Виллы в Испании — где искать недорогое жилье и элитную недвижимость
Вилла в Испании — это престижная недвижимость и перспективное вложение капитала. Для покупки предлагаются как простые дома из 2-3 комнат, так и роскошные особняки с собственным пляжем, мини-полем для гольфа, кинотеатром, бассейном и тренажерным залом. Большая часть жилья выставляется на продажу с мебелью, бытовой техникой и дизайнерским ремонтом.
Сколько в среднем стоят виллы в Испании?
Стоимость стартует с 75000 евро. За эту цену можно купить недвижимость около 60-70 кв.м. с 1-2 спальнями в современном жилом комплексе. Элитная вилла в Испании обойдется значительно дороже. Цена будет зависеть от следующих параметров:
- метраж жилого помещения;
- наличие/отсутствие панорамного вида;
- близость к береговой линии;
- качество внутренней отделки;
- дополнительные опции комфорта.
Недорого приобрести жилье класса «люкс» в Испании не удастся.
Какие курорты Испании считаются наиболее респектабельными и престижными?
Тем, кто планирует купить виллу в Испании на побережье, стоит обратить внимание на Золотую Милю Коста дель Соль, Ибицу, Тенерифе и побережье Коста-Брава. Именно в этих курортных зонах располагаются элитные резиденции звезд, миллиардеров, королевских семей и крупных бизнесменов. Немного дешевле стоят виллы на Майорке и в северной части Коста Бланка.
Да, можно, при условии, что вам принадлежит вилла в Испании стоимостью от 500 000 евро. Недвижимость, купленная по более низкой цене, право на получение ВНЖ не дает.