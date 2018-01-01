Новая эксклюзивная резиденция с бассейном и бизнес-центров в двух шагах от океана, в престижном районе, Бали, Индонезия

Уникальный высокотехнологичный комплекс апартаментов Premium класса для жизни и инвестиций в привилегированном районе острова Бали - Umalas, Canggu.
Тихий идиллический район, утопающий в зелени, с медитативным и приватный стилем жизни. Идеален для жизни.
Мы предлагаем односпальные апартаменты 60,58 кв м и двуспальные апартаменты площадью 121,16 кв м.
Все апартаменты оснащаются современными интеллектуальными системами, качественными отделочными материалами и современной качественной мебелью. Апартаменты продаются с готовой отделкой и мебелью.
Привлекательные цены и условия покупки на старте продаж!
Удобства комплекса:
спа, зал для йоги;
кафе;
детская площадка;
фитнес-центр;
коворкинг;
бар на крыше и ресторан на берегу океана;
собственный пляж с пляжным клубом;
подземная парковка;
бассейны.
Окончание строительства - 4 квартал 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Сантехника Grohe
Кондиционеры Daikin
Преимущества
Гарантированный арендный доход 13% в год.
В цену входит мебель, техника и декор.
За оплату без рассрочки скидка 10–20 тыс. $.
Расположение и объекты поблизости
В центре премиального туризма острова Бали — в районе Санур, где проходил саммит G20 в 2022 году. Санур отличается длинным пляжем без волн с желтым песком (берег остальной части острова покрыт в основном серым вулканическим песком), прогулочными дорожками и скоростными дорогами без пробок. Главная трасса острова связывает Санур с аэропортом. На Сануре организована особая экономическая зона с крупными проектами, такими как крупнейшая в Индонезии международная клиника, порт для лайнеров, университет по совместному проекту США и Китая, и ТРЦ с пропускной способностью 22 тыс. посетителей в день. Правительство Индонезии и иностранные инвесторы сделали ставки на развитие именно района Санур на Бали.
Предлагаются различные виллы, таунхаусы и апартаменты в престижном и масштабном проекте. Виллы имеют собственные бассейны. Всего планируется около 600 объектов недвижимости (в 3 этапа строительства) на территории 21 Га.
Резиденция располагает ресторанами, кафе, пекарнями, спа-центром, фитнес-центром, супермаркетом и бутиками, школой и детским садом, бассейном с морской водой 40х50 м.
Преимущества
пассивный доход от сдачи недвижимости в аренду
гибкая схема оплаты
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе Бали, рядом с 5-звездочными отелями, в 500 метрах от пляжа Меласти.