Жилой комплекс ЖК "1-й Измайловский"

Расположение комплекса: Современный архитектурный проект «1-й Измайловский» - идеальное место для проживания, расположенное в восточной части Москвы в окружении 14 000 гектаров леса. Комплекс пронизан атмосферой здорового образа жизни и благополучия. Сиреневый сад и близлежащие лесопарки - это места, где можно насладиться лыжными прогулками зимой и тонизирующими пробежками летом. Расположенный между Щелковским шоссе и Амурской улицей, «1-й Измайловский» осмысляет себя не столько через близость к городским точкам притяжения, сколько через соседство с зелеными пространствами и спортивными объектами. Он отгорожен от шоссе застройкой первой линии и собственными садами здоровья. В его окнах - изумрудное море парка «Лосиный остров» и густые кроны окрестных дворов. В его графике - занятия спортом и прогулки в Измайлове. Транспортная доступность: Не более 2,5 км до станций метро "Черкизовская", МЦК "Локомотив" и метро "Щёлковская". Щёлковское шоссе соединяет квартал с Северо-восточной хордой и МКАД, Центральным автовокзалом и Восточным железнодорожным вокзалом. Две автобусные остановки в паре минут ходьбы и 11 маршрутов общественного транспорта. На автомобиле: 3 минуты до СВХ 12 минут до ТТК 15 минут до Садового кольца Внутренняя инфраструктура: Комплекс находится в исторически сложившемся районе Москвы с хорошим качеством и плотностью инфраструктуры. Торговые центры и сетевые магазины: - 6 детских садов, включая собственный детский сад на 125 мест - 3 школы, включая собственную школу - Поликлиники и медицинские центры - Парки и зоны отдыха Расположение архитектурного проекта создает все условия для тех, кто стремится к здоровому образу жизни и для тех, кто уже сделал выбор в его пользу. В ближайшем окружении расположены несколько стадионов и множество спортивных объектов для занятий спортом на любой вкус: от всеми любимого футбола, баскетбола и до конного спорта. В окружении проекта более 30 километров организованных беговых и велодорожек.