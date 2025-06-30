Коттеджный посёлок Хрустальная Гавань

Хрустальная Гавань - атмосферный коттеджный посёлок формата Sea View на 1-й линии озера Комсомольское



Это место, где можно побыть наедине с собой и любимыми, замедлиться и ощутить гармонию жизни, обрести спокойствие и вдохновение. Прогуляться пешком или на лодке, насладиться медитацией на пляже в тихой бухте, взбодрить тело и ум, окунувшись рано утром в освежающую воду залива или завершить день в созерцании живописного заката над озером из окна вашей спальни — каждый день здесь можно провести по-новому.



ПРОСТОР ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ



“Хрустальная Гавань” расположена в Приозерском районе Ленинградской области. Путь из Санкт-Петербурга по живописной трассе Сортавала к уникальным красотам Карельского перешейка займёт чуть более 1 часа.



Большие лесные участки от 16 до 43 соток и заветный дом у озера с собственным выходом на берег — мечта, которая воплотится в жизнь в «Хрустальной Гавани»



Создать на участке цветущий сад и декоративный пруд или творчески преобразить естественный ландшафт, построить дом по авторскому проекту или оборудовать площадку для мини-гольфа — чего желаете вы?



В камерном формате коттеджного посёлка вы будете чувствовать себя «среди своих» — знать и доверять тем 10 семьям, которые живут рядом, и всегда иметь личное пространство для отдыха и вдохновения.



УНИКАЛЬНАЯ ПРИРОДА



Формат Sea View на берегу Комсомольского озера — только одно из преимуществ коттеджного посёлка. На участках преобладает ансамбль из развесистых берёз и хвойных пород деревьев. А по северной границе территории простирается сосновый лес, который полюбится вам за ароматный чистый воздух и изумительное пение здешних птиц.



КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ



Время здесь пройдёт идеально. Территория коттеджного посёлка будет огорожена, а его периметр безопасен и закрыт от незваных гостей — доступ в «Хрустальную Гавань» будет только у жителей. К участкам будут подведены коммуникации и построены дороги.



Если вам что-то понадобится, то в населенных пунктах неподалёку вы найдете необходимую социальную инфраструктуру: продуктовые магазины в посёлках Красноармейском и Соловьёвке, рестораны и развлекательные центры в Лосево, аптеки в посёлке Громово, а также детские сады и школы.



