Жилой комплекс Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ у пляжа Бату Болонг под управлением Colliers.

Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика с опытом работы на Бали 20+ лет!
Наш премиальный БУТИК-ОТЕЛЬ Prima Residence, расположенный в одной из лучших локаций - на главной улице района Бали - Чангу, всего 300 метров от пляжа Бату Болонг.
Район Чангу является одним из самых популярных направлений среди туристов. Здесь много инфраструктуры, отличные пляжи для серфинга, пляжные клубы, спа-центры и рестораны.
Проект включает в себя 120 юнитов с одной и двумя спальнями.
Гостиничный комплекс станет частью коллекции отелей под управление международного оператора Colliers.
Кол-во спален: 1, 2
Площадь: 50 м2 - 93 м2
Меблировка: полная
Все номера оснащены всем необходимым для комфортного проживания, включая современную мебель, технику и удобства.
Цена:
Leasehold 40 лет + 30 продление
Аренда: Обеспечьте стабильный доход от 12,5%
Бизнес который не требует не какого вовлечения в процесс!
Первый взнос 30%
Без% рассрочка до конца строительства.
Окончание строительства: 3-й квартал 2027 года.
Инфраструктура:
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