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Жилой комплекс ЖК "1-й Южный"
Жилой комплекс ЖК "1-й Южный"
Ленинский городской округ, Россия
от
$75,733
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 25
Площадь 25–84 м²
578 объектов недвижимости 578
Расположение комплекса: Одно из преимуществ проектов 1- ДСК - большие застекленные лоджии. Другое преимущество - честный евро-формат. Во всем проекте предусмотрена система «Умный дом». В состав устанавливаемого пакета устройств входит: WiFi реле для управления группами потребителей, беспров…
Застройщик
ГК "ФСК"
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