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Продажа новостроек в Светлогорске

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Жилой квартал Светлогорск-3
Жилой квартал Светлогорск-3
Светлогорск, Россия
от
$101,131
Год сдачи 2024
Количество этажей 8
ЖК Светлогорск 3 — это не просто комплекс жилых домов, это целый микрорайон, состоящий из более чем 1000 квартир. Малоэтажная застройка вблизи моря, до которого 1000 метров, коммерческие помещения разной направленности на первых этажах — всё это залог удобства и комфорта для жильцов. Это мес…
Агентство
Westdream
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