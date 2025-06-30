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Коттеджный посёлок Хрустальная Гавань

Громовское сельское поселение, Россия
от
$99,139
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19
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ID: 26621
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Дата обновления: 04.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Северо-Западный федеральный округ
  • Район
    Приозерский район
  • Город
    Громовское сельское поселение

О комплексе

Хрустальная Гавань - атмосферный коттеджный посёлок формата Sea View на 1-й линии озера Комсомольское

Это место, где можно побыть наедине с собой и любимыми, замедлиться и ощутить гармонию жизни, обрести спокойствие и вдохновение. Прогуляться пешком или на лодке, насладиться медитацией на пляже в тихой бухте, взбодрить тело и ум, окунувшись рано утром в освежающую воду залива или завершить день в созерцании живописного заката над озером из окна вашей спальни — каждый день здесь можно провести по-новому.

ПРОСТОР ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ

“Хрустальная Гавань” расположена в Приозерском районе Ленинградской области. Путь из Санкт-Петербурга по живописной трассе Сортавала к уникальным красотам Карельского перешейка займёт чуть более 1 часа.

Большие лесные участки от 16 до 43 соток и заветный дом у озера с собственным выходом на берег — мечта, которая воплотится в жизнь в «Хрустальной Гавани»

Создать на участке цветущий сад и декоративный пруд или творчески преобразить естественный ландшафт, построить дом по авторскому проекту или оборудовать площадку для мини-гольфа — чего желаете вы?

В камерном формате коттеджного посёлка вы будете чувствовать себя «среди своих» — знать и доверять тем 10 семьям, которые живут рядом, и всегда иметь личное пространство для отдыха и вдохновения.

УНИКАЛЬНАЯ ПРИРОДА

Формат Sea View на берегу Комсомольского озера — только одно из преимуществ коттеджного посёлка. На участках преобладает ансамбль из развесистых берёз и хвойных пород деревьев. А по северной границе территории простирается сосновый лес, который полюбится вам за ароматный чистый воздух и изумительное пение здешних птиц.

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Время здесь пройдёт идеально. Территория коттеджного посёлка будет огорожена, а его периметр безопасен и закрыт от незваных гостей — доступ в «Хрустальную Гавань» будет только у жителей. К участкам будут подведены коммуникации и построены дороги.

Если вам что-то понадобится, то в населенных пунктах неподалёку вы найдете необходимую социальную инфраструктуру: продуктовые магазины в посёлках Красноармейском и Соловьёвке, рестораны и развлекательные центры в Лосево, аптеки в посёлке Громово, а также детские сады и школы.

Местонахождение на карте

Громовское сельское поселение, Россия

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Коттеджный посёлок Хрустальная Гавань
Громовское сельское поселение, Россия
от
$99,139
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