  2. Россия
  3. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в России

Москва
19
Калининград
19
Северо-Западный федеральный округ
27
Ленинградская область
2
TOP TOP
Многоквартирный жилой дом NICOLE
Многоквартирный жилой дом NICOLE
Многоквартирный жилой дом NICOLE
Многоквартирный жилой дом NICOLE
Многоквартирный жилой дом NICOLE
Многоквартирный жилой дом NICOLE
Москва, Россия
$2,48 млн
Год сдачи 2028
Количество этажей 7
Площадь 61–265 м²
141 объект недвижимости 141
Heatherwick Studio и Paris Classical Architecture привносят свой неизмеримый талант в задачу восстановления того, что когда-то было и скоро снова станет самым желанным районом Москвы. Архитектура заново изобретает наследие, осмеливаясь переосмыслить давние исторические фасады с современными…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
60.8 – 152.9
2,53 млн – 11,80 млн
Квартира 2 комнаты
95.0 – 190.8
3,91 млн – 11,34 млн
Квартира 3 комнаты
164.1 – 241.9
5,85 млн – 13,22 млн
Квартира 4 комнаты
264.3 – 265.0
10,27 млн – 10,92 млн
Застройщик
MR
Застройщик
MR
Языки общения
English, Русский
Жилой квартал Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»
Жилой квартал Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»
Жилой квартал Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»
Жилой квартал Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»
Калининград, Россия
$107,238
Количество этажей 9
Площадь 38–132 м²
54 объекта недвижимости 54
Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА» будет состоять из 6 жилых комплексов и образовательного кластера, построенных по принципу «медленный город». Общая площадь квартала — более 20 га. Проект рассчитан на 7 - 10 лет и будет реализован к 2030 году. Первый комплекс экоквартала называется «Адрес счаст…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
38.2 – 68.0
107,710 – 154,441
Квартира 2 комнаты
65.0 – 100.7
139,577 – 214,586
Квартира 3 комнаты
115.5 – 131.6
216,447 – 299,128
Застройщик
Русская Европа
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "1-й Измайловский"
Москва, Россия
$155,773
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 32
Расположение комплекса: Современный архитектурный проект «1-й Измайловский» - идеальное место для проживания, расположенное в восточной части Москвы в окружении 14 000 гектаров леса. Комплекс пронизан атмосферой здорового образа жизни и благополучия. Сиреневый сад и близлежащие лесопарки - …
Застройщик
ГК "ФСК"
Жилой комплекс GloraX Aura Белорусская
Жилой комплекс GloraX Aura Белорусская
Жилой комплекс GloraX Aura Белорусская
Жилой комплекс GloraX Aura Белорусская
Жилой комплекс GloraX Aura Белорусская
Жилой комплекс GloraX Aura Белорусская
Москва, Россия
$296,721
Год сдачи 2024
Количество этажей 21
Площадь 34–123 м²
5 объектов недвижимости 5
Glorax Aura Белорусская — представительский проект премиум-класса в районе Ленинградского проспекта от федерального девелопера GloraX. Клубный формат дома обеспечивает резидентам эксклюзивное качество жизни и все преимущества единой успешной социальной среды.  Современная доминанта истори…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
52.8
379,050
Квартира 2 комнаты
67.6
449,178
Квартира 3 комнаты
92.0
589,950
Квартира 4 комнаты
122.7
954,148
Студия
34.2
233,758
Агентство
One Moscow
Жилой комплекс Левада
Жилой комплекс Левада
Жилой комплекс Левада
Жилой комплекс Левада
Жилой комплекс Левада
Жилой комплекс Левада
Калининград, Россия
$63,968
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
ЖК Левада будет расположен в очень живописном месте — в окружении озёр. Более того, доминантой благоустройства внутреннего двора станет пруд, оборудованный набережной и местами для отдыха взрослых и детей. Планировки — на самый разный вкус, но все они — эргономичны и комфортны. На данный мом…
Агентство
Westdream
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "1-й Шереметьевский"
Химки, Россия
$87,052
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 17
Площадь 19–79 м²
337 объектов недвижимости 337
Расположение комплекса: ЖК 1-й Шереметьевский расположен в самом центре Подрезково, от него всего 6 минут пешком до одноименной станции ж/д и планируемой к открытию МЦД-3. В комплексе яркие и уютные, лобби, большая колясочная, лапомойка. Благодаря гостевому санузлу на 1 этаже прогулки стану…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
19.3 – 40.3
88,878 – 221,799
Квартира 2 комнаты
42.4 – 60.4
173,531 – 269,239
Квартира 3 комнаты
62.5 – 79.4
223,131 – 297,582
Застройщик
ГК "ФСК"
Жилой комплекс Пальмбург
Жилой комплекс Пальмбург
Жилой комплекс Пальмбург
Жилой комплекс Пальмбург
Жилой комплекс Пальмбург
Жилой комплекс Пальмбург
Гурьевский муниципальный округ, Россия
$65,868
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
ЖК Пальмбург от одного из крупнейших застройщиков Калининграда предлагает жизнь в непосредственной близости от реки с причалом. Это даёт возможность приобрести себе яхту и выходить в открытое море по сути из своей квартиры. Планировки удачные, комплекс малоэтажный, воздух свежий. До Калининг…
Агентство
Westdream
Жилой квартал Нахимовский квартал
Жилой квартал Нахимовский квартал
Жилой квартал Нахимовский квартал
Жилой квартал Нахимовский квартал
Калининград, Россия
$69,195
Год сдачи 2024
Количество этажей 10
Нахимовский квартал — это нновый микрорайон на северо-востоке Калининграда в конце улицы Артиллерийской. В этом месте расположены исключительно интересные новостройки и ухоженный частный сектор. Рядом — школа и детский сад. Район очень активно развивается. И до центра не очень далеко. Фасады…
Агентство
Westdream
Жилой комплекс Форст
Жилой комплекс Форст
Жилой комплекс Форст
Жилой комплекс Форст
Жилой комплекс Форст
Жилой комплекс Форст
Москва, Россия
$215,574
Год сдачи 2024
Количество этажей 20
Площадь 28–136 м²
4 объекта недвижимости 4
Проект «FORST» расположен в живописном месте Москвы вблизи Симоновской набережной. По данным официального сайта проект состоит из пяти корпусов на 808 квартир. Некоторые квартиры оборудованы терассами Внутренний двор благоустроен и имеет все необходимое для комфортного времяпровождения: пр…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
40.4
205,694
Квартира 2 комнаты
60.5
314,154
Квартира 3 комнаты
136.5
877,686
Студия
27.7
165,206
Агентство
One Moscow
Жилой комплекс Клён
Жилой комплекс Клён
Жилой комплекс Клён
Жилой комплекс Клён
Жилой комплекс Клён
Жилой комплекс Клён
Калининград, Россия
$87,824
Год сдачи 2023
Количество этажей 8
ЖК Клён — это один из немногих новых проектов с расположением в Центральной части Калининграда. Место тихое и престижное. Сам комплекс интересно презентован. Небанальные фасады и отличное благоустройство двора сделают проживание в этом доме максимально комфортным.
Агентство
Westdream
Апарт - отель Королева, 13
Апарт - отель Королева, 13
Апарт - отель Королева, 13
Апарт - отель Королева, 13
Апарт - отель Королева, 13
Апарт - отель Королева, 13
Москва, Россия
$114,493
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 10
Площадь 45–56 м²
3 объекта недвижимости 3
Жилые апартаменты бизнес-класса «Королева 13» для тех, кто живет и работает в районе Останкино и любит эту локацию. Десятиэтажный дом на 205 апартаментов предлагает будущим жителям уникальные форматы квартир, включая 4 пентхауса с террасами, 2 из которых двухуровневые. Объект находится в …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
45.0 – 47.6
169,055 – 194,691
Квартира 2 комнаты
55.5
236,535
Агентство
One Moscow
Жилой квартал Невский парк
Жилой квартал Невский парк
Жилой квартал Невский парк
Жилой квартал Невский парк
Жилой квартал Невский парк
Жилой квартал Невский парк
Калининград, Россия
$67,864
Год сдачи 2023
Количество этажей 9
Невский парк - квартал жилой застройки на севере Калининграда. В проекте заложена идея создания открытых общественных пространств, предназначенных для отдыха жителей и гостей района. Увеличить площадь таких пространств удалось путём уменьшения плотности застройки. Она объясняет появление выс…
Агентство
Westdream
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "Движение. Говорово"
Москва, Россия
$176,361
Год сдачи 2025
Количество этажей 15
Расположение комплекса: На первых этажах комплекса Движение.Говорово расположится собственная коммерческая инфраструктура. Так что жильцы комплекса всегда смогут насладиться кофе из любимой кофейни, зайти за молоком в минимаркет по пути домой и добежать до аптеки. Во дворах без машин будет …
Застройщик
ГК "ФСК"
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "Роттердам"
Москва, Россия
$240,080
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 29
Площадь 27–100 м²
43 объекта недвижимости 43
Расположение комплекса: В ЖК "Роттердам" отличное расположение, которое позволит вам выбирать свой сегодняшний маршрут и транспорт исходя из настроения, целей и погоды. Отсюда удобно добираться в центр как на метро - станция находится в пешей доступности, так и на автомобиле. Варшавское шос…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
27.0 – 42.6
251,353 – 356,288
Квартира 2 комнаты
46.2 – 60.2
346,145 – 496,771
Квартира 3 комнаты
64.1 – 86.9
433,322 – 706,941
Квартира 4 комнаты
88.6 – 100.4
555,664 – 648,427
Застройщик
ГК "ФСК"
Жилой комплекс Дом на Донского
Жилой комплекс Дом на Донского
Жилой комплекс Дом на Донского
Жилой комплекс Дом на Донского
Жилой комплекс Дом на Донского
Жилой комплекс Дом на Донского
Жилой комплекс Дом на Донского
Калининград, Россия
$102,462
Год сдачи 2023
Количество этажей 12
Дом на Дмитрия Донского от компании МПК - это жилой комплекс комфорт-класса в престижном районе. По соседству — премиальные дома. Это центральное расположение в Калининграде. Фасад дома — стильный и современный, планировки с большими кухнями подойдут многим. В подземном паркинге планируется …
Агентство
Westdream
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "Sky Garden"
Москва, Россия
$225,733
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 44
Площадь 116 м²
1 объект недвижимости 1
Расположение комплекса: Sky Garden расположен в районе Покровское-Стрешнево. На территории этого района шумит листвой одноименный парк. Зеленый живописный район, реки и каналы поблизости, чистый свежий воздух из подмосковных листов - идеальное место, чтобы ощутить себя частью природы. При э…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
116.3
421,679
Застройщик
ГК "ФСК"
Жилой комплекс Republic
Жилой комплекс Republic
Жилой комплекс Republic
Жилой комплекс Republic
Жилой комплекс Republic
Жилой комплекс Republic
Москва, Россия
$291,225
Год сдачи 2025
Количество этажей 26
Площадь 27–141 м²
5 объектов недвижимости 5
Republic — новый квартал премиум-класса на Пресненском валу. Квартал расположен на территории бывших вагоноремонтных мастерских Московско-Александровской железной дороги недалеко от метро «Белорусская». В жилом квартале Republic возведут 10 жилых башен высотой от 24 до 45 этажей и один оф…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
38.5
368,274
Квартира 2 комнаты
69.9 – 75.2
535,378 – 617,726
Квартира 4 комнаты
140.8
1,15 млн
Студия
27.0
238,018
Агентство
One Moscow
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК "Шоколад"
городской округ Смоленск, Россия
Год сдачи 2023
Количество этажей 11
Жилой комплекс «Шоколад» изменит Ваше представление о комфорте и безопасности. Расположенный в тихом зеленом районе в центре Смоленска он прекрасно сочетает отличную транспортную доступность, наличие в шаговой доступности магазинов и других объектов городской инфраструктуры. ЖК «Шоколад» пр…
Агентство
Креативное бюро
Жилой квартал Южные сады
Жилой квартал Южные сады
Жилой квартал Южные сады
Москва, Россия
$114,545
Год сдачи 2024
Площадь 22–101 м²
149 объектов недвижимости 149
Лето живёт на юге На юго-западе Москвы, в окружении парков, вырастет новый район «Южные сады». От его названия веет теплом и ароматом цветущих деревьев. Расслабленную атмосферу юга здесь создадут тёплые оттенки и натуральные материалы покрытий, разнообразие плодовых и вечнозелёных дере…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
22.2 – 36.4
150,468 – 241,801
Квартира 2 комнаты
36.4 – 55.5
211,390 – 289,818
Квартира 3 комнаты
55.7 – 101.3
287,077 – 496,437
Квартира 4 комнаты
76.9 – 100.6
356,760 – 501,061
Застройщик
A101
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "Датский квартал"
городской округ Мытищи, Россия
$122,054
Год сдачи 2021
Количество этажей 22
Расположение комплекса: Ощутите прелесть жизни в маленьком европейском городке, не выезжая на пределы Москвы. Здесь всё рядом и продумано для вас: магазины, булочные, прачечные, аптеки и салоны красоты в шаговой доступности. Наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют…
Застройщик
ГК "ФСК"
Жилой квартал River Park
Жилой квартал River Park
Жилой квартал River Park
Жилой квартал River Park
Жилой квартал River Park
Жилой квартал River Park
Гурьевск, Россия
$52,653
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Жилой квартал комфорт‑класса River Park – проект, расположенный в Гурьевске, недалеко от Калининграда, в удобном и экологически благоприятном районе. Единая архитектурная концепция проекта гармонично сочетает в себе современные архитектурные тенденции с классическими элементами. Особую преле…
Агентство
Westdream
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "1-й Южный"
Ленинский городской округ, Россия
$118,779
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 25
Площадь 25–84 м²
318 объектов недвижимости 318
Расположение комплекса: Одно из преимуществ проектов 1- ДСК - большие застекленные лоджии. Другое преимущество - честный евро-формат. Во всем проекте предусмотрена система «Умный дом». В состав устанавливаемого пакета устройств входит: WiFi реле для управления группами потребителей, беспров…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
24.7 – 42.2
118,822 – 198,619
Квартира 2 комнаты
42.0 – 61.4
170,072 – 258,905
Квартира 3 комнаты
62.1 – 84.2
200,353 – 313,242
Застройщик
ГК "ФСК"
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК "Загорье"
городской округ Смоленск, Россия
Год сдачи 2022
Количество этажей 10
Жилой комплекс «Загорье» на Ипподромном проезде изменит ваше представление о комфорте и экологичности. Расположенный в тихом зеленом районе он прекрасно сочетает отличную транспортную доступность, близость к центру города. ЖК представляет собой 10-этажные кирпичные жилые дома с индивидуал…
Агентство
Креативное бюро
Апарт - отель Elybay
Апарт - отель Elybay
Светлогорск, Россия
$156,928
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Площадь 38 м²
1 объект недвижимости 1
Ваш личный берег спокойствия — премиальные апартаменты ELYBAY на Балтийском побережье Представьте: вы просыпаетесь под шум волн, открываете панорамные окна и видите, как солнце поднимается над Балтийским морем. Утренний кофе с видом на первую линию побережья, трансфер на Mercedes-Benz V-C…
Застройщик
ElyBay
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "Южная Битца"
Ленинский городской округ, Россия
$83,176
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2021
Количество этажей 24
Площадь 23–113 м²
435 объектов недвижимости 435
Расположение комплекса: Сочетание свободного перемещения по внутреннней территории без машин и ощущения абсолютной безопасности благодаря надежным ограждениям - вот что отличает ЖК Южная Битца. На территории комплекса созданы все условия как для активного образа жизни, так и для спокойного …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
22.9 – 47.7
87,382 – 175,294
Квартира 2 комнаты
43.9 – 71.0
135,127 – 251,368
Квартира 3 комнаты
62.6 – 85.9
165,660 – 271,722
Квартира 4 комнаты
85.1 – 112.8
226,842 – 283,751
Застройщик
ГК "ФСК"
Жилой комплекс А101 Лаголово
Жилой комплекс А101 Лаголово
Жилой комплекс А101 Лаголово
Жилой комплекс А101 Лаголово
Жилой комплекс А101 Лаголово
Показать все Жилой комплекс А101 Лаголово
Жилой комплекс А101 Лаголово
Виллози, Россия
$34,266
Год сдачи 2025
Место для жизни     Мы строим современный город у подножия знаменитых Дудергофских высот, в объятиях чистейших озёр и зелёных живописных массивов, наполненный всем необходимым для счастливой жизни. Вас ждут увлекательные прогулки по экотропам и впечатляющий вид, открывающийся с само…
Застройщик
A101
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК "Альпы"
Калининград, Россия
$71,862
Год сдачи 2023
Количество этажей 12
Жилой комплекс «Альпы» — новая архитектурная доминанта на северо-востоке Калининграда. Вокруг — частный сектор и малоэтажные дома. Повсюду — свежий воздух. Местоположение такое, что рядом есть вся инфраструктура, до центра города недалеко.
Агентство
Westdream
Жилой комплекс Испанские кварталы
Жилой комплекс Испанские кварталы
Жилой комплекс Испанские кварталы
район Коммунарка, Россия
$121,475
Год сдачи 2022
Уголок Барселоны в Москве «Испанские кварталы» – обособленный и тихий жилой комплекс с хорошей транспортной доступностью в НАО Москвы. Сейчас строится второй район проекта с жилыми домами комфорт- и бизнес-класса, магазинами, кафе, бытовыми сервисами, детскими садами и крупным образова…
Застройщик
A101
Многоквартирный жилой дом Дом на Зорге
Многоквартирный жилой дом Дом на Зорге
Многоквартирный жилой дом Дом на Зорге
Многоквартирный жилой дом Дом на Зорге
Многоквартирный жилой дом Дом на Зорге
Многоквартирный жилой дом Дом на Зорге
Москва, Россия
$176,302
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
Новая легенда Зорге «Дом на Зорге» бизнес-класса возводится в престижном районе «Сокол» с исторической сталинской застройкой и статусными жилыми комплексами, достойно продолжая градостроительную традицию этой части столицы и обладая при этом неповторимым обликом. Сложившаяся инфраструктур…
Застройщик
A101
Жилой комплекс Дом на Батальной
Жилой комплекс Дом на Батальной
Жилой комплекс Дом на Батальной
Жилой комплекс Дом на Батальной
Жилой комплекс Дом на Батальной
Жилой комплекс Дом на Батальной
Калининград, Россия
$58,550
Год сдачи 2022
Количество этажей 16
Дом на Батальной — это очередной проект застройки динамично развивающегося Московского района Калининграда. Застройщик с многолетним опытом и репутацией предлагает приобрести квартиры с интересными планировками, благоустроенным внутренним двором и современными фасадными решениями. Дом смотри…
Агентство
Westdream
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "1-й Саларьевский"
Salarevo, Россия
$158,847
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 25
Расположение комплекса: Весь микрорайон спроектирован в концепции «без машин». Пейзаж не портят припаркованные автомобили, а родители могут не опасаться за перемещение детей по всему кварталу. Территория комплекса - царство пешеходов. А что делать, если Вы или Вам подвезли что‐то габаритное…
Застройщик
ГК "ФСК"
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "Sydney City"
Москва, Россия
$276,331
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 44
Площадь 30–162 м²
75 объектов недвижимости 75
Расположение комплекса: Премиум-класс прямо на берегу Москвы-реки, с прямым выходом на набережную и потрясающими панорамными видами! На Шелепихинской набережной, расположен причал для речных трамваев. Вам станет доступна единственная столичная транспортная артерия, на которой никогда нет пр…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
30.3 – 65.6
331,739 – 534,013
Квартира 2 комнаты
61.1 – 64.3
611,786 – 626,011
Квартира 3 комнаты
76.6 – 85.7
593,045 – 890,914
Квартира 4 комнаты
90.5 – 156.4
607,707 – 2,09 млн
Квартира 5 комнат
113.7 – 162.2
916,078 – 2,11 млн
Застройщик
ГК "ФСК"
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "1-й Донской"
Сапроново, Россия
$100,164
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 24
Расположение комплекса: Комплекс 1-й Донской расположен в 7 км от МКАД по трассе М-4 Дон. В нем сочетаются все плюсы комфортной городской среды и природного окружения. В проекте достаточно большой процент квартир, выходящих на 2-3 стороны света. Секции-маяки формируют у зданий визуальную L-…
Застройщик
ГК "ФСК"
Жилой комплекс Лето
Жилой комплекс Лето
Жилой комплекс Лето
Жилой комплекс Лето
Жилой комплекс Лето
Жилой комплекс Лето
Жилой комплекс Лето
Калининград, Россия
$61,211
Год сдачи 2022
Количество этажей 16
ЖК Лето от одного из крупнейших застройщиков Калининграда — прекрасный вариант многоэтажной застройки в живописном месте и с богатыми характеристиками. Двор без машин и подземный паркинг — это премиальный комфорт. Набережная озера, вид из окон на это озеро, зелёный массив вокруг, как и вся н…
Агентство
Westdream
Жилой комплекс Рыбная Деревня
Жилой комплекс Рыбная Деревня
Жилой комплекс Рыбная Деревня
Жилой комплекс Рыбная Деревня
Жилой комплекс Рыбная Деревня
Жилой комплекс Рыбная Деревня
Калининград, Россия
$163,007
Год сдачи 2022
Количество этажей 9
ЖК Рыбная Деревня не просто жилой комплекс. По сути — это новая достопримечательность калининграда и новая точка притяжения. Выразительные фасады, самое туристическое место, район с очень развитой инфраструктурой, большое количество парковых зон. Все характеристики комплекса указывают на его…
Агентство
Westdream
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "Архитектор"
Москва, Россия
$285,387
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 47
Площадь 44–252 м²
44 объекта недвижимости 44
Расположение комплекса: Ощущение уютного дома должно начинаться с подъезда. Мы постарались предусмотреть все нюансы, чтобы наши лифты отвечали самым строгим современным требованиям. Вы всегда сможете увидеть, кто звонит в домофон. В каждой квартире подключен базовый пакет “Умная квартира” …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
43.9
317,640
Квартира 2 комнаты
46.5 – 72.0
325,879 – 540,811
Квартира 3 комнаты
77.1 – 113.0
465,304 – 766,819
Квартира 4 комнаты
121.9
845,566
Квартира 6 комнат
128.0 – 211.9
1,26 млн – 2,67 млн
Квартира 7 комнат
252.0
3,29 млн
Застройщик
ГК "ФСК"
Жилой комплекс Русская Европа
Жилой комплекс Русская Европа
Жилой комплекс Русская Европа
Жилой комплекс Русская Европа
Жилой комплекс Русская Европа
Жилой комплекс Русская Европа
Калининград, Россия
$72,499
Количество этажей 11
О комплексе Экоквартал «Русская Европа» будет состоять из 6 жилых комплексов и образовательного кластера, построенного по принципу «медленного города». Общая площадь квартала составляет более 20 гектаров. Проект рассчитан на 7–10 лет и будет реализован к 2030 году. Первый комплекс Экок…
Агентство
РЕФЕРЕНТИНВЕСТ
Жилой комплекс Альпенштадт
Жилой комплекс Альпенштадт
Жилой комплекс Альпенштадт
Жилой комплекс Альпенштадт
Жилой комплекс Альпенштадт
Жилой комплекс Альпенштадт
Калининград, Россия
$56,554
Год сдачи 2023
Количество этажей 12
Жилой комплекс «Альпенштадт» — это новый огромный район на севере Калининграда, планируется 6 очередей строительства. Комплекс расположен в окружении частной застройки и естественных природных ландшафтов. Преимущества: современные планировки, подземный паркинг и обустроенные детские площадки…
Агентство
Westdream
Жилой комплекс ЖК «Жаворонки клаб»
Жилой комплекс ЖК «Жаворонки клаб»
Жилой комплекс ЖК «Жаворонки клаб»
Жилой комплекс ЖК «Жаворонки клаб»
Жилой комплекс ЖК «Жаворонки клаб»
Жилой комплекс ЖК «Жаворонки клаб»
Одинцовский городской округ, Россия
$73,119
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 29–87 м²
36 объектов недвижимости 36
Расположение комплекса: Для создания гармоничного пространства в проекте собрана вся необходимая инфраструктура, начиная от закрытых дворов с детскими площадками и зонами отдыха, тренажерного спортивного зала с мини-саунами и детской комнаты, до благоустроенной набережной, где разместится б…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
28.9 – 37.8
73,981 – 119,994
Квартира 2 комнаты
55.3 – 73.1
155,642 – 202,673
Квартира 3 комнаты
72.8 – 86.8
205,985 – 271,505
Застройщик
ГК "ФСК"
Жилой квартал Прокшино
Жилой квартал Прокшино
Жилой квартал Прокшино
Жилой квартал Прокшино
район Коммунарка, Россия
$119,740
Год сдачи 2022
Площадь 20–121 м²
663 объекта недвижимости 663
Живи! Работай! Отдыхай! Жилой район «Прокшино» строится на берегу большого пруда, в 500 метрах от действующей станции метро. Береговая линия пройдёт вдоль домов почти на протяжении километра. Рядом появятся крупный бизнес-квартал с торговым центром и спортивно-событийный кластер с горнолы…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
20.2 – 57.1
150,465 – 321,860
Квартира 2 комнаты
33.9 – 92.5
216,109 – 382,403
Квартира 3 комнаты
56.5 – 90.7
316,288 – 487,469
Квартира 4 комнаты
66.5 – 120.5
325,997 – 581,939
Застройщик
A101
Жилой квартал Светлогорск-3
Жилой квартал Светлогорск-3
Жилой квартал Светлогорск-3
Жилой квартал Светлогорск-3
Жилой квартал Светлогорск-3
Жилой квартал Светлогорск-3
Светлогорск, Россия
$101,131
Год сдачи 2024
Количество этажей 8
ЖК Светлогорск 3 — это не просто комплекс жилых домов, это целый микрорайон, состоящий из более чем 1000 квартир. Малоэтажная застройка вблизи моря, до которого 1000 метров, коммерческие помещения разной направленности на первых этажах — всё это залог удобства и комфорта для жильцов. Это мес…
Агентство
Westdream
Жилой комплекс Белый сад
Жилой комплекс Белый сад
Жилой комплекс Белый сад
Жилой комплекс Белый сад
Жилой комплекс Белый сад
Жилой комплекс Белый сад
Калининград, Россия
$54,558
Год сдачи 2022
Количество этажей 9
Жилой комплекс «Белый Сад» расположен на юге Калининграда в отдалении от центра. Данная часть Московского района славится прекрасной социальной инфраструктурой. Цена в этом районе ниже, чем в других, но качество строительства растёт. Застройщик обладает огромным опытом. Комплекс выглядит сти…
Агентство
Westdream
Жилой комплекс Примавера
Жилой комплекс Примавера
Жилой комплекс Примавера
Жилой комплекс Примавера
Жилой комплекс Примавера
Жилой комплекс Примавера
Москва, Россия
$290,164
Год сдачи 2024
Площадь 41–101 м²
4 объекта недвижимости 4
Клубный город на реке Primavera расположен на одной из самых живописных береговых линий на северо-западе Москвы. Квартиры с непревзойденными видами на реку позволят любоваться солнцем и водой одновременно, а первая линия всегда останется первой.
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
41.2 – 44.3
239,234 – 267,376
Квартира 2 комнаты
77.3 – 100.9
353,404 – 632,007
Агентство
One Moscow
Жилой комплекс Васильки
Жилой комплекс Васильки
Жилой комплекс Васильки
Жилой комплекс Васильки
Жилой комплекс Васильки
Жилой комплекс Васильки
Жилой комплекс Васильки
Васильково, Россия
$46,574
Год сдачи 2023
Количество этажей 9
Жилой комплекс «Васильки» расположен на северо-восточной окраине Калининграда. Отличительная особенность — практичные планировки, подземный паркинг и кладовые. Словом, всё, что нужно для комфортной жизни.
Агентство
Westdream
Многоквартирный жилой дом ONE Flat
Многоквартирный жилой дом ONE Flat
Многоквартирный жилой дом ONE Flat
Многоквартирный жилой дом ONE Flat
Многоквартирный жилой дом ONE Flat
Многоквартирный жилой дом ONE Flat
Москва, Россия
$617,818
Год сдачи 2030
Количество этажей 90
Площадь 33–103 м²
78 объектов недвижимости 78
Запуск продаж апартаментов в ОДНОМ – самом инновационном небоскребе России. Расположен в самом престижном деловом районе Москвы – Москва-Сити. Сейчас доступно: 2-комнатная квартира общей площадью 79,2 м2 на 38 этаже. Новый жилой комплекс премиум-класса ONE находится в самом сердце деловой …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
32.7 – 60.9
646,829 – 1,08 млн
Квартира 2 комнаты
67.2 – 93.4
1,11 млн – 1,56 млн
Квартира 3 комнаты
97.1 – 103.0
1,80 млн – 1,88 млн
Застройщик
MR
Застройщик
MR
Языки общения
English, Русский
Жилой квартал Родные кварталы
Жилой квартал Родные кварталы
Жилой квартал Родные кварталы
Жилой квартал Родные кварталы
Жилой квартал Родные кварталы
Марушкино, Россия
$59,999
Год сдачи 2026
Малая родина в огромной Москве Новый жилой комплекс строится в уютной, экологически благополучной локации на юго-западе столицы. В ближайшем окружении – ухоженные малоэтажные посёлки и живописный Ульяновский лесопарк. Благодаря этому из окон откроются вдохновляющие виды, которые не исчезн…
Застройщик
A101
Жилой квартал Деснаречье
Жилой квартал Деснаречье
Жилой квартал Деснаречье
Жилой квартал Деснаречье
Жилой квартал Деснаречье
Жилой квартал Деснаречье
район Троицк, Россия
$66,587
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
Все преимущества столицы на фоне живописного пейзажа Масштабный проект на юго-западе Москвы включает три новых района («квартала»). Они объединены общей идеей: воплотить в реальность мечты современных жителей об интересном, удобном и разноплановом городском пространстве в окружении лесов …
Застройщик
A101
Жилой комплекс ЖК «Режиссер»
Жилой комплекс ЖК «Режиссер»
Жилой комплекс ЖК «Режиссер»
Жилой комплекс ЖК «Режиссер»
Жилой комплекс ЖК «Режиссер»
Жилой комплекс ЖК «Режиссер»
Москва, Россия
$495,837
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 38
Расположение комплекса: Расположение корпусов комплекса в виде трехконечной звезды, а также разная высотность корпусов позволили сохранить отличные виды практически для всех квартир, находящихся выше уровня деревьев. Тем более видовые характеристики района вдохновляют на достижение новых го…
Застройщик
ГК "ФСК"
Жилой комплекс Три кита
Жилой комплекс Три кита
Жилой комплекс Три кита
Жилой комплекс Три кита
Жилой комплекс Три кита
Жилой комплекс Три кита
Калининград, Россия
$69,636
Год сдачи 2023
Количество этажей 8
ЖК Три кита расположен недалеко от одного из самых крупных парков Калининграда — парка Макса Ашманна. Это район частной застройки, природа здесь отменная. Комплекс гармонично вписывается в существующее окружение. Квартиры спроектированы по современным тенденциям, имеется подземный паркинг.
Агентство
Westdream
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "1-й Ясеневский"
район Коммунарка, Россия
$154,769
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 18
Расположение комплекса: В жилом комплексе комфорт-плюс класса «1-го Ясеневского» доступны преимущества двух стилей жизни. Ведь в пешей доступности метро, школа с 25-метровым бассейном и IT-кластером и при этом целых 63 га благоустроенного Троицкого лесопарка под окнами, где так приятно дыша…
Застройщик
ГК "ФСК"
Жилой комплекс ЖК «1-й Ленинградский»
Жилой комплекс ЖК «1-й Ленинградский»
Жилой комплекс ЖК «1-й Ленинградский»
Жилой комплекс ЖК «1-й Ленинградский»
Жилой комплекс ЖК «1-й Ленинградский»
Жилой комплекс ЖК «1-й Ленинградский»
Москва, Россия
$141,728
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 15
Расположение комплекса: В концепции благоустройства гармонично сочетаются черты двух городов. Территорию комплекса пронизали стрелы прогулочных бульваров, уменьшенные копии петербургских проспектов. Стремимся, чтобы каждый элемент ЖК был продуман, наполнен комфортом и заботой для всех жител…
Застройщик
ГК "ФСК"
Жилой квартал Скандинавия
Жилой квартал Скандинавия
Жилой квартал Скандинавия
Жилой квартал Скандинавия
Коммунарка, Россия
$121,475
Год сдачи 2022
Площадь 20–123 м²
307 объектов недвижимости 307
Искусство счастливой жизни В основе проекта – стиль жизни стран Северной Европы, которые стабильно лидируют в «рейтингах счастья». ЖК «Скандинавия» строится на границе Бутовского лесопарка в экологически благоприятной юго-западной части Москвы — для тех, кто выбирает для себя и своей с…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
19.8 – 54.9
131,426 – 300,395
Квартира 2 комнаты
35.8 – 85.0
206,174 – 461,951
Квартира 3 комнаты
54.9 – 93.2
291,212 – 503,215
Квартира 4 комнаты
65.0 – 120.8
324,825 – 512,383
Квартира 5 комнат
123.0
557,445
Застройщик
A101
Жилой комплекс Прибалтийская Ривьера
Жилой комплекс Прибалтийская Ривьера
Жилой комплекс Прибалтийская Ривьера
Жилой комплекс Прибалтийская Ривьера
Жилой комплекс Прибалтийская Ривьера
Зеленоградск, Россия
$69,195
Год сдачи 2023
Количество этажей 9
ЖК Прибалтийская Ривьера — это интересный проект комфорт-класса от одного из крупнейших прибрежных застройщиков. До моря минут 7 ходьбы. Этот район Зеленоградска сейчас активно развивается. Курортный город очень удобен для постоянного проживания. А ещё очень здорово иметь недвижимость в тако…
Агентство
Westdream
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "Sydney Prime"
Москва, Россия
$810,573
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
Площадь 58–138 м²
13 объектов недвижимости 13
Расположение комплекса: Премиум-класс прямо на берегу Москвы-реки, с прямым выходом на набережную и потрясающими панорамными видами! На Шелепихинской набережной, расположен причал для речных трамваев. Вам станет доступна единственная столичная транспортная артерия, на которой никогда нет пр…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
58.0 – 58.6
851,562 – 893,778
Квартира 3 комнаты
96.4 – 128.6
1,45 млн – 1,79 млн
Квартира 4 комнаты
135.8 – 137.6
1,78 млн – 1,87 млн
Застройщик
ГК "ФСК"
Жилой комплекс ЖК «Парк Апрель»
Жилой комплекс ЖК «Парк Апрель»
Жилой комплекс ЖК «Парк Апрель»
Жилой комплекс ЖК «Парк Апрель»
Жилой комплекс ЖК «Парк Апрель»
Жилой комплекс ЖК «Парк Апрель»
Апрелевка, Россия
$92,791
Год сдачи 2022
Количество этажей 4
Площадь 28–98 м²
54 объекта недвижимости 54
Расположение комплекса: Уникальный жилой комплекс, расположенный в 20 минутах от Москвы по Киевскому шоссе и окруженный первозданным лесом. В Парк Апрель легко наслаждаться жизнью на природе, не отказываясь от привычного уровня комфорта. Это возможно, благодаря уникальному сочетанию преимущ…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
27.9 – 67.7
97,148 – 226,627
Квартира 2 комнаты
48.3 – 84.6
164,532 – 271,401
Квартира 3 комнаты
67.5 – 97.7
229,755 – 309,243
Застройщик
ГК "ФСК"
Многоквартирный жилой дом Горький
Многоквартирный жилой дом Горький
Многоквартирный жилой дом Горький
Многоквартирный жилой дом Горький
Многоквартирный жилой дом Горький
Многоквартирный жилой дом Горький
Калининград, Россия
$85,163
Год сдачи 2023
Количество этажей 8
Жилой дом Горький сочетает в себе великолепное местоположение, высококачественные материалы строительства и прекрасную репутацию застройщика "Калининградстройинвест".
Агентство
Westdream
Жилой комплекс ЖК «1-й Лермонтовский»
Жилой комплекс ЖК «1-й Лермонтовский»
Жилой комплекс ЖК «1-й Лермонтовский»
Жилой комплекс ЖК «1-й Лермонтовский»
Жилой комплекс ЖК «1-й Лермонтовский»
Жилой комплекс ЖК «1-й Лермонтовский»
Люберцы, Россия
$119,128
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 25
Площадь 25–110 м²
53 объекта недвижимости 53
Расположение комплекса: Ощущение уютного дома должно начинаться с подъезда. Мы постарались предусмотреть все нюансы, чтобы наши лифты отвечали самым строгим современным требованиям. Двор без машин, закрытое, безопасное, охраняемое место с удобным доступом для вашего авто, более чистый возду…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
24.7 – 41.9
120,775 – 167,541
Квартира 2 комнаты
41.9 – 59.7
193,549 – 230,071
Квартира 3 комнаты
76.2 – 79.6
235,620 – 263,753
Квартира 4 комнаты
101.0 – 109.5
267,793 – 290,189
Застройщик
ГК "ФСК"
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК "Новый Смоленск"
городской округ Смоленск, Россия
Год сдачи 2023
Количество этажей 10
«Новый Смоленск» - это крупномасштабный проект, способный поразить своим размахом и продуманностью. К освоению запланирована территория южной части г. Смоленска, площадью более 200 гектаров. Общая площадь построенного жилья составит несколько миллионов квадратных метров. Согласно проекту, в …
Агентство
Креативное бюро
Жилой комплекс А101 Всеволожск
Жилой комплекс А101 Всеволожск
Жилой комплекс А101 Всеволожск
Жилой комплекс А101 Всеволожск
Жилой комплекс А101 Всеволожск
Жилой комплекс А101 Всеволожск
Всеволожск, Россия
$37,271
Год сдачи 2025
Кварталы, с которых начинается природа. Едва отъехав от шумного Петербурга, вы попадаете в исторический и престижный Всеволожск, весь как будто утопающий в сосновых лесах! Место сочетает роскошное природное окружение и все атрибуты развитого города. Мы создали атмосферу природного куро…
Застройщик
A101
Жилой квартал Дзен-кварталы
Жилой квартал Дзен-кварталы
Жилой квартал Дзен-кварталы
Жилой квартал Дзен-кварталы
Жилой квартал Дзен-кварталы
Жилой квартал Дзен-кварталы
район Коммунарка, Россия
$74,036
Год сдачи 2025
Дзен большого города Новый район «Дзен-кварталы» возводится на юго-западе столицы – вдоль береговой линии живописного Ивановского пруда и реки Варварки. В основе проекта – «сочетание несочетаемого», гармония простого и утончённого, природного и урбанистического – стиль Japandi, объединяющ…
Застройщик
A101
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "Скандинавский"
городской округ Мытищи, Россия
$140,141
Год сдачи 2023
Количество этажей 16
Площадь 61 м²
1 объект недвижимости 1
Расположение комплекса: Вдали от городской суеты, но не отдалясь от столицы - вот концепция ЖК Скандинавский! Всего в 300 м от жилого комплекса – огромный мытищинский лесной массив, который подарит чистый и свежий воздух. В 10 км – Пироговское водохранилище с пляжами, развлекательными центр…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
60.5
142,752
Застройщик
ГК "ФСК"
Жилой квартал Новый город
Жилой квартал Новый город
Жилой квартал Новый город
Жилой квартал Новый город
Жилой квартал Новый город
Жилой квартал Новый город
Калининград, Россия
$61,211
Год сдачи 2022
Количество этажей 9
ЖК Новый Город расположился в микрорайоне Космодемьянского в непосредственной близости от Калининграда. Вокруг — зелёные массивы и озёра. Отсюда очень удобно выезжать к прибрежным городам. В этом районе есть вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура. Сам комплекс эстетичен, планиро…
Агентство
Westdream
Жилой комплекс Карлсхоф
Жилой комплекс Карлсхоф
Жилой комплекс Карлсхоф
Жилой комплекс Карлсхоф
Жилой комплекс Карлсхоф
Жилой комплекс Карлсхоф
Калининград, Россия
$259,481
Год сдачи 2015
Количество этажей 17
ЖК Карлсхоф стал одним из первых премиальных домов высокой этажности в Калининграде. Планировки квартир очень комфортны. Расположение — одно из самых центральных: по соседству с Центральным парком и 10 минутах ходьбы до центра. Высокое качество строительства, дорогие материалы и один из самы…
Агентство
Westdream
Жилой комплекс Соло
Жилой комплекс Соло
Жилой комплекс Соло
Жилой комплекс Соло
Жилой комплекс Соло
Жилой комплекс Соло
Калининград, Россия
$71,191
Год сдачи 2023
Количество этажей 16
ЖК Соло — проект высотной застройки в Центральном районе Калининграда. Современная архитектура, подземный паркинг, близость к центру города, опытный застройщик и комфортные планировки — слагаемые хорошего дома в будущем.
Агентство
Westdream
Жилой комплекс Portland
Жилой комплекс Portland
Жилой комплекс Portland
Жилой комплекс Portland
Жилой комплекс Portland
Жилой комплекс Portland
Москва, Россия
$153,884
Год сдачи 2025
Площадь 25–117 м²
9 объектов недвижимости 9
Portland - прибрежный квартал из 8 домов высотой до 29 этажей с квартирами бизнес-класса, расположенный в районе Печатники, на Южнопортовой улице Архитектурный проект «PORTLAND» разработало бюро De Architekten Cie. Комплекс состоит из 2 очередей. В каждой по 4 башни, объединенных между со…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
25.4 – 44.8
124,361 – 229,624
Квартира 2 комнаты
56.6 – 90.4
213,602 – 393,520
Квартира 3 комнаты
88.3
324,974
Квартира 4 комнаты
99.9 – 116.6
423,290 – 482,553
Студия
27.0
166,327
Агентство
One Moscow
Жилой комплекс Стерео
Жилой комплекс Стерео
Жилой комплекс Стерео
Жилой комплекс Стерео
Жилой комплекс Стерео
Жилой комплекс Стерео
Калининград, Россия
$47,904
Год сдачи 2023
Количество этажей 16
ЖК Стерео — огромный комплекс из 4 домов в Московском районе Калининграда. Это место активно застраивается, инфраструктура вся рядом. Сам комплекс — это современный стиль, малогабаритные квартиры и очень много содедей. Для любителей активной жизни.
Агентство
Westdream
