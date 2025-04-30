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Продажа новостроек в Московской области

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Жилой комплекс ЖК "Скандинавский"
Жилой комплекс ЖК "Скандинавский"
городской округ Мытищи, Россия
от
$96,959
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 16
Площадь 36–61 м²
5 объектов недвижимости 5
Расположение комплекса: Вдали от городской суеты, но не отдалясь от столицы - вот концепция ЖК Скандинавский! Всего в 300 м от жилого комплекса – огромный мытищинский лесной массив, который подарит чистый и свежий воздух. В 10 км – Пироговское водохранилище с пляжами, развлекательными центр…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой комплекс ЖК "1-й Шереметьевский"
Жилой комплекс ЖК "1-й Шереметьевский"
Химки, Россия
от
$68,625
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 17
Площадь 19–85 м²
525 объектов недвижимости 525
Расположение комплекса: ЖК 1-й Шереметьевский расположен в самом центре Подрезково, от него всего 6 минут пешком до одноименной станции ж/д и планируемой к открытию МЦД-3. В комплексе яркие и уютные, лобби, большая колясочная, лапомойка. Благодаря гостевому санузлу на 1 этаже прогулки стану…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой комплекс ЖК «Римский»
Жилой комплекс ЖК «Римский»
Развилка, Россия
от
$92,963
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 16
Площадь 28–115 м²
176 объектов недвижимости 176
Расположение комплекса: Архитекторы позаботились, чтобы красота и комфорт стали частью повседневной жизни жителя Римского квартала. Входные группы индивидуальны, однако в дизайне каждой угадывается итальянская любовь к декоративности и качественным отделочным материалам. Мы заботимся о своб…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой комплекс ЖК "1-й Донской"
Жилой комплекс ЖК "1-й Донской"
Сапроново, Россия
от
$55,792
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 24
Площадь 20–110 м²
628 объектов недвижимости 628
Расположение комплекса: Комплекс 1-й Донской расположен в 7 км от МКАД по трассе М-4 Дон. В нем сочетаются все плюсы комфортной городской среды и природного окружения. В проекте достаточно большой процент квартир, выходящих на 2-3 стороны света. Секции-маяки формируют у зданий визуальную L-…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой комплекс ЖК "1-й Южный"
Жилой комплекс ЖК "1-й Южный"
Ленинский городской округ, Россия
от
$75,733
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 25
Площадь 25–84 м²
569 объектов недвижимости 569
Расположение комплекса: Одно из преимуществ проектов 1- ДСК - большие застекленные лоджии. Другое преимущество - честный евро-формат. Во всем проекте предусмотрена система «Умный дом». В состав устанавливаемого пакета устройств входит: WiFi реле для управления группами потребителей, беспров…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой комплекс ЖК «Парк Апрель»
Жилой комплекс ЖК «Парк Апрель»
Апрелевка, Россия
от
$74,565
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 4
Площадь 28–102 м²
131 объект недвижимости 131
Расположение комплекса: Уникальный жилой комплекс, расположенный в 20 минутах от Москвы по Киевскому шоссе и окруженный первозданным лесом. В Парк Апрель легко наслаждаться жизнью на природе, не отказываясь от привычного уровня комфорта. Это возможно, благодаря уникальному сочетанию преимущ…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Коттеджный поселок Сабурово Клаб
Коттеджный поселок Сабурово Клаб
Сабурово, Россия
от
$391,095
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 129–256 м²
25 объектов недвижимости 25
О поселке Коттеджный поселок «Сабурово Клаб» - это эксклюзивный проект бизнес-класса от девелопера «ФСК», расположенный в живописном уголке Подмосковья, в 10 км от МКАД по скоростному Пятницкому шоссе. Поселок гармонично сочетает в себе современную архитектуру с элементами скандинавского сти…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой комплекс ЖК "Южная Битца"
Жилой комплекс ЖК "Южная Битца"
Ленинский городской округ, Россия
от
$70,931
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2021
Количество этажей 25
Площадь 25–110 м²
298 объектов недвижимости 298
Расположение комплекса: Сочетание свободного перемещения по внутреннней территории без машин и ощущения абсолютной безопасности благодаря надежным ограждениям - вот что отличает ЖК Южная Битца. На территории комплекса созданы все условия как для активного образа жизни, так и для спокойного …
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой комплекс ЖК «Жаворонки клаб»
Жилой комплекс ЖК «Жаворонки клаб»
Одинцовский городской округ, Россия
от
$70,070
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 29–91 м²
156 объектов недвижимости 156
Расположение комплекса: Для создания гармоничного пространства в проекте собрана вся необходимая инфраструктура, начиная от закрытых дворов с детскими площадками и зонами отдыха, тренажерного спортивного зала с мини-саунами и детской комнаты, до благоустроенной набережной, где разместится б…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой комплекс ЖК «1-й Лермонтовский»
Жилой комплекс ЖК «1-й Лермонтовский»
Люберцы, Россия
от
$98,784
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 25
Площадь 25–110 м²
223 объекта недвижимости 223
Расположение комплекса: Ощущение уютного дома должно начинаться с подъезда. Мы постарались предусмотреть все нюансы, чтобы наши лифты отвечали самым строгим современным требованиям. Двор без машин, закрытое, безопасное, охраняемое место с удобным доступом для вашего авто, более чистый возду…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой комплекс ЖК "Датский квартал"
Жилой комплекс ЖК "Датский квартал"
городской округ Мытищи, Россия
от
$91,652
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2021
Количество этажей 22
Площадь 29–108 м²
31 объект недвижимости 31
Расположение комплекса: Ощутите прелесть жизни в маленьком европейском городке, не выезжая на пределы Москвы. Здесь всё рядом и продумано для вас: магазины, булочные, прачечные, аптеки и салоны красоты в шаговой доступности. Наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют…
Застройщик
ГК "ФСК"
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