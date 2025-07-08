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Квартиры в Limnatis, Кипр

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Limnatis, Кипр
Квартира 3 спальни
Limnatis, Кипр
Количество спален 3
Площадь 247 м²
Просторные апартаменты с 3 спальнями в комплексе Emporio Ajami III — Лимассол, Кипр Эти сти…
$482,518
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Квартира 3 спальни в Limnatis, Кипр
Квартира 3 спальни
Limnatis, Кипр
Количество спален 3
Площадь 238 м²
Просторные апартаменты с 3 спальнями в комплексе Emporio Ajami III — Лимассол, Кипр Эти сти…
$383,420
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Realting.com
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Параметры недвижимости в Limnatis, Кипр

Недорогая
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