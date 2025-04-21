  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Сапроново
  4. Жилой комплекс ЖК "1-й Донской"

Жилой комплекс ЖК "1-й Донской"

Сапроново, Россия
от
$55,792
29.04.2025
$55,725
25.04.2025
$55,633
18.04.2025
$55,522
15.04.2025
$57,065
26.03.2025
$58,607
20.03.2025
$58,510
19.03.2025
$63,613
19.03.2025
$63,325
17.03.2025
$63,133
17.03.2025
$79,727
09.03.2025
$63,133
08.03.2025
$63,781
07.03.2025
$63,517
07.03.2025
$79,727
03.03.2025
$63,517
20.02.2025
$62,681
16.02.2025
$61,677
01.02.2025
$61,242
28.01.2025
$61,189
28.01.2025
$60,419
;
20
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 5829
ID новостройки на Realting
In CRM: 00357
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 29.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Центральный федеральный округ
  • Район
    Ленинский городской округ
  • Город
    Сапроново

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Панельный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    24

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

О комплексе

Расположение комплекса: Комплекс 1-й Донской расположен в 7 км от МКАД по трассе М-4 Дон. В нем сочетаются все плюсы комфортной городской среды и природного окружения. В проекте достаточно большой процент квартир, выходящих на 2-3 стороны света. Секции-маяки формируют у зданий визуальную L-форму, что придает застройке структуру и ритмику объемов. На ощущение динамики работает и разная этажность зданий. Теплая цветовая палитра фасадов отражает природу Дона. Вечерами дома преображаются благодаря архитектурной подсветке, выгодно выделяясь на городском фоне. Природа оказывает положительное влияние на человека на всех уровнях восприятия: через зрение, запахи, звуки, тактильные ощущения. Неподалеку от ЖК Первый Донской: Ермолинский парк, Видновский лесопарк, Жуковский парк. Транспортная доступность: Комплекс удобно расположен в 7 км от МКАД по трассе М-4 Дон (через Видное). Расстояние до Каширского шоссе составляет 12 км. Добраться до метро и центра Москвы позволяет развитая сеть маршрутов общественного наземного транспорта. Действующая ж/д станция Калинина Павелецкого направления в 15-17 минутах ходьбы (в будущем МЦД-5). Внутренняя инфраструктура: Проект 1-й Донской соседствует с бурно развивающимся районом, основная инфраструктура которого уже сложилась. В строительстве современных жилых комплексов в округе есть свои плюсы: здесь формируется продуманная и комфортная городская среда. Что касается внутренней инфраструктуры, на территории квартала будут расположены собственные муниципальные 2 детских садика и школа, которые помогут совместить приятное с полезным. Территория комплекса пронизана целой сетью живописных пешеходных маршрутов, позволяющих попасть в любой уголок района. Основные пути, как водится, «торговые». Они проходят вдоль магазинов, кафе и других представителей коммерции и отделяются от проезжей части зеленой «фито» - стеной. Также через реку Купелинка и Пуговичинский пруд с экологичным обустройством собственной набережной. Среди крупных социальных объектов предусмотрены своя поликлиника и торговый центр с примыкающей площадью для общественных мероприятий. Уют начинается с продуманного подъезда. Сквозные подъезды наполнены светом благодаря сплошному остеклению. Вход в них есть и с улицы, и со двора.
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 19.6 – 42.1
Цена за м², USD 2,372 – 3,612
Цена квартиры, USD 55,725 – 134,826
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 42.9 – 64.4
Цена за м², USD 2,310 – 3,085
Цена квартиры, USD 110,085 – 179,773
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 61.9 – 84.3
Цена за м², USD 2,176 – 2,852
Цена квартиры, USD 136,273 – 207,873
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 87.5 – 109.5
Цена за м², USD 2,120 – 2,469
Цена квартиры, USD 186,695 – 234,962

Местонахождение на карте

Сапроново, Россия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Поляна Rouge 540
Эстосадок, Россия
от
$480,477
Жилой комплекс ЖК "Южная Битца"
Ленинский городской округ, Россия
от
$70,931
Жилой комплекс А101 Всеволожск
Всеволожск, Россия
от
$37,271
Жилой комплекс Карлсхоф
Калининград, Россия
от
$259,481
Жилой комплекс ЖК «Жаворонки клаб»
Одинцовский городской округ, Россия
от
$70,070
Вы просматриваете
Жилой комплекс ЖК "1-й Донской"
Сапроново, Россия
от
$55,792
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс ЖК "Sydney City"
Жилой комплекс ЖК "Sydney City"
Москва, Россия
от
$212,217
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 44
Площадь 29–162 м²
322 объекта недвижимости 322
Расположение комплекса: Премиум-класс прямо на берегу Москвы-реки, с прямым выходом на набережную и потрясающими панорамными видами! На Шелепихинской набережной, расположен причал для речных трамваев. Вам станет доступна единственная столичная транспортная артерия, на которой никогда нет пр…
Застройщик
ГК "ФСК"
Оставить заявку
Жилой комплекс Белый сад
Жилой комплекс Белый сад
Калининград, Россия
от
$54,558
Год сдачи 2022
Количество этажей 9
Жилой комплекс «Белый Сад» расположен на юге Калининграда в отдалении от центра. Данная часть Московского района славится прекрасной социальной инфраструктурой. Цена в этом районе ниже, чем в других, но качество строительства растёт. Застройщик обладает огромным опытом. Комплекс выглядит сти…
Агентство
Westdream
Оставить заявку
Жилой комплекс ЖК «Жаворонки клаб»
Жилой комплекс ЖК «Жаворонки клаб»
Одинцовский городской округ, Россия
от
$70,070
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 29–91 м²
159 объектов недвижимости 159
Расположение комплекса: Для создания гармоничного пространства в проекте собрана вся необходимая инфраструктура, начиная от закрытых дворов с детскими площадками и зонами отдыха, тренажерного спортивного зала с мини-саунами и детской комнаты, до благоустроенной набережной, где разместится б…
Застройщик
ГК "ФСК"
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в России
Имущественный налоговый вычет в России в 2025 году: кто может получить и как оформить
21.04.2025
Имущественный налоговый вычет в России в 2025 году: кто может получить и как оформить
Куда инвестировать в 2025? Ответы на MIPIF в Москве и Санкт-Петербурге в апреле
16.04.2025
Куда инвестировать в 2025? Ответы на MIPIF в Москве и Санкт-Петербурге в апреле
От Заполярья до субтропиков: как живут люди в 10 разных городах России
15.04.2025
От Заполярья до субтропиков: как живут люди в 10 разных городах России
Приглашаем на крупнейшую выставку зарубежной недвижимости в Москве!
04.04.2025
Приглашаем на крупнейшую выставку зарубежной недвижимости в Москве!
В каких регионах России дешевеет недвижимость? Обзор рынка апартаментов
28.03.2025
В каких регионах России дешевеет недвижимость? Обзор рынка апартаментов
Закон о тишине в регионах России: что это и как работает
20.03.2025
Закон о тишине в регионах России: что это и как работает
От тюремного замка до дома героини Достоевского: исторические здания Старой Руссы выставлены на торги
26.02.2025
От тюремного замка до дома героини Достоевского: исторические здания Старой Руссы выставлены на торги
Где купить квартиру в Москве до €75,000: обзор
25.02.2025
Где купить квартиру в Москве до €75,000: обзор
Показать все публикации