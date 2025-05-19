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  4. Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс среди рисовых террас и гор, 10 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия

Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс среди рисовых террас и гор, 10 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия

Чангу, Индонезия
от
$109,345
18.05.2025
$109,345
17.05.2025
$108,942
16.05.2025
$109,014
14.05.2025
$109,892
13.05.2025
$108,720
11.05.2025
$108,486
10.05.2025
$108,848
09.05.2025
$107,964
08.05.2025
$107,571
07.05.2025
$107,943
14.04.2025
$107,459
13.04.2025
$107,522
12.04.2025
$107,923
11.04.2025
$110,362
10.04.2025
$110,812
09.04.2025
$111,367
08.04.2025
$101,088
06.04.2025
$101,147
05.04.2025
$100,226
04.04.2025
$101,565
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Описание Описание
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ID: 14750
ID новостройки на Realting
In CRM: 2348848
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Чангу

О комплексе

Комплекс из 8 апартаментов на Бали. Изысканный отдых среди рисовых террас и гор, где каждый рассвет и закат - это шедевр природы. Ваш роскошный уединённый рай с лёгким доступом к оживлённой местной культуре - совершенство, созданное для жизни и аренды.

В апартаментах есть система "умного дома", гостиная, спальня, ванная комната, кухня, рабочее место, доступ к общему бассейну.

Форма владения: Leasehold 23 года (С возможностью продления)

Прогнозируемая доходность от сдачи в аренду - 11-18% годовых.

Расположение и объекты поблизости

Чангу — самый популярный район среди туристов и экспатов. Здесь хорошо развита инфраструктура: европейские кафе и рестораны, люксовые спа-салоны, спортзалы, сёрф-кемпы и пляжные клубы.

Местонахождение на карте

Чангу, Индонезия

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Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс среди рисовых террас и гор, 10 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$109,345
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