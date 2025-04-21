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  4. Апарт-отель Elybay

Апарт-отель Elybay

Светлогорск, Россия
от
$156,928
от
$4,348/м²
BTC
1.8666316
ETH
97.8381429
USDT
155 152.6380574
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
1 1
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Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 25835
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Северо-Западный федеральный округ
  • Район
    Светлогорский городской округ
  • Город
    Светлогорск

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ

О комплексе

Ваш личный берег спокойствия — премиальные апартаменты ELYBAY на Балтийском побережье

Представьте: вы просыпаетесь под шум волн, открываете панорамные окна и видите, как солнце поднимается над Балтийским морем. Утренний кофе с видом на первую линию побережья, трансфер на Mercedes-Benz V-Class по первому запросу, а вечером — ужин, организованный по звонку через личного консьержа. Это не отпуск — это ваш новый образ жизни в ELYBAY.

📍 Комплекс введён в эксплуатацию и полностью готов к проживанию или аренде.
Каждая деталь — от отделки до мебели и техники — уже продумана. Вам остаётся только заехать или начать получать доход.

ELYBAY — это не просто апартаменты у моря, это готовый инвестиционный продукт.
В комплексе работает собственная управляющая компания, которая берёт на себя все вопросы по сдаче, обслуживанию и управлению недвижимостью.
🔹 Вам не нужно искать арендаторов, заниматься заселением или контролировать обслуживание — всё уже организовано.
🔹 Вы получаете пассивный доход и полное спокойствие — объект работает на вас.

✨ Преимущества ELYBAY:

✔ Первая береговая линия — море в шаге от вас
✔ Mercedes-Benz V-Class при комплексе – трансферы и личные поездки
✔ Премиальный консьерж-сервис – от уборки до бронирования столиков
✔ Отделка, мебель, техника – «под ключ»
✔ Рассрочка и гибкие условия покупки
✔ Апартаменты подойдут как для жизни, так и как доходный актив
✔ Надёжный застройщик, прозрачные сделки

🔹 Жить в ELYBAY — значит владеть недвижимостью, которая работает на вас, в месте, где другие мечтают отдыхать.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Квартира
Площадь, м² 38.0
Цена за м², USD 4,881
Цена квартиры, USD 184,843

Местонахождение на карте

Светлогорск, Россия

Видеообзор апарт - отель Elybay

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Апарт-отель Elybay
Светлогорск, Россия
от
$156,928
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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