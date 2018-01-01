Новая эксклюзивная резиденция с бассейном и бизнес-центров в двух шагах от океана, в престижном районе, Бали, Индонезия

Canggu, Индонезия

от €165,032

Удобства комплекса: спа, зал для йоги; кафе; детская площадка; фитнес-центр; коворкинг; бар на крыше и ресторан на берегу океана; собственный пляж с пляжным клубом; подземная парковка; бассейны. Окончание строительства - 4 квартал 2023 года. Удобства и оснащение в доме Сантехника Grohe Кондиционеры Daikin Преимущества Гарантированный арендный доход 13% в год. В цену входит мебель, техника и декор. За оплату без рассрочки скидка 10–20 тыс. $. Расположение и объекты поблизости В центре премиального туризма острова Бали — в районе Санур, где проходил саммит G20 в 2022 году. Санур отличается длинным пляжем без волн с желтым песком (берег остальной части острова покрыт в основном серым вулканическим песком), прогулочными дорожками и скоростными дорогами без пробок. Главная трасса острова связывает Санур с аэропортом. На Сануре организована особая экономическая зона с крупными проектами, такими как крупнейшая в Индонезии международная клиника, порт для лайнеров, университет по совместному проекту США и Китая, и ТРЦ с пропускной способностью 22 тыс. посетителей в день. Правительство Индонезии и иностранные инвесторы сделали ставки на развитие именно района Санур на Бали.