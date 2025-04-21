Жилой комплекс ЖК "1-й Измайловский"

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Расположение комплекса:
Современный архитектурный проект «1-й Измайловский» - идеальное место для проживания, расположенное в восточной части Москвы в окружении 14 000 гектаров леса. Комплекс пронизан атмосферой здорового образа жизни и благополучия. Сиреневый сад и близлежащие лесопарки - это места, где можно насладиться лыжными прогулками зимой и тонизирующими пробежками летом.
Расположенный между Щелковским шоссе и Амурской улицей, «1-й Измайловский» осмысляет себя не столько через близость к городским точкам притяжения, сколько через соседство с зелеными пространствами и спортивными объектами. Он отгорожен от шоссе застройкой первой линии и собственными садами здоровья. В его окнах - изумрудное море парка «Лосиный остров» и густые кроны окрестных дворов. В его графике - занятия спортом и прогулки в Измайлове.
Транспортная доступность:
Не более 2,5 км до станций метро "Черкизовская", МЦК "Локомотив" и метро "Щёлковская". Щёлковское шоссе соединяет квартал с Северо-восточной хордой и МКАД, Центральным автовокзалом и Восточным железнодорожным вокзалом. Две автобусные остановки в паре минут ходьбы и 11 маршрутов общественного транспорта.
На автомобиле:
3 минуты до СВХ
12 минут до ТТК
15 минут до Садового кольца
Внутренняя инфраструктура:
Комплекс находится в исторически сложившемся районе Москвы с хорошим качеством и плотностью инфраструктуры.
Торговые центры и сетевые магазины:
- 6 детских садов, включая собственный детский сад на 125 мест
- 3 школы, включая собственную школу
- Поликлиники и медицинские центры
- Парки и зоны отдыха
Расположение архитектурного проекта создает все условия для тех, кто стремится к здоровому образу жизни и для тех, кто уже сделал выбор в его пользу. В ближайшем окружении расположены несколько стадионов и множество спортивных объектов для занятий спортом на любой вкус: от всеми любимого футбола, баскетбола и до конного спорта. В окружении проекта более 30 километров организованных беговых и велодорожек.
Местонахождение на карте
Москва, Россия
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Расположение комплекса:
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