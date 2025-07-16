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Жилой комплекс Комплекс вилл с видом на океан, рестораном и спа-центром рядом с пляжами, Бали, Индонезия

Унгасан, Индонезия
от
$420,609
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18
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Описание Описание
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ID: 27051
ID новостройки на Realting
In CRM: 2465955
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 18.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Унгасан

О комплексе

Роскошный комплекс вилл, расположенный в престижном районе Бали, создан для долгосрочного проживания и инвестиций. Безупречный сервис, подобный гостиничному, где каждое желание беспрепятственно исполняется. Европейские стандарты качества строительства, которые предопределяют результат. Воспользуйтесь очарованием архитектурного минимализма, где комфорт достигает беспрецедентных высот.

Почувствуйте максимальную приватность и безмятежность.

Легкое слияние минималистичного дизайна и пленительных текучих форм. Панорамные окна с захватывающим видом на океан. Натуральные материалы, тщательная эргономика и повышенное внимание к комфорту. Частный бассейн - высший символ роскоши в самом сердце вашей собственной престижной резиденции.

Особенности:

  • вид на океан
  • ресторан
  • спа-центр
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с международным аэропортом и первой скоростной дорогой, 5-звездочными отелями, супермаркетом, лучшими пляжами для отдыха и серфинга (Меласти, Улувату, Паданг-Паданг, Баланган), модными пляжными клубами.

Местонахождение на карте

Унгасан, Индонезия

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Жилой комплекс Комплекс вилл с видом на океан, рестораном и спа-центром рядом с пляжами, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$420,609
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Застройщик
LOYO & BONDAR
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Застройщик
LOYO & BONDAR
Языки общения
English, Русский
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