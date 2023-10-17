Новостройки в России: комфортабельные квартиры в новых жилых комплексах
Недвижимость в России пользуется высоким спросом у граждан из разных государств. Страна привлекает покупателей развитой инфраструктурой, стабильной экономикой и гостеприимством. В числе плюсов: упрощенная процедура покупки жилья как для граждан РФ, так и для иностранцев, которую можно пройти всего за пару часов.
В какую недвижимость выгодно инвестировать в России?
Беспроигрышный вариант инвестирования средств — это покупка жилья в новых комплексах. Такой тип недвижимости сейчас активно застраивается по всей России. Он пришел на смену старым домам (сталинкам, хрущевкам и брежневкам), предложив гораздо более просторные планировки, большие лоджии и другие удобства.
Новостройки в России возводятся в центре городов, на окраинах и в пригородах. Большая часть из них представляет собой целые комплексы, где можно не только с комфортом жить, но и увлекательно проводить время. К примеру, у владельцев квартир есть возможность пользоваться общими тренажерными залами, салонами красоты и саунами.
Лучшие города для покупки жилья в новостройках в России
Если недвижимость приобретается для отдыха или сдачи в аренду, идеальным вариантом может стать Сочи, Ялта или Севастополь. Это популярные российские курорты с развитой инфраструктурой и высоким уровнем обслуживания. В купленной здесь квартире удобно проживать на время отпусков — в остальное время ее можно сдавать в аренду туристам, получая хороший доход. Особым спросом у арендаторов пользуются апартаменты у моря.
Для проживания на постоянной основе на платформе Realting.com можно рассмотреть Москву, Санкт-Петербург или Калининград. Это крупные российские города с множеством достопримечательностей, зон отдыха и культурных объектов. Проживание в них хорошо подойдет тем, кто планирует трудоустраиваться или получать образование в РФ.
Новостройки в России: основные преимущества
В последние годы качество строительства в РФ значительно улучшилось за счет более строгого контроля со стороны инспектирующих органов. Как результат, приобретая квартиры в новостройках в России, покупатели могут рассчитывать на целый ряд преимуществ:
- бесперебойная подача тепла в холодное время года;
- высокая звуко- и теплоизоляция;
- отсутствие проблем с протекающей крышей благодаря наличию технических этажей;
- большая жилплощадь;
- отделка высококачественными материалами.
Стоимость нового российского жилья на платформе Realting.com достаточно высокая: от 1000 до 5000 евро за «квадрат». Квартиры в новостройках в России по низкой цене можно купить только в пригородах небольших городов или если недвижимость продается без ремонта на стадии застройки.