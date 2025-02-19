Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и видом на океан, Чангу, Бали, Индонезия

Комплекс премиум-класса из 40 апартаментов, расположенный в самом центре Чангу. Особенный стиль жизни с бассейном на крыше и видами на океан. Проект ориентирован на людей, которые ценят уникальность пространств, премиальное наполнение интерьеров, современные технологии и эргономичность.

Лизхолд на 30 лет с правом продления ещё на 20 лет.

Средняя арендная доходность от 12% при ставке около 110 долларов в сутки и заполняемости на уровне 75%.

Самый популярный и развитой район Бали. Высокая концентрация активности, развлечений, премиальных ресторанов европейского уровня — здесь сосредоточена значительная доля экспатского сообщества.

Услуги управления и консьерж-сервиса: F&B-сервис, уборка, ужины, услуги массажиста, доступ к коворкингу и спортивной инфраструктуре.

Застройщик даёт гарантию 5 лет на конструктивные элементы и 1 год на отделку.

Концепция устойчивого и экологичного проекта: фильтрация с улучшенной обработкой воды для повседневного использования, энергосберегающее охлаждение и экономное управление водными ресурсами.

Цена проекта соответствует рыночным показателям в районе Чангу: в соседних проектах-аналогах показатель составляет 3687 долларов. В этом проекте — на 2% меньше.

ПреимуществаРасположение и объекты поблизости

Чангу — самый популярный район среди туристов и экспатов. Здесь хорошо развита инфраструктура: европейские кафе и рестораны, люксовые спа-салоны, спортзалы, сёрф-кемпы и пляжные клубы.

Удобное расположение проекта: 3 минуты до пляжа Batu Bolong и 14 ресторанов, пекарен и кафе в радиусе 2 минут езды.