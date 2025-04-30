городской округ Мытищи, Россия

Расположение комплекса: Вдали от городской суеты, но не отдалясь от столицы - вот концепция ЖК Скандинавский! Всего в 300 м от жилого комплекса – огромный мытищинский лесной массив, который подарит чистый и свежий воздух. В 10 км – Пироговское водохранилище с пляжами, развлекательными центр…