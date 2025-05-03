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Таунхаусы в России

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41 объект найдено
Таунхаус в Нижний Новгород, Россия
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
Площадь 216 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус общей площадью 216 кв. м. На земле 2, 5 сотки Рядом располагаются: ЖК Кра…
$143,980
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Таунхаус в Кстовский муниципальный округ, Россия
Таунхаус
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 67 м²
Количество этажей 2
Продаю   таунхаус   3-х комнатный в КП Фроловское(без отделки).   Общая площадь с учётом бал…
$96,836
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Таунхаус 6 комнат в Центральный федеральный округ, Россия
Таунхаус 6 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 6
Площадь 187 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 586-217, Калужское шоссе, 32 км от МКАД, Марсель к/п (Никольское…
$360,655
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Таунхаус 3 комнаты в Невское, Россия
Таунхаус 3 комнаты
Невское, Россия
Число комнат 3
Площадь 117 м²
Количество этажей 2
Пpoдaм тaунxaус oбщeй площaдью 116,9 кв.м. рacполoженный в п.Heвcкoe (в черте города) район …
$151,956
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Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
Площадь 91 м²
Количество этажей 3
В продаже таунхаус в КП Баден -Баден площадью 91м2. Два этажа и цоколь. Свой земельный участ…
$158,060
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Таунхаус 4 комнаты в Pudost, Россия
Таунхаус 4 комнаты
Pudost, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 1/2
В продаже отличный таунхаус с качественным, современным ремонтом всего в 29 км от КАД! •Пери…
$151,791
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Таунхаус 5 комнат в Калининград, Россия
Таунхаус 5 комнат
Калининград, Россия
Число комнат 5
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Пpодaeтся блoк-ceкция, по улице Закатнaя д.2 ( Оpудийная, Артиллерийcкая). Bсe кoммуникaции …
$177,243
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Таунхаус в городской округ Истра, Россия
Таунхаус
городской округ Истра, Россия
Площадь 171 м²
«Онегино» – коттеджный поселок с участками площадью 25 соток и резиденциями до 700 м². Часть…
$193,614
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Таунхаус 3 комнаты в Невское, Россия
Таунхаус 3 комнаты
Невское, Россия
Число комнат 3
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Пpoдaм тaунxaус oбщeй площaдью 126 кв.м. рacполoженный в п.Heвcкoe (в черте города) район Mи…
$164,292
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Таунхаус 4 комнаты в Центральный федеральный округ, Россия
Таунхаус 4 комнаты
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 4
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 586-915, Калужское шоссе, 32 км от МКАД, Марсель к/п (Никольское…
$350,941
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Таунхаус 5 комнат в район Коммунарка, Россия
Таунхаус 5 комнат
район Коммунарка, Россия
Число комнат 5
Площадь 128 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 226-715, Киевское шоссе, 1 км от МКАД, Новое Румянцево КП (Дудки…
$223,436
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Таунхаус в Богородск, Россия
Таунхаус
Богородск, Россия
Площадь 122 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус, в состоянии заезжай и живи, 1й этаж совместный санузел, кухня гостиная, …
$90,784
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Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
Площадь 91 м²
Количество этажей 3
В продаже таунхаус в КП Баден -Баден площадью 91м2. Два этажа и цоколь. Свой земельный участ…
$127,799
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Таунхаус 3 комнаты в Калининград, Россия
Таунхаус 3 комнаты
Калининград, Россия
Число комнат 3
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Представляем к продаже 1 блок - секцию в Таунхаусе (на 2 хозяина). Проезд к таунхаусу с асфа…
$141,203
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Таунхаус в Novopokrovskoe, Россия
Таунхаус
Novopokrovskoe, Россия
Площадь 104 м²
Количество этажей 3
Предлагаем к продаже 2 и 3 этаж, отдельный вход, без ремонта, свободной планировки. Имеется …
$118,572
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Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
Площадь 265 м²
Количество этажей 3
Продаю таунхаус в Афонино на улице Восточной вторая секция в ряду из 8 штук. Этажность: под…
$108,892
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Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
Площадь 92 м²
Количество этажей 2
Продаётся таунхаус   в коттеджном посёлке "Баден-Баден" общей площадью 92 кв. м. с прилегающ…
$145,190
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Таунхаус 5 комнат в район Троицк, Россия
Таунхаус 5 комнат
район Троицк, Россия
Число комнат 5
Площадь 158 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 373-412, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Заречье КП (Троицк). …
$327,869
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Таунхаус в Нижний Новгород, Россия
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
Площадь 91 м²
Количество этажей 3
Таунхаус в коттеджном поселке Прага площадью 91м2. Два этажа и цоколь с окнами. Свой земельн…
$156,753
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Таунхаус в городской округ Истра, Россия
Таунхаус
городской округ Истра, Россия
Площадь 245 м²
Park Fonte — поселок из 182 таунхаусов с видом на озеро. Фасады с панорамным остеклением вып…
$627,271
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Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
Площадь 241 м²
Количество этажей 2
Продается одна половина в Коттедже-Дуплексе в коттеджном поселке Зеленый дол.   Адрес Радужн…
$181,366
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Таунхаус в Калининград, Россия
Таунхаус
Калининград, Россия
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Что бы по достоинству оценить наше предложение -в этот дом надо войти! Особенность данного д…
$129,978
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Таунхаус 5 комнат в Калининград, Россия
Таунхаус 5 комнат
Калининград, Россия
Число комнат 5
Площадь 161 м²
Количество этажей 3
Если перед Вами стоит делема, что приобрести для комфортной жизни - Дом или Квартиру - предл…
$109,536
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Таунхаус 5 комнат в район Коммунарка, Россия
Таунхаус 5 комнат
район Коммунарка, Россия
Число комнат 5
Площадь 143 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 226-711, Киевское шоссе, 1 км от МКАД, Новое Румянцево КП (Дудки…
$235,651
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Таунхаус 8 комнат в Пучково, Россия
Таунхаус 8 комнат
Пучково, Россия
Число комнат 8
Площадь 206 м²
Количество этажей 4
Код объекта в БД Агентства: 327-946, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Рависсант КП (Пучково).…
$425,015
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Таунхаус 4 комнаты в Светлогорск, Россия
Таунхаус 4 комнаты
Светлогорск, Россия
Число комнат 4
Площадь 109 м²
Количество этажей 2
Таунхаус в городе Светлогорске в респектабельном районе коттеджной застройки. Дом общей площ…
$141,676
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Таунхаус 5 комнат в Sosenki, Россия
Таунхаус 5 комнат
Sosenki, Россия
Число комнат 5
Площадь 192 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 108-253, Калужское шоссе, 5 км от МКАД, Дубровка ЖК (Сосенки). …
$1,03 млн
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Таунхаус в Одинцово, Россия
Таунхаус
Одинцово, Россия
Площадь 232 м²
«Довиль» – элитный коттеджный поселок клубного типа, расположенный вокруг живописного лесног…
$888,345
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Таунхаус в Novinki, Россия
Таунхаус
Novinki, Россия
Площадь 69 м²
Количество этажей 2
Продаю 3-х комнатную квартиру в таунхаусе отдельный вход, свой угловой придомовой земельный…
$84,126
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Таунхаус 3 комнаты в Калининград, Россия
Таунхаус 3 комнаты
Калининград, Россия
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продам таунхаус в Ленинградском районе г. Калининграда на ул. Ключевой 180 кв. м. в 3- х уро…
$181,969
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