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Купить виллу в Испании

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5 736 объектов найдено
Вилла 2 спальнив Торревьеха, Испания
Вилла 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м²
€ 231,000
Вилла в Дайя-Вьеха. 2 спальни. 2 ванные комнаты. Южная сторона. 85 кв. м. Пол…
Вилла 3 спальнив el Palomar, Испания
Вилла 3 спальни
el Palomar, Испания
3 ванных комнат
€ 945,000
Эта эксклюзивная дизайнерская вилла, идеально сочетающаяся с окрестностями, очень удачно рас…
Вилла 3 спальнив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
3 ванных комнат 110 м²
€ 368,000
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ЛОС МОНТЕСИНОСЖилой комплекс из 12 новых вилл в Лос Монтесинос, Ла Херрада.Кра…
Вилла 4 спальнив Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
2 ванных комнат 92 м²
€ 195,000
Продаётся дом в Ориуэла Косте в районе La Zenia. Общая площадь 92.00 м2, участок 160 м2, дом…
Вилла 4 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 4 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат 150 м²
€ 560,000
Этот недавно построенный дом имеет авангардный дизайн, большой участок, уединение и вид на м…
Вилла 2 спальнив Los Balcones, Испания
Вилла 2 спальни
Los Balcones, Испания
1 ванных комнат 77 м²
€ 184,900
Продаётся дом в Торревьехе в районе Orihuela costa. Общая площадь 77.00 м2, состоит из 3 ком…
Вилла 2 спальнив Торревьеха, Испания
Вилла 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 110 м²
€ 89,900
Продаётся дом в Торревьехе в районе Carrefour. Общая площадь 110.00 м2, участок 45 м2, состо…
Вилла 5 спаленв Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат 441 м²
€ 2,795,000
Добро пожаловать в эту красивую виллу - потрясающий андалузский стиль коттеджа, который неда…
Вилла 5 спаленв Ojen, Испания
Вилла 5 спален
Ojen, Испания
4 ванных комнат 181 м²
€ 1,995,000
Добро пожаловать в этот очаровательный пляжный дом, который излучает душу и находится всего …
Вилла 3 спальнив Торревьеха, Испания
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 167 м²
€ 215,000
Вилла с участком. Площадь дома 167 кв. м., участок 434 кв. м. 3 спальни. 2 ванные к…
Вилла 2 спальнив Торревьеха, Испания
Вилла 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м²
€ 231,000
Вилла в Дайя-Вьеха. 2 спальни. 2 ванные комнаты. Южная сторона. 85 кв. м. Пол…
Вилла 3 спальнив Кальпе, Испания
Вилла 3 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат 167 м²
€ 1,199,000
Современная вилла в стиле Ибицы с частным бассейномОн включает в себя 3 спальни, 2 ванные ко…
Вилла 3 спальнив Торревьеха, Испания
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 147 м²
€ 445,000
НОВОСТРОЙКА ВИЛЛАНовое строительство одной современной виллы «сделанной по индивидуальному з…
Вилла 3 спальнив Кальпе, Испания
Вилла 3 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат 164 м²
€ 1,098,000
Роскошная вилла с собственным бассейном, в урбанизации Буэнависта в Кальпе.Распределенный на…
Вилла 3 спальнив Кальпе, Испания
Вилла 3 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат 155 м²
€ 1,049,000
Роскошная вилла с собственным бассейном, в урбанизации Буэнависта в Кальпе.Распределенный на…
Вилла 4 спальнив Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
3 ванных комнат 212 м²
€ 1,269,000
Роскошная вилла с собственным бассейном, в урбанизации Буэнависта в Кальпе.Распределенный на…
Вилла 5 спаленв Rojales, Испания
Вилла 5 спален
Rojales, Испания
4 ванных комнат 310 м²
€ 720,000
Красивый дом 300 м2 с видом на озеро, южная сторона.Распределенный на двух этажах, он имеет …
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфав Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфа
Helechosa de los Montes, Испания
5 ванных комнат 380 м²
€ 3,995,000
Расположенная в самом сердце Гольф-Долины Марбельи, вилла Celine - это потрясающий недавно о…
Вилла 2 спальнив Santo Angel, Испания
Вилла 2 спальни
Santo Angel, Испания
2 ванных комнат 76 м²
€ 220,000
Виллы-близнецы с планом ног в Бальсикасе, Мурсия Набор изначально состоял из 3 террасных дом…
Вилла 4 спальнив Барселонес, Испания
Вилла 4 спальни
Барселонес, Испания
4 Количество комнат 4 ванных комнат 747 м²
€ 9,000,000
Продается вилла в Жироне Барселона. 
Вилла 3 спальнив Торревьеха, Испания
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 167 м²
€ 215,000
Вилла с участком. Площадь дома 167 кв. м., участок 434 кв. м. 3 спальни. 2 ванные к…
Вилла 2 спальнив Торревьеха, Испания
Вилла 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м²
€ 231,000
Вилла в Дайя-Вьеха. 2 спальни. 2 ванные комнаты. Южная сторона. 85 кв. м. Пол…
Вилла 3 спальнив Кальпе, Испания
Вилла 3 спальни
Кальпе, Испания
3 ванных комнат 141 м²
€ 750,000
Элегантная вилла в Кальпе, в 5 минутах от пляжа Ла Фосса.Недвижимость полностью отремонтиров…
Вилла 3 спальнив Almoradi, Испания
Вилла 3 спальни
Almoradi, Испания
2 ванных комнат 128 м² 1 Этаж
€ 287,000
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ДАЙЯ НУЭВА Новые виллы в новой части города Дайя Нуэва. Всего в нескольких ми…
Вилла 5 спаленв Finestrat, Испания
Вилла 5 спален
Finestrat, Испания
5 ванных комнат 375 м²
€ 1,150,000
Авангардный дизайн и качество сочетаются в этой эксклюзивной роскошной вилле с частным бассе…
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 107 м²
€ 399,000
Виллы на продажу в Финестрате, Коста Бланка Различные модели различных типологий, подписываю…
Вилла 4 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 4 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 120 м²
€ 469,000
Виллы на продажу в Финестрате, Коста Бланка Различные модели различных типологий, подписываю…
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 ванных комнат 192 м²
€ 795,000
Виллы на продажу в Финестрате, Коста Бланка Различные модели различных типологий, подписываю…
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 150 м²
€ 595,000
Виллы на продажу в Финестрате, Коста Бланка Место волшебным образом расположено между горами…
Вилла 3 спальнив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
3 ванных комнат 110 м²
€ 368,000
Виллы в Ла Эррада, Лос Монтесинос, Коста Бланка Новая застройка из 12 независимых домов, каж…

Параметры недвижимости в Испании

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное

Виллы в Испании — где искать недорогое жилье и элитную недвижимость

Вилла в Испании — это престижная недвижимость и перспективное вложение капитала. Для покупки предлагаются как простые дома из 2-3 комнат, так и роскошные особняки с собственным пляжем, мини-полем для гольфа, кинотеатром, бассейном и тренажерным залом. Большая часть жилья выставляется на продажу с мебелью, бытовой техникой и дизайнерским ремонтом.

Сколько в среднем стоят виллы в Испании?

Стоимость стартует с 75000 евро. За эту цену можно купить недвижимость около 60-70 кв.м. с 1-2 спальнями в современном жилом комплексе. Элитная вилла в Испании обойдется значительно дороже. Цена будет зависеть от следующих параметров:

  • метраж жилого помещения;
  • наличие/отсутствие панорамного вида;
  • близость к береговой линии;
  • качество внутренней отделки;
  • дополнительные опции комфорта.

Недорого приобрести жилье класса «люкс» в Испании не удастся.

Какие курорты Испании считаются наиболее респектабельными и престижными?

Тем, кто планирует купить виллу в Испании на побережье, стоит обратить внимание на Золотую Милю Коста дель Соль, Ибицу, Тенерифе и побережье Коста-Брава. Именно в этих курортных зонах располагаются элитные резиденции звезд, миллиардеров, королевских семей и крупных бизнесменов. Немного дешевле стоят виллы на Майорке и в северной части Коста Бланка.

Можно ли претендовать на получение ВНЖ при покупке виллы в Испании?

Да, можно, при условии, что вам принадлежит вилла в Испании стоимостью от 500 000 евро. Недвижимость, купленная по более низкой цене, право на получение ВНЖ не дает.

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