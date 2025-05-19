Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс среди рисовых террас и гор, 10 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия

Комплекс из 8 апартаментов на Бали. Изысканный отдых среди рисовых террас и гор, где каждый рассвет и закат - это шедевр природы. Ваш роскошный уединённый рай с лёгким доступом к оживлённой местной культуре - совершенство, созданное для жизни и аренды.

В апартаментах есть система "умного дома", гостиная, спальня, ванная комната, кухня, рабочее место, доступ к общему бассейну.

Форма владения: Leasehold 23 года (С возможностью продления)

Прогнозируемая доходность от сдачи в аренду - 11-18% годовых.

Расположение и объекты поблизости

Чангу — самый популярный район среди туристов и экспатов. Здесь хорошо развита инфраструктура: европейские кафе и рестораны, люксовые спа-салоны, спортзалы, сёрф-кемпы и пляжные клубы.