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Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с выходом на пляжи в лучшем месте для серфинга на Бали, Индонезия

Печату, Индонезия
от
$190,601
18.05.2025
$190,601
17.05.2025
$189,899
16.05.2025
$190,025
14.05.2025
$191,555
13.05.2025
$189,511
11.05.2025
$189,104
10.05.2025
$189,735
09.05.2025
$188,193
08.05.2025
$187,509
07.05.2025
$188,158
14.04.2025
$187,313
13.04.2025
$187,423
12.04.2025
$188,121
11.04.2025
$192,373
10.04.2025
$193,157
09.04.2025
$194,127
08.04.2025
$194,006
06.04.2025
$194,121
05.04.2025
$192,353
04.04.2025
$194,922
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Описание Описание
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ID: 15877
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Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Печату

О комплексе

Предлагаются меблированные апартаменты, таунхаусы и виллы, созданные специально для серфингистов. Апартаменты и пентхаусы имеют отдельный вход и террасы. Квартиры на первом этаже, виллы и таунхаусы имеют собственные бассейны. Некоторые квартиры имеют вид на море.

Концепцию комплекса создаёт близость к самому популярному сёрфинг-споту на Бали. Именно сюда стремятся все профессиональные сёрферы, здесь снимают самые впечатляющие ролики и встречают самые красивые закаты. Резиденция располагает собственным выходом на пляжи Сулубан и Блю Поинт.

Преимущества

Доход от долгосрочной сдачи в аренду - 14%.

Доход от посуточной сдачи в аренду - 20%.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в Улувату, одном из лучших мест для серфинга на Бали. В 250 метрах от вилл располагаются рестораны на скалах с панорамным видом на океан и лучший пляж на профессиональных серферов - Сулубан.

  • Пляж Сулубан - 5 минут
  • Пляжный клуб - 3 минуты
  • Спа-центр - 3 минуты
  • Храм Улувату - 6 минут езды
  • Пляж Паданг Паданг - 9 минут езды

Местонахождение на карте

Печату, Индонезия

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Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с выходом на пляжи в лучшем месте для серфинга на Бали, Индонезия
Печату, Индонезия
от
$190,601
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