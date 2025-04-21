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  4. Жилой комплекс ЖК "Движение. Говорово"

Жилой комплекс ЖК "Движение. Говорово"

Москва, Россия
от
$56,339
10.04.2025
$55,846
17.03.2025
$70,796
17.03.2025
$94,394
14.03.2025
$70,796
07.03.2025
$70,317
07.03.2025
$93,756
14.02.2025
$70,317
14.02.2025
$71,625
13.02.2025
$70,317
16.01.2025
$69,070
24.12.2024
$68,030
24.12.2024
$81,335
12.12.2024
$69,804
12.11.2024
$69,551
05.11.2024
$69,047
05.11.2024
$65,040
05.11.2024
$69,047
28.10.2024
$65,040
10.10.2024
$69,806
19.09.2024
$69,291
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20
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 5826
ID новостройки на Realting
In CRM: 00363
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 01.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Центральный федеральный округ
  • Город
    Москва

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    15

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

О комплексе

Расположение комплекса: На первых этажах комплекса Движение.Говорово расположится собственная коммерческая инфраструктура. Так что жильцы комплекса всегда смогут насладиться кофе из любимой кофейни, зайти за молоком в минимаркет по пути домой и добежать до аптеки. Во дворах без машин будет создана идеальная атмосфера для отдыха и общения с соседями. Каждый подъездный холл будет обеспечен помещением для хранения велосипедов и колясок, а владельцы собак, всегда смогут помыть лапы своему питомцу в специально отведенном помещении. В каждом апартаменте подключен базовый пакет “Умная квартира” забудьте о беспокойстве о протечке; настройте свои сценарии управления техникой и электричеством; общайтесь с “Умной квартирой” голосом. Транспортная доступность: 25 минут пешком до метро Говорово, в 5 минутах пешком автобусная остановка, где всего за 9 минут автобус довезет Вас до м. Тропарево или Теплый стан. Внутренняя инфраструктура: Комплекс Движение.Говорово расположился на границе Новой Москвы и престижного Юго-Запада столицы, а значит у данной локации много преимуществ для будущих жильцов. Здесь и близость именитых ВУЗов Юго-запада, и сложившийся торговый кластер, и все преимущества Новой Москвы с новыми школами, спортивными центрами, технопарками и бизнес-центрами. Так дорога до РУДН, МИРЭА или МГИМО займет не более 20 минут на машине. Рядом с комплексом уже построена новая Гимназия, а также в пешей доступности есть рейтинговые школы. Дорога до Меги Теплый стан или до ФудСити составит около 15 мин. А до горнолыжного склона Ново-Переделкино добираться не более 20 минут.
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 21.3 – 34.1
Цена за м², USD 2,178 – 3,197
Цена квартиры, USD 55,846 – 76,221

Местонахождение на карте

Москва, Россия

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Жилой комплекс ЖК "Движение. Говорово"
Москва, Россия
от
$56,339
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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