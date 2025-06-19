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Кафе и рестораны в России

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3 объекта найдено
Ресторанный комплекс в Бердянске в Золотая Коса, Россия
Ресторанный комплекс в Бердянске
Золотая Коса, Россия
Площадь 245 м²
Продажа готового ресторана. Бердянск, Азовское побережье. Фото ресторанного комплекса вышле…
$691,872
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Летнее кафе в пгт. Янтарный Центральный пляж в Янтарный, Россия
Летнее кафе в пгт. Янтарный Центральный пляж
Янтарный, Россия
Продается готовый бизнес - полностью оборудованное летнее кафе в пгт. Янтарный Центральный п…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 970 м² в Москва, Россия
Ресторан, кафе 970 м²
Москва, Россия
Площадь 970 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный особняк с цоколем и мансардой на улице Арбат в районе Арбат. Здание 1917 года по…
$9,60 млн
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