Купить виллу в Испании

Вилла 5 спален с видом на поле для гольфа Helechosa de los Montes, Испания 5 ванных комнат 380 м²

€ 3,995,000

Расположенная в самом сердце Гольф-Долины Марбельи, вилла Celine - это потрясающий недавно о…