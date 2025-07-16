Жилой комплекс Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ у пляжа Бату Болонг под управлением Colliers.

Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика с опытом работы на Бали 20+ лет!



Наш премиальный БУТИК-ОТЕЛЬ Prima Residence, расположенный в одной из лучших локаций - на главной улице района Бали - Чангу, всего 300 метров от пляжа Бату Болонг.



Район Чангу является одним из самых популярных направлений среди туристов. Здесь много инфраструктуры, отличные пляжи для серфинга, пляжные клубы, спа-центры и рестораны.



Проект включает в себя 120 юнитов с одной и двумя спальнями.



Гостиничный комплекс станет частью коллекции отелей под управление международного оператора Colliers.



Кол-во спален: 1, 2

Площадь: 50 м2 - 93 м2

Меблировка: полная



Все номера оснащены всем необходимым для комфортного проживания, включая современную мебель, технику и удобства.



Цена:

Апартаменты с одной спальней 50,4 м2 стоимостью от 189 000 USD

Апартаменты с двумя спальнями 93,1 м2 стоимостью от 378 000 USD



Leasehold 40 лет + 30 продление

Аренда: Обеспечьте стабильный доход от 12,5%



Бизнес который не требует не какого вовлечения в процесс!



Первый взнос 30%

Без% рассрочка до конца строительства.



Окончание строительства: 3-й квартал 2027 года.





Инфраструктура:

Инфинити-бассейн

Спа-центр

Просторный ресторан

Working place

Руф-топ с террасой

И многое другое



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