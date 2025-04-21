Жилой комплекс ЖК "Движение. Говорово"

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Расположение комплекса:
На первых этажах комплекса Движение.Говорово расположится собственная коммерческая инфраструктура. Так что жильцы комплекса всегда смогут насладиться кофе из любимой кофейни, зайти за молоком в минимаркет по пути домой и добежать до аптеки. Во дворах без машин будет создана идеальная атмосфера для отдыха и общения с соседями. Каждый подъездный холл будет обеспечен помещением для хранения велосипедов и колясок, а владельцы собак, всегда смогут помыть лапы своему питомцу в специально отведенном помещении. В каждом апартаменте подключен базовый пакет “Умная квартира” забудьте о беспокойстве о протечке; настройте свои сценарии управления техникой и электричеством; общайтесь с “Умной квартирой” голосом.
Транспортная доступность:
25 минут пешком до метро Говорово, в 5 минутах пешком автобусная остановка, где всего за 9 минут автобус довезет Вас до м. Тропарево или Теплый стан.
Внутренняя инфраструктура:
Комплекс Движение.Говорово расположился на границе Новой Москвы и престижного Юго-Запада столицы, а значит у данной локации много преимуществ для будущих жильцов. Здесь и близость именитых ВУЗов Юго-запада, и сложившийся торговый кластер, и все преимущества Новой Москвы с новыми школами, спортивными центрами, технопарками и бизнес-центрами.
Так дорога до РУДН, МИРЭА или МГИМО займет не более 20 минут на машине. Рядом с комплексом уже построена новая Гимназия, а также в пешей доступности есть рейтинговые школы.
Дорога до Меги Теплый стан или до ФудСити составит около 15 мин. А до горнолыжного склона Ново-Переделкино добираться не более 20 минут.
Расположение комплекса:
ЖК 1-й Шереметьевский расположен в самом центре Подрезково, от него всего 6 минут пешком до одноименной станции ж/д и планируемой к открытию МЦД-3.
В комплексе яркие и уютные, лобби, большая колясочная, лапомойка. Благодаря гостевому санузлу на 1 этаже прогулки стану…
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