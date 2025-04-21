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  4. Жилой комплекс ЖК "1-й Измайловский"

Жилой комплекс ЖК "1-й Измайловский"

Москва, Россия
от
$130,496
25.04.2025
$131,210
19.04.2025
$134,306
14.04.2025
$133,229
11.04.2025
$131,210
10.04.2025
$130,857
05.04.2025
$119,399
17.03.2025
$130,857
17.03.2025
$174,476
13.03.2025
$130,857
07.03.2025
$131,092
07.03.2025
$174,790
21.02.2025
$131,092
11.02.2025
$129,349
16.01.2025
$129,113
16.01.2025
$129,584
16.01.2025
$129,113
15.01.2025
$131,022
21.12.2024
$129,844
21.12.2024
$162,737
20.12.2024
$139,227
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20
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 12004
ID новостройки на Realting
In CRM: 00361
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 25.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Центральный федеральный округ
  • Город
    Москва

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    25

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

О комплексе

Расположение комплекса: Современный архитектурный проект «1-й Измайловский» - идеальное место для проживания, расположенное в восточной части Москвы в окружении 14 000 гектаров леса. Комплекс пронизан атмосферой здорового образа жизни и благополучия. Сиреневый сад и близлежащие лесопарки - это места, где можно насладиться лыжными прогулками зимой и тонизирующими пробежками летом. Расположенный между Щелковским шоссе и Амурской улицей, «1-й Измайловский» осмысляет себя не столько через близость к городским точкам притяжения, сколько через соседство с зелеными пространствами и спортивными объектами. Он отгорожен от шоссе застройкой первой линии и собственными садами здоровья. В его окнах - изумрудное море парка «Лосиный остров» и густые кроны окрестных дворов. В его графике - занятия спортом и прогулки в Измайлове. Транспортная доступность: Не более 2,5 км до станций метро "Черкизовская", МЦК "Локомотив" и метро "Щёлковская". Щёлковское шоссе соединяет квартал с Северо-восточной хордой и МКАД, Центральным автовокзалом и Восточным железнодорожным вокзалом. Две автобусные остановки в паре минут ходьбы и 11 маршрутов общественного транспорта. На автомобиле: 3 минуты до СВХ 12 минут до ТТК 15 минут до Садового кольца Внутренняя инфраструктура: Комплекс находится в исторически сложившемся районе Москвы с хорошим качеством и плотностью инфраструктуры. Торговые центры и сетевые магазины: - 6 детских садов, включая собственный детский сад на 125 мест - 3 школы, включая собственную школу - Поликлиники и медицинские центры - Парки и зоны отдыха Расположение архитектурного проекта создает все условия для тех, кто стремится к здоровому образу жизни и для тех, кто уже сделал выбор в его пользу. В ближайшем окружении расположены несколько стадионов и множество спортивных объектов для занятий спортом на любой вкус: от всеми любимого футбола, баскетбола и до конного спорта. В окружении проекта более 30 километров организованных беговых и велодорожек.

Местонахождение на карте

Москва, Россия

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Жилой комплекс ЖК "1-й Измайловский"
Москва, Россия
от
$130,496
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