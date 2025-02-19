Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и видом на океан, Чангу, Бали, Индонезия

Комплекс премиум-класса из 40 апартаментов, расположенный в самом центре Чангу. Особенный стиль жизни с бассейном на крыше и видами на океан. Проект ориентирован на людей, которые ценят уникальность пространств, премиальное наполнение интерьеров, современные технологии и эргономичность.
Лизхолд на 30 лет с правом продления ещё на 20 лет.Преимущества
Чангу — самый популярный район среди туристов и экспатов. Здесь хорошо развита инфраструктура: европейские кафе и рестораны, люксовые спа-салоны, спортзалы, сёрф-кемпы и пляжные клубы.
Удобное расположение проекта: 3 минуты до пляжа Batu Bolong и 14 ресторанов, пекарен и кафе в радиусе 2 минут езды.