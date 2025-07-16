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  4. Жилой комплекс Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ у пляжа Бату Болонг под управлением Colliers.

Жилой комплекс Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ у пляжа Бату Болонг под управлением Colliers.

Чангу, Индонезия
от
$189,000
BTC
2.2481174
ETH
117.8334432
USDT
186 861.3716020
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
8
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27001
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 16.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Чангу

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика с опытом работы на Бали 20+ лет!

Наш премиальный БУТИК-ОТЕЛЬ Prima Residence, расположенный в одной из лучших локаций - на главной улице района Бали - Чангу, всего 300 метров от пляжа Бату Болонг.

Район Чангу является одним из самых популярных направлений среди туристов. Здесь много инфраструктуры, отличные пляжи для серфинга, пляжные клубы, спа-центры и рестораны.

Проект включает в себя 120 юнитов с одной и двумя спальнями.

Гостиничный комплекс станет частью коллекции отелей под управление международного оператора Colliers.

Кол-во спален: 1, 2
Площадь: 50 м2 - 93 м2
Меблировка: полная

Все номера оснащены всем необходимым для комфортного проживания, включая современную мебель, технику и удобства.

Цена:

  • Апартаменты с одной спальней 50,4 м2 стоимостью от 189 000 USD
  • Апартаменты с двумя спальнями 93,1 м2 стоимостью от 378 000 USD


Leasehold 40 лет + 30 продление
Аренда: Обеспечьте стабильный доход от 12,5%

Бизнес который не требует не какого вовлечения в процесс!

Первый взнос 30%
Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 3-й квартал 2027 года.


Инфраструктура:

  • Инфинити-бассейн
  • Спа-центр
  • Просторный ресторан
  • Working place
  • Руф-топ с террасой
  • И многое другое


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Чангу, Индонезия

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Жилой комплекс Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ у пляжа Бату Болонг под управлением Colliers.
Чангу, Индонезия
от
$189,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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