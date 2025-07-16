Жилой комплекс Комплекс вилл с видом на океан, рестораном и спа-центром рядом с пляжами, Бали, Индонезия

Роскошный комплекс вилл, расположенный в престижном районе Бали, создан для долгосрочного проживания и инвестиций. Безупречный сервис, подобный гостиничному, где каждое желание беспрепятственно исполняется. Европейские стандарты качества строительства, которые предопределяют результат. Воспользуйтесь очарованием архитектурного минимализма, где комфорт достигает беспрецедентных высот.

Почувствуйте максимальную приватность и безмятежность.

Легкое слияние минималистичного дизайна и пленительных текучих форм. Панорамные окна с захватывающим видом на океан. Натуральные материалы, тщательная эргономика и повышенное внимание к комфорту. Частный бассейн - высший символ роскоши в самом сердце вашей собственной престижной резиденции.

Особенности:

вид на океан

ресторан

спа-центр

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с международным аэропортом и первой скоростной дорогой, 5-звездочными отелями, супермаркетом, лучшими пляжами для отдыха и серфинга (Меласти, Улувату, Паданг-Паданг, Баланган), модными пляжными клубами.