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Долгосрочная аренда недвижимости в России

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316 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Санкт-Петербург, Россия
Квартира 2 комнаты
Санкт-Петербург, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 7/7
Впервые сдается уютная 2-х комнатная квартира со свежим евроремонтом. Вся мебель новая. В к…
$755
в месяц
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Коммерческое помещение 1 000 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 1 000 м²
Москва, Россия
Площадь 1 000 м²
Этаж 1
Аренда идеального места для ресторана на 1 этаже площадью 1 000.00 кв.м. с идеальной видимос…
$37,747
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Калининград, Россия
Квартира 2 комнаты
Калининград, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/3
Сдается двухкомнатная квартира на ул Димитрова 13. Квартира светлая уютная, потолки 3.10, ес…
$566
в месяц
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Дом 7 комнат в Glagolevo, Россия
Дом 7 комнат
Glagolevo, Россия
Число комнат 7
Площадь 395 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 251-001, Киевское шоссе, 32 км от МКАД, Новоглаголево. …
$2,202
в месяц
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Коммерческое помещение 110 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 110 м²
Москва, Россия
Площадь 110 м²
Этаж 4/16
Офис 110 м² - аренда в БЦ класса В. Идеальное сочетание локации, планировки и условий аренды…
$5,813
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Северо-Западный федеральный округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Северо-Западный федеральный округ, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/5
Сдается 2-х комнатная квартира. Фрунзенский район. Ул. Будапештская д. 39. От метро «Пр. Сла…
$377
в месяц
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Коммерческое помещение 112 м² в Мисайлово, Россия
Коммерческое помещение 112 м²
Мисайлово, Россия
Площадь 112 м²
Этаж 1
Аренда торгового помещения 112м2 Ж.К. Пригород Лесное, улица имени Героя России Филипова…
$4,152
в месяц
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Светлая квартира с премиальной дизайнерской отделкой в Хамовниках в Тюмень, Россия
Светлая квартира с премиальной дизайнерской отделкой в Хамовниках
Тюмень, Россия
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Светлая квартира с 2-мя спальнями общей площадью 90 м² в комплексе премиум-класса в Хамовник…
$7,353
в месяц
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Коммерческое помещение 390 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 390 м²
Москва, Россия
Площадь 390 м²
Этаж 2/5
Офис 390 м2 в БЦ Варшавская Плаза. В случае проведения ремонтных работ за счет собственни…
$10,223
в месяц
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Квартира с современным ремонтом и живописным видом на набережную в Москва, Россия
Квартира с современным ремонтом и живописным видом на набережную
Москва, Россия
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Видовая квартира с 2-мя спальнями общей площадью 100 м² в комплексе «Дом на Мосфильмовской».…
$3,394
в месяц
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Коммерческое помещение 390 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 390 м²
Москва, Россия
Площадь 390 м²
Этаж 2/5
Офис 390 м² - аренда в БЦ класса В+. Идеальное сочетание локации, планировки и условий аренд…
$10,223
в месяц
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Квартира с 4-мя спальнями в Москва, Россия
Квартира с 4-мя спальнями
Москва, Россия
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Видовой пентхаус площадью 160 м² с собственной террасой в клубном доме «Филипповский» в цент…
$8,475
в месяц
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Коммерческое помещение 35 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 35 м²
Москва, Россия
Площадь 35 м²
Этаж 1/3
Сдаю помещение под общепит с сумасшедшим траффиком. Есть вступительный взнос.Номер объекта: …
$8,808
в месяц
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Коммерческое помещение 289 м² в район Коммунарка, Россия
Коммерческое помещение 289 м²
район Коммунарка, Россия
Площадь 289 м²
Этаж 1/15
Street Retail в Новой Москве – готовый бизнес в сердце перспективного района!» Помещение сво…
$9,097
в месяц
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Дом 8 комнат в район Коммунарка, Россия
Дом 8 комнат
район Коммунарка, Россия
Число комнат 8
Площадь 750 м²
Количество этажей 4
Код объекта в БД Агентства: 129-032, Калужское шоссе, 8 км от МКАД, Новое Городище КП (Город…
$6,291
в месяц
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Просторная квартира с интерьером в классическом стиле в Хамовниках в Москва, Россия
Просторная квартира с интерьером в классическом стиле в Хамовниках
Москва, Россия
Количество спален 3
Площадь 250 м²
Просторная квартира площадью 250 м² в доме «Мансуровский, 5» рядом с «Золотой Милей» в Хамов…
$5,656
в месяц
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Квартира 1 комната в Зеленоградск, Россия
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/9
Сдается однокомнатная квартира в курортном городе Зеленоградске, на ул Тургенева, в новом до…
$440
в месяц
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Коммерческое помещение 200 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 200 м²
Москва, Россия
Площадь 200 м²
Этаж -1/7
Офис 200 м² - аренда в БЦ класса В. Идеальное сочетание локации, планировки и условий аренды…
$7,549
в месяц
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Квартира с 2-мя спальнями в Москва, Россия
Квартира с 2-мя спальнями
Москва, Россия
Количество спален 2
Площадь 98 м²
Квартира с 2-мя спальнями общей площадью 98 м² в комплексе «Дом на Покровском бульваре». Вып…
$3,620
в месяц
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Коммерческое помещение 142 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 142 м²
Москва, Россия
Площадь 142 м²
Этаж -1/5
Помещение расположено на 1 этаже 5-этажного дома вблизи платформы Рабочий посёлок. Общая пло…
$4,656
в месяц
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Коммерческое помещение 106 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 106 м²
Москва, Россия
Площадь 106 м²
Этаж 3
Аренда офиса на 3 этаже, всего в 5 минутах от метро Октябрьская! Площадь - 106 кв.м. Сейча…
$5,612
в месяц
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Коммерческое помещение 302 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 302 м²
Москва, Россия
Площадь 302 м²
Этаж 1/4
Офис 301,8 м² - аренда в БЦ класса В. Идеальное сочетание локации, планировки и условий арен…
$9,177
в месяц
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Угловые апартаменты в клубном доме делюкс-класса на набережной Москвы-реки в Москва, Россия
Угловые апартаменты в клубном доме делюкс-класса на набережной Москвы-реки
Москва, Россия
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Угловые апартаменты с 3-мя спальнями в клубном доме делюкс-класса Bogen House. Апартаменты о…
$6,787
в месяц
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Квартира 1 комната в Санкт-Петербург, Россия
Квартира 1 комната
Санкт-Петербург, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 24/27
Отличная 1 комнатная квартира в новом доме! Общая площадь 36 кв.м. площадь комнаты 15 кв.м.,…
$415
в месяц
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Уютная квартира в комплексе бизнес-класса с видом на сталинскую высотку в Москва, Россия
Уютная квартира в комплексе бизнес-класса с видом на сталинскую высотку
Москва, Россия
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Этаж 11
Уютная квартира площадью 120 м² в комплексе бизнес-класса «Эльсинор» на 11 этаже. Планировка…
$2,260
в месяц
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Коммерческое помещение 72 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 72 м²
Москва, Россия
Площадь 72 м²
Этаж 3/12
Сдам офисное помещение 72 м2, в новом бизнес-парке класса А Лот расположен в бизнес-парке, …
$3,627
в месяц
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Коммерческое помещение 161 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 161 м²
Москва, Россия
Площадь 161 м²
Этаж 11/18
Ищете офисное помещение в аренду с удобным расположением и стильным ремонтом? Предлагаем вам…
$5,064
в месяц
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Коммерческое помещение 15 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 15 м²
Москва, Россия
Площадь 15 м²
Этаж 1/5
Сдаются помещения от собственника без комиссии 15+15+15+12 м.кв. Псн ,под табак, кофе, мани…
$1,887
в месяц
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Коммерческое помещение 100 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 100 м²
Москва, Россия
Площадь 100 м²
Этаж 1/17
Предлaгаем в аренду торговоe помeщение на первом этажe площадью 100 кв.м. Отдельный вход, ря…
$5,033
в месяц
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Коммерческое помещение 172 м² в Санкт-Петербург, Россия
Коммерческое помещение 172 м²
Санкт-Петербург, Россия
Число комнат 4
Площадь 172 м²
Этаж 1/6
Угол Московского проспекта и Кузнецовской улицы. Рекламу можно разместить с двух сторон. От…
$7,549
в месяц
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