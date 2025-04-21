Апарт-отель Elybay

Ваш личный берег спокойствия — премиальные апартаменты ELYBAY на Балтийском побережье

Представьте: вы просыпаетесь под шум волн, открываете панорамные окна и видите, как солнце поднимается над Балтийским морем. Утренний кофе с видом на первую линию побережья, трансфер на Mercedes-Benz V-Class по первому запросу, а вечером — ужин, организованный по звонку через личного консьержа. Это не отпуск — это ваш новый образ жизни в ELYBAY.

📍 Комплекс введён в эксплуатацию и полностью готов к проживанию или аренде.

Каждая деталь — от отделки до мебели и техники — уже продумана. Вам остаётся только заехать или начать получать доход.

ELYBAY — это не просто апартаменты у моря, это готовый инвестиционный продукт.

В комплексе работает собственная управляющая компания, которая берёт на себя все вопросы по сдаче, обслуживанию и управлению недвижимостью.

🔹 Вам не нужно искать арендаторов, заниматься заселением или контролировать обслуживание — всё уже организовано.

🔹 Вы получаете пассивный доход и полное спокойствие — объект работает на вас.

✨ Преимущества ELYBAY:

✔ Первая береговая линия — море в шаге от вас

✔ Mercedes-Benz V-Class при комплексе – трансферы и личные поездки

✔ Премиальный консьерж-сервис – от уборки до бронирования столиков

✔ Отделка, мебель, техника – «под ключ»

✔ Рассрочка и гибкие условия покупки

✔ Апартаменты подойдут как для жизни, так и как доходный актив

✔ Надёжный застройщик, прозрачные сделки

🔹 Жить в ELYBAY — значит владеть недвижимостью, которая работает на вас, в месте, где другие мечтают отдыхать.