Жилой комплекс Новые квартиры и виллы премиум класса с бассейнами и панорамным видом на океан в Меласти, Бали, Индонезия

Жилой комплекс состоит из апартаментов и вилл, СПА-центра (сауна и хамам), ресторана (шеф-повар из Франции), винного погреба и сигарного бара, спортзала и студии йоги, магазина, сада, вертолётной площадки, подземного паркинга и места для проведения мероприятий. В комплексе круглосуточно работает консьерж-сервис и охрана (видеонаблюдение и вход по биометрическому пропуску), можно заказать машину премиум класса с шофёром, ценные вещи можно оставить в помещении с сейфовыми ячейками. Форма собственности: лизхолд на 30 + 30 лет (есть возможность оформить во фрихолд).
Дополнительные возможности
В комплексе созданы все условия, чтобы найти новых друзей и компаньонов для занятия хобби. Тренировки по mental health повысят вовлеченность в ежедневные приятные дела, а оптимизация сна поможет гармонизировать уровни медиаторов и гормонов для стабильно хорошего самочувствия.
Удобства и оснащение в доме
- тревожная кнопка
- полностью автономное водо-и электроснабжение
- пожарная безопасность
- дополнительная сейсмоустойчивость
- усиленная защита от насекомых
- охрана 24/7
- вся территория находится под видеонаблюдением
- вход по биометрическому пропуску
- централизованное хранилище ценностей
Преимущества
- Оценка доходности от застройщика: от 12% в год при средней арендной ставке около 165 долларов за ночь.
- Идеальные условия для отдыха и перезагрузки: интегрированный подход к улучшению качества жизни, где резиденты и арендаторы получают персонализированный велнес-сервис, учитывающий их индивидуальные потребности.
- Клубная инфраструктура высокого класса: на территории комплекса работает собственный ресторан с шеф-поварами из Франции и Италии, студия йоги, спа, сауна и хаммам, зоны ритейла и круглосуточный консьерж-сервис.
- Резидентов в любой момент ожидают несколько авто для трансфера в нужную точку острова. Для срочных трансферов доступен чартерный вертолёт.
- Застройщик реализует концепцию «лайфстайл под ключ»: вся необходимая техника, тренажёры, мебель, музыкальные инструменты и элементы декора подбирает сервис аренды от девелопера.
- Доступна беспроцентная рассрочка с первоначальным взносом от 30%.
Расположение и объекты поблизости
Букит, Меласти — район, который ценят за приватность, уютные рестораны с аутентичной кухней, прекрасные пляжи и места для сёрфинга. 7 минут на байке до пляжа Меласти и пляжных клубов, 5 минут до State Junior High School.