Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с выходом на пляжи в лучшем месте для серфинга на Бали, Индонезия

Предлагаются меблированные апартаменты, таунхаусы и виллы, созданные специально для серфингистов. Апартаменты и пентхаусы имеют отдельный вход и террасы. Квартиры на первом этаже, виллы и таунхаусы имеют собственные бассейны. Некоторые квартиры имеют вид на море.

Концепцию комплекса создаёт близость к самому популярному сёрфинг-споту на Бали. Именно сюда стремятся все профессиональные сёрферы, здесь снимают самые впечатляющие ролики и встречают самые красивые закаты. Резиденция располагает собственным выходом на пляжи Сулубан и Блю Поинт.

Преимущества

Доход от долгосрочной сдачи в аренду - 14%.

Доход от посуточной сдачи в аренду - 20%.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в Улувату, одном из лучших мест для серфинга на Бали. В 250 метрах от вилл располагаются рестораны на скалах с панорамным видом на океан и лучший пляж на профессиональных серферов - Сулубан.