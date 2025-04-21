Апарт-отель Elybay

Ваш личный берег спокойствия — премиальные апартаменты ELYBAY на Балтийском побережье
Представьте: вы просыпаетесь под шум волн, открываете панорамные окна и видите, как солнце поднимается над Балтийским морем. Утренний кофе с видом на первую линию побережья, трансфер на Mercedes-Benz V-Class по первому запросу, а вечером — ужин, организованный по звонку через личного консьержа. Это не отпуск — это ваш новый образ жизни в ELYBAY.
📍 Комплекс введён в эксплуатацию и полностью готов к проживанию или аренде.
Каждая деталь — от отделки до мебели и техники — уже продумана. Вам остаётся только заехать или начать получать доход.
ELYBAY — это не просто апартаменты у моря, это готовый инвестиционный продукт.
В комплексе работает собственная управляющая компания, которая берёт на себя все вопросы по сдаче, обслуживанию и управлению недвижимостью.
🔹 Вам не нужно искать арендаторов, заниматься заселением или контролировать обслуживание — всё уже организовано.
🔹 Вы получаете пассивный доход и полное спокойствие — объект работает на вас.
✨ Преимущества ELYBAY:
✔ Первая береговая линия — море в шаге от вас
✔ Mercedes-Benz V-Class при комплексе – трансферы и личные поездки
✔ Премиальный консьерж-сервис – от уборки до бронирования столиков
✔ Отделка, мебель, техника – «под ключ»
✔ Рассрочка и гибкие условия покупки
✔ Апартаменты подойдут как для жизни, так и как доходный актив
✔ Надёжный застройщик, прозрачные сделки
🔹 Жить в ELYBAY — значит владеть недвижимостью, которая работает на вас, в месте, где другие мечтают отдыхать.