Индонезия

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Жилой комплекс Новые квартиры и виллы премиум класса с бассейнами и панорамным видом на океан в Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$140,530
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