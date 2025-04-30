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Расположение комплекса:
Вдали от городской суеты, но не отдалясь от столицы - вот концепция ЖК Скандинавский!
Всего в 300 м от жилого комплекса – огромный мытищинский лесной массив, который подарит чистый и свежий воздух.
В 10 км – Пироговское водохранилище с пляжами, развлекательными центр…
Расположение комплекса:
ЖК 1-й Шереметьевский расположен в самом центре Подрезково, от него всего 6 минут пешком до одноименной станции ж/д и планируемой к открытию МЦД-3.
В комплексе яркие и уютные, лобби, большая колясочная, лапомойка. Благодаря гостевому санузлу на 1 этаже прогулки стану…
Расположение комплекса:
Архитекторы позаботились, чтобы красота и комфорт стали частью повседневной жизни жителя Римского квартала. Входные группы индивидуальны, однако в дизайне каждой угадывается итальянская любовь к декоративности и качественным отделочным материалам. Мы заботимся о своб…
Расположение комплекса:
Комплекс 1-й Донской расположен в 7 км от МКАД по трассе М-4 Дон. В нем сочетаются все плюсы комфортной городской среды и природного окружения. В проекте достаточно большой процент квартир, выходящих на 2-3 стороны света.
Секции-маяки формируют у зданий визуальную L-…
Расположение комплекса:
Одно из преимуществ проектов 1- ДСК - большие застекленные лоджии. Другое преимущество - честный евро-формат. Во всем проекте предусмотрена система «Умный дом». В состав устанавливаемого пакета устройств входит: WiFi реле для управления группами потребителей, беспров…
Расположение комплекса:
Уникальный жилой комплекс, расположенный в 20 минутах от Москвы по Киевскому шоссе и окруженный первозданным лесом. В Парк Апрель легко наслаждаться жизнью на природе, не отказываясь от привычного уровня комфорта. Это возможно, благодаря уникальному сочетанию преимущ…
О поселке
Коттеджный поселок «Сабурово Клаб» - это эксклюзивный проект бизнес-класса от девелопера «ФСК», расположенный в живописном уголке Подмосковья, в 10 км от МКАД по скоростному Пятницкому шоссе. Поселок гармонично сочетает в себе современную архитектуру с элементами скандинавского сти…
Расположение комплекса:
Сочетание свободного перемещения по внутреннней территории без машин и ощущения абсолютной безопасности благодаря надежным ограждениям - вот что отличает ЖК Южная Битца. На территории комплекса созданы все условия как для активного образа жизни, так и для спокойного …
Расположение комплекса:
Для создания гармоничного пространства в проекте собрана вся необходимая инфраструктура, начиная от закрытых дворов с детскими площадками и зонами отдыха, тренажерного спортивного зала с мини-саунами и детской комнаты, до благоустроенной набережной, где разместится б…
Расположение комплекса:
Ощущение уютного дома должно начинаться с подъезда. Мы постарались предусмотреть все нюансы, чтобы наши лифты отвечали самым строгим современным требованиям. Двор без машин, закрытое, безопасное, охраняемое место с удобным доступом для вашего авто, более чистый возду…
Расположение комплекса:
Ощутите прелесть жизни в маленьком европейском городке, не выезжая на пределы Москвы. Здесь всё рядом и продумано для вас: магазины, булочные, прачечные, аптеки и салоны красоты в шаговой доступности. Наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют…