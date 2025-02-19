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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и видом на океан, Чангу, Бали, Индонезия

Чангу, Индонезия
от
$154,923
14.04.2025
$153,966
13.04.2025
$154,057
12.04.2025
$154,630
11.04.2025
$158,125
10.04.2025
$158,770
09.04.2025
$159,567
08.04.2025
$159,468
06.04.2025
$159,562
05.04.2025
$158,108
04.04.2025
$160,220
03.04.2025
$161,997
02.04.2025
$161,656
01.04.2025
$161,291
30.03.2025
$160,797
29.03.2025
$161,997
28.03.2025
$162,588
27.03.2025
$162,019
26.03.2025
$161,918
25.03.2025
$161,363
24.03.2025
$160,811
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ID: 19770
ID новостройки на Realting
In CRM: 2372760
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Чангу

О комплексе

Комплекс премиум-класса из 40 апартаментов, расположенный в самом центре Чангу. Особенный стиль жизни с бассейном на крыше и видами на океан. Проект ориентирован на людей, которые ценят уникальность пространств, премиальное наполнение интерьеров, современные технологии и эргономичность.

Лизхолд на 30 лет с правом продления ещё на 20 лет.

Преимущества
  • Средняя арендная доходность от 12% при ставке около 110 долларов в сутки и заполняемости на уровне 75%.
  • Самый популярный и развитой район Бали. Высокая концентрация активности, развлечений, премиальных ресторанов европейского уровня — здесь сосредоточена значительная доля экспатского сообщества.
  • Услуги управления и консьерж-сервиса: F&B-сервис, уборка, ужины, услуги массажиста, доступ к коворкингу и спортивной инфраструктуре.
  • Застройщик даёт гарантию 5 лет на конструктивные элементы и 1 год на отделку.
  • Концепция устойчивого и экологичного проекта: фильтрация с улучшенной обработкой воды для повседневного использования, энергосберегающее охлаждение и экономное управление водными ресурсами.
  • Цена проекта соответствует рыночным показателям в районе Чангу: в соседних проектах-аналогах показатель составляет 3687 долларов. В этом проекте — на 2% меньше.
Расположение и объекты поблизости

Чангу — самый популярный район среди туристов и экспатов. Здесь хорошо развита инфраструктура: европейские кафе и рестораны, люксовые спа-салоны, спортзалы, сёрф-кемпы и пляжные клубы.

Удобное расположение проекта: 3 минуты до пляжа Batu Bolong и 14 ресторанов, пекарен и кафе в радиусе 2 минут езды.

Местонахождение на карте

Чангу, Индонезия

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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и видом на океан, Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$154,923
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